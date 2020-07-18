هزيمة جديدة لنظام افورقي في مجلس حقوق الانسان

فرجت عن نشرة الثوابت

اغلبية عضوية المجلس تصوت لصالح اعادة تكليف مقررة حقوق الانسان في ارتريا لمدة عام أخر وللأسف السودان (الثورة) يصوت ضد القرار وكذلك الصومال وقطر تمتنع !

اوردت وسائل اعلام غربية اليوم جدول تصويت حول اعادة تكليف المقررة الخاصة لحقوق الانسان في ارتريا السيدة / دانييلا كرافيتز وهي التي كان يشتكي منها نظام افورقي وقام بحملة بين اعضاء مجلس حقوق الانسان لإقصائها ونورد اليكم جدول القرار ادناه : 24 صوت بنعم اللون الاخضر 10 صوت بلا باللون الاحمر 13 صوت ممتنع باللون الابيض

الجدول ادناه