هل اثيوبيا في طريقها الى التفكك؟

بقلم : دستا قبرىمدهن

ترجمة : فرجت

يتصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والحزب الحاكم في منطقة تيغراي ذات الأهمية الاستراتيجية ، مما يثير مخاوف من مواجهة عسكرية وتفكك ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

تدور التوترات حول قرار الحكومة الإقليمية للمضي قدمًا في تنظيم انتخاباتها الخاصة لبرلمان تيغراي يوم الأربعاء ، في تحدٍ غير مسبوق للحكومة الفيدرالية ، وهذه هي أحدث علامة على أن السيد أبي يكافح للاحتفاظ بسمعته كرجل أعمال و سمسار سلام – بعد حوالي عام من فوزه بجائزة نوبل للسلام لإنهائه حربًا حدودية مع إريتريا وجهوده لإضفاء الطابع الديمقراطي على إثيوبيا ، بيد أن اعتقال حوالي 9000 شخص في إثيوبيا في الاشتباكات الدامية التي أعقبت مقتل المغني هاشالو هونديسا في يقول نشطاء حقوقيون إن يونيو / حزيران ، أدى إلى مخاوف من عودة الحكم الاستبدادي الذي وعد رئيس الوزراء بإنهائه عندما تولى منصبه في 2018.

ما هو سبب التوترات؟

أرسل الحزب الحاكم في المنطقة ، جبهة تحرير تيغراي الشعبية موجات سياسية صادمة في جميع أنحاء إثيوبيا ، عندما أعلن عن إجراء انتخابات للبرلمان الإقليمي على الرغم من إعلان الحكومة الفيدرالية ومفوضية الانتخابات تأجيل جميع الانتخابات. منذ نهاية الحكم الماركسي في عام 1991 وحتى وقت قريب ، كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في تحالف حاكم من الأحزاب العرقية ، كل منها يسيطر على منطقته في نظام فيدرالي. لذا فإن خلافها مع السيد آبي هو شرخ عميق في صميم السلطة في البلاد.

جادلت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي – مثل جماعات المعارضة – بأن تفويض السيد آبي يجب أن ينتهي هذا الشهر مع انتهاء المدة البرلمانية ، وأن تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في أغسطس ، كان انتهاكًا للدستور وأثار احتمالية أصبح السيد أبي حاكماً “غير شرعي”.

يقول حلفاء السيد آبي إن اللجنة الانتخابية أجلت الانتخابات بسبب تفشي فيروس كورونا ، وليس لأن رئيس الوزراء يريد التمسك بالسلطة ، كما تدعي أحزاب المعارضة ، ويقولون إنه لا يزال حاكماً شرعياً ، حيث مدد البرلمان الفيدرالي حكمه. لمدة 12 شهرًا أخرى ، لحين انحسار التهديد الذي يشكله الوباء ويتم إجراء الانتخابات.

إذن ما هي أهمية قرار جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري؟

وأثارت مخاوف من أن جبهة تحرير تيغراي قد تضع الأساس لإنشاء دولة منفصلة ، مع تولي برلمان وحكومة السلطة دون موافقة الحكومة الفيدرالية. ستدافع عن “الحكم الذاتي” وتعارض ما تسميه محاولة السيد أبي بناء دولة “موحدة” قوية “. لن نتراجع أبدًا عن أي شخص ينوي قمع حقنا الذي حصلنا عليه بشق الأنفس في تقرير المصير والحكم الذاتي ، زعيم المنطقة ، ديبرتسيون جبريمايكل ، قال الشهر الماضي.

وجاء بيانه بعد أيام قليلة من قيام قوات الأمن الإقليمية – المسلحة ببنادق الكلاشينكوفات وقاذفات صواريخ آر بي جي – بمسيرة في المدن الرئيسية في تيغراي ، في عرض للقوة العسكرية التي زادت من حدة المخاوف بشأن المواجهة المسلحة. ” مستعدون لدفع ثمن سلامنا “، كتب مكتب أمن المنطقة على فيسبوك في يوم العرض.

ماذا كان رد حكومة السيد أبي؟

وأعلنت أن انتخابات تيغراي غير شرعية ، قائلة إن المجلس الانتخابي الوطني هو الوحيد الذي يملك سلطة تنظيم الاقتراع.

ومع ذلك ، استبعد السيد أبي إرسال قوات فيدرالية إلى المنطقة لوقف الانتخابات ، قائلاً إنه سيكون من “الجنون” القيام بذلك. “ليس لدى الحكومة الفيدرالية أي نية أو مصلحة لمهاجمة شعبها ،” قال في 25 يوليو لكن المتشددين المؤيدين لآبي ، بما في ذلك الجنرال السابق بالجيش كاساي تشيميدا ، دعوا إلى التدخل العسكري في تيغراي. وقال في مقابلة مع تلفزيون والتا التابع للحكومة: “يجب على الحكومة التخطيط جيدًا ، ويجب مهاجمتهم”. تقول مجموعة الأزمات الدولية (ICG) إن بعض المسؤولين الفيدراليين أثاروا إمكانية الانتقام من خلال اتخاذ إجراءات “عقابية” ضد حكومة تيغراي – على سبيل المثال ، من خلال حجب المنح المالية ، التي تصل إلى نصف ميزانية المنطقة.ردا على دعوة من مجلس الشيوخ للحكومة الفيدرالية للاجتماع يوم السبت لمناقشة انتخاب تيغراي ، حذرت الحكومة الإقليمية من أن أي قرار بوقف أو تعطيل الانتخابات الإقليمية هو “بمثابة إعلان حرب”. قال مجلس الشيوخ إنهم سيقاطعون الاجتماع.

لماذا توترت العلاقات كثيرا؟

لقد شعرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغىراي – التي كان لها تأثير كبير في الحكومة الفيدرالية منذ انتهاء الحكم الماركسي في عام 1991 ، مع زعيمها ميليس زيناوي ، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1995 إلى عام 2012 – بشدة بفقدان السلطة في عهد أبي. تم الترحيب على نطاق واسع بحملة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والفساد باعتبارها إيذاء لأعضاء جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري ، خاصة بعد تطهير كبار ضباط الجيش والأمن أو اعتقالهم بعد فترة وجيزة من تولي آبي منصبه في عام 2018 في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية ضد النظام السابق، تمكن جيتاشيو أسفا من الإفلات من الاعتقال بعد أن هرب إلى تيغراي ، حسبما ورد..

ضعف نفوذ الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في المركز بشكل أكبر بعد أن أطلق السيد آبي حزب الازدهار – وهو اندماج أحزاب عرقية كانت تستخدم لتشكيل الائتلاف الحاكم. حكومة فدرالية لأول مرة منذ انتهاء الحكم الماركسي. أقال أبي بعض أعضائها من مجلس الوزراء ، بينما استقال آخرون ، ونتيجة لذلك ، تراجعت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري بشكل متزايد إلى مقرها الإقليمي ، مقيلي ، مما أثار مخاوف من أن علاقاتها مع بقية إثيوبيا آخذة في التراخي. كما أدى القتل إلى تأجيج ما يسميه بعض المحللين عقلية الحصار داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغري.

داهمت قوات الأمن ، وأغلقت مكتب قناة ديمتسي ووياني التلفزيونية الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغري ، في العاصمة. كما أغلقوا محطة تلفزيون أورومو ميديا ​​نتورك ، المرتبطة بالسياسي المعارض المعتقل جوهر محمد.اتهم المسؤولون الفيدراليون وحزب الشعب TPLF بالتورط في مقتل هاشالو ، و “العمل على زعزعة استقرار البلاد”. أدت بالقول إن الحزب كان كبش فداء بسبب “حكم أبي غير الكفء” و الفوضى التي خلقتها إدارته

ما مدى خطورة خطر الانفصال؟

لعبت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دورًا محوريًا في الإطاحة بالنظام الماركسي عام 1991 ، وصياغة الدستور الذي يمنح الجماعات العرقية الحق في تقرير المصير ودولتها الخاصة ، على الرغم من أن الحزب لم يعرب أبدًا عن أي رغبة في انفصال تيغراي ، لطالما قالت إنه يجب احترام هذا الحق.

علاوة على ذلك ، ظهر حزب معارض جديد ، ” حزب استقلال تيغراي” ، لخوض الانتخابات الذي يصف إثيوبيا بأنها “إمبراطورية” ، ويقول إن مهمته الأساسية هي تأمين استقلال اقليم تيغراي..

بعض الأكاديميين في تيغراي يسعدون أيضًا لسماع فكرة الانفصال. لذلك ولأول مرة منذ عام 1991 ، أصبح الموضوع على جدول أعمال السياسة السائدة في تيغراي ، ويقول حزبان قوميان آخران من تيجراي يتنافسان في الاستطلاع ، “سالساي ووياني تيغراي” وحزب “بايتونا ” ، إنهما يريدان أن تتمتع المنطقة بمزيد من الحكم الذاتي لتأمين وحدة أراضيها ، تعزيز لغتها والحفاظ على تراثها.

الويانى حاليًا على جميع المقاعد في البرلمان الإقليمي ، وستتم مراقبة الانتخابات بعناية لمعرفة ما إذا كانت الأحزاب الأكثر قومية ومؤيدة للانفصال ستفوز ببعض المقاعد لمواصلة أجندتها بشكل أكبر ، أما بالنسبة للسيد أبي ، فقد قال مرارًا وتكرارًا أن إثيوبيا لن تتفكك “أبدًا” ، مشيرًا إلى أنه واثق من قدرته على الحفاظ على تماسك الأمة ، على الرغم من العنف العرقي والديني والسياسي الذي ضرب أجزاء مختلفة من البلاد ، مما تسبب في تشريد حوالي مليوني شخص منذ توليه منصبه. ويبلغ عدد النازحين حوالي 120 ألف تيغراي ، الذين يشكلون ، حسب تعداد عام 2007 ، حوالي 6٪ من السكان.

ماذا عن جهود الوساطة؟

في 16 أغسطس ، سافر أكثر من 50 من الزعماء الدينيين والشيوخ والشخصيات البارزة من العاصمة الفيدرالية أديس أبابا إلى مدينة ميكيلي في محاولة لتخفيف التوترات هناك حاجة لوسطاء “أثقل وزنا” هذا أمر حيوي لأن نجاح مبادرة السلام الإثيوبية مع إريتريا يتوقف على الاستقرار في تيغراي..

تقع المنطقة على حدود إريتريا ، وكانت في قلب حرب 1998 بين البلدين ، حيث قُتل عشرات الآلاف في الصراع بعد أن شنت إريتريا هجومًا للسيطرة على بلدة بادمي من منطقة تيغراي الإثيوبية.

وقع أبي صفقة في عام 2018 مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لإنهاء “حالة الحرب” ، مما أدى إلى إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين

المعابر مازالت مغلقة لأسباب غير معروفة، وقد اعادة الحكومة الاثيوبية الاسباب الى عدم انشاء المعابر الجمركية كما ان مصير مدينة بادمى مازال غامضا هل ستلتزم كلا الحكومتان بالقرار الاممي وتسليم الاراضي المتنازع عليها وهذا لايمكن ان يتم بدون موافقة ووجود حكومة اقليم تغيراى التي تدير المنطقة ، وعليه فان رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام عليه حل خلافاته مع حكومة تغيراى قبل قطف ثمار السلام مع ارتريا..