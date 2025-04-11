هل يمكن لقطاع التعدين في إرتريا أن يزدهر في ظل الحكم الاستبدادي؟

صحيفة الصحافة: منجم بيشا يعتبر المصدر الرئيسي للخزينة الارترية بين 300 الى 400 مليون دولار سنويا.

ينتج منجم بيشا ( كانت عائدات منجم بيشا موضع نزاع بين وزبر المالية الراحل برهانى ابرهى والدكتاتور إسياس. طالب برهانى بأن تذهب عائدات المنجم إلى خزانة ١وزارة المالية بدلا أن تذهب إلى هيلى كشا وتنتهي في حساب خارجي لإسياس. وكما حدث من قبل، اعترض رئيس المحكمة العليا طعمى بينى على وجود محكمة خاصة خارج نطاق سلطته. ففصله ولكن ظل في إرتريا حتى الان يعمل محاميا ومترجما) أكبر عملية تعدين في إرتريا، الذهب والنحاس والزنك، مع استثمارات صينية كبيرة وإمكانات إنتاجية.

ترجمة وتعليق الأستاذ\ أحمد كرار

بقلم جيسون ميتشل 4 فبراير 2025

تجذب إرتريا – المعروفة باسم كوريا الشمالية في إفريقيا – اهتمامًا صينيًا كبيرًا بمواردها المعدنية الشاسعة على الرغم من الطبيعة الاستبدادية للنظام.

تتمتع إرتريا، الواقعة في القرن الأفريقي، بموارد معدنية متنوعة، لا يزال الكثير منها غير مستكشف. يشكل الدرع العربي النوبي، وهو تكوين غني بالمعادن الأساسية والثمينة، ويشكل جيولوجيا البلاد. يتكون هذا الهيكل من صخور بلورية ( اي الصخور الموجودة تحت غطاء الصخور الرسوبية وتحتوي على معادن مختلفة) مثل الجرانيت والنيس (صخرة متحولة تتكون عندما تتعرض الصخور النارية أو الرسوبية لدرجات حرارة وضغوط عالية). والشيست ( صخور متحولة وتتكون من حبيبات معدنية مرتبة في طبقات متوازية), وقد أدى إلى ظهور رواسب كبيرة من الذهب والنحاس والزنك والبوتاس، مما وضع إرتريا كمركز تعدين إقليمي محتمل. من بين هذه الموارد، يعد البوتاس ( يستخدم أكثر من 90% من البوتاس المنتج في جميع أنحاء العالم في تسميد المحاصيل الغذائية، ويستخدم الباقي في تصنيع المنظفات والسيراميك) الأكثر أهمية. يبرز مشروع بوتاسيوم كولولي ( هو مشروع منجم بوتاس) يقع في منخفض دنكاليا الارتري. ويجري تطويره من خلال مشروع مشترك بين دناكالي ( الاسترالية) والشركة الوطنية للتعدين في ارتريا. يعد هذا المشروع احد اكبر. مصادر البوتاس (واقلها تكلفة في العالم)، ويعتبر المشروع التعديني الأكثر وعدًا تجاريًا في إرتريا. مع ما يقدر بنحو 1.08 مليار طن من الخام الذي يحتوي على 18٪ كلوريد البوتاسيوم، فإنه يصنف من بين أكثر رواسب البوتاس جدوى اقتصاديًا في العالم. يقلل ضحالة الرواسب من تكاليف الاستخراج، مما يضع البلاد كمورد رئيسي مستقبلي لكبريتات البوتاس، كما هو سماد أساسي للزراعة ويصدر للعالم. بمجرد تشغيل المنجم بالكامل، من المتوقع أن يصل الإنتاج في كولولي إلى 944000 طن سنويًا، مما يضع إرتريا بين أكبر عشرة منتجين للبوتاس في العالم. سيستمر التطوير على مرحلتين: استثمار أولي بقيمة 298 مليون دولار سيجلب الإنتاج إلى 472000 طن سنويًا، بينما ستضاعف المرحلة الثانية، التي تبدأ في العام السادس، باستثمار إضافي بقيمة 202 مليون دولار. بحلول عام 2026، يمكن أن تساهم كولولي بما يصل إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ( اي 10% من المنتجات المنتجة داخل ارتريا) مما يولد ما يقدر بنحو 204 مليون دولار من الإيرادات المالية السنوية.

تغيرت ملكية المشروع في مارس 2023 عندما باعت شركة داناكالي الأسترالية حصتها مقابل 166 مليون دولار. أصبحت كولولي الآن مملوكة بالتساوي لمجموعة سيتشوان للطرق والجسور الصينية “SRBG” وشركة التعدين الوطنية الإرترية “ENAMCO”.

إلى جانب البوتاس، كانت موارد الذهب والنحاس في إرتريا محركًا رئيسيًا للاهتمام الأجنبي، حيث لعب منجم بيشا دورًا مركزيًا. تقدر احتياطيات الذهب في البلاد بنحو 2 مليون أوقية( بينما تعتبر امريكا من أكبر الدول امتلاكا للذهب حيث تمتلك 261.5 مليون اوقية) . تم تطوير منجم بيشا في البداية بواسطة شركة نيفسون ريسورسز ( الكندية)، ثم استحوذت عليه شركة زيجين مايننج الصينية في عام 2019 ويظل أكبر عملية تعدين في البلاد. ومنذ إنشائه، أنتج منجم بيشة أكثر من مليون أوقية من الذهب، إلى جانب 16 إلى 18 ألف طن من النحاس سنويًا و117 ألف طن من الزنك في عام 2023. ويشير الموقع الاستراتيجي للمناجم داخل الدرع العربي النوبي إلى إمكانات أكبر لاكتشافات النحاس والذهب عالية الجودة.

توجد احتياطيات من خام الحديد، على الرغم من أنها أقل تطوراً من موارد البلاد من البوتاس والذهب والنحاس. ومن المتوقع أن ينتج مشروع أسمرة خام الحديد في المستقبل، مما يضيف إلى الناتج المعدني لإرتريا. يمكن لخام الحديد أن يزيد من تنويع قطاع التعدين في البلاد نظرًا لأهميته في تصنيع الصلب والبنية التحتية العالمية.

وبجانب هذه المعادن الرئيسية، تمتلك البلاد أيضًا احتياطيات من الجبس والملح والحجر الجيري، والتي تستخدم على نطاق واسع في البناء والتطبيقات الصناعية. في عام 2019، أنتجت البلاد حوالي 18000 طن من الجبس و330.000 طن من الملح.

وتدعم الجيولوجيا المتنوعة لإرتريا هذه الثروة المعدنية، مع صخور ما قبل الكمبري ( الكمبري هو أول العصور الستة من حقبة الحياة القديمة) في الغرب، وتكوينات رسوبية جليدية من حقبة الحياة القديمة في الجنوب ورواسب حقبة الحياة الحديثة والهياكل البركانية على طول المنطقة الساحلية للبحر الأحمر. ترتبط الصخور البركانية حول بيشة بتعدين الذهب والنحاس ( الذهب: يتم تشكيله أو صناعته من خلال مزيج من العمليات الكونية والجيولوجية. والنحاس هو معدن يتم ترسبه من محلول الكبريت الساخن الذي يتم إنشاؤه في المناطق البركانية. وهو مركب من النحاس والزنك) بشكل كبير، في حين تستضيف منخفضات دنكاليا رواسب بوتاسيوم كبيرة داخل طبقات الملح الرسوبية. كما يعمل موقع البلاد داخل منطقة الصدع

في شرق إفريقيا على تحسين إمكاناتها في مجال الطاقة الحرارية الأرضية والاستكشاف المعدني.

يشهد قطاع التعدين في إرتريا نموًا سريعًا، مدفوعًا بمشاريع واكتشافات مهمة. تعمل شركة ألفا إكسبلوريشن، وهي شركة كندية مدرجة في بورصة تورنتو، على تطوير مشروع كركاشا في إرتريا، وهو ترخيص بمساحة 771 كيلومترًا مربعًا مُنح في عام 2018. يستضيف المشروع العديد من آفاق الذهب والمعادن الأساسية الواعدة، حيث يعد مشروع أبورنا مع وضع امكانات الذهب هدفا رئيسيًا. يمتد نظام الذهب هذا على مساحة سبعة كيلومترات، حيث أعادت نتائج الحفر الأخيرة اعتراضات عالية الجودة، بما في ذلك 18 مترًا عند 15.33 جرامًا لكل طن من الذهب و16 مترًا عند 14.07 جرامًا لكل طن.

وفي الشرق، كشف حقل أناقولو للذهب والنحاس عن وجود معادن قوية، حيث أظهرت نتائج الحفر وجود 108 أمتار من الذهب بنسبة 1.24 جرام/طن و0.60% نحاس، مما يشير إلى وجود نظام بورفيري مهم ( هو الرخام السماقي: هي احجار مميزة في مظهرها وتستخدم في الهندسة المعمارية). وتواصل شركة ألفا إكسبلوريشن توسيع جهود الحفر في كركشا لتحديد هذه الرواسب وإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة.

يخضع مصنع ملح مصوع، الذي تأسس عام 1907 على يد مستثمرين إيطاليين، بالقرب من ساحل البحر الأحمر في إرتريا لتطورات كبيرة. ويبلغ الإنتاج الحالي 20 ألف طن سنويًا، مع خطط لتوسيع الطاقة إلى 100 ألف طن سنويًا في غضون خمس سنوات. توفر الجغرافيا الساحلية للبحر الأحمر والملوحة العالية ظروفًا مواتية لإنتاج الملح على نطاق واسع.

تهيمن الاستثمارات الصينية على قطاع التعدين في إرتريا، حيث تقود الشركات المدعومة من الدولة مشاريع كبيرة. في عام 2019، استحوذت مجموعة زيجين للتعدين على حصة 60% في منجم بيشا للنحاس والزنك، أكبر منتج للزنك في إرتريا، بطاقة تعدين تبلغ 2.4 مليون طن سنويًا. وقد طورت شركة نيفسون ريسورسز في البداية منجم بيشا قبل استحواذ زيجين عليه، ويظل جزءًا محوريًا من إنتاج المعادن في إرتريا.

وعلى نحو مماثل، استحوذت شركة سيتشوان رود آند بريدج للاستثمار في تطوير التعدين (SRBM)، وهي شركة تابعة مملوكة للدولة الصينية لمجموعة سيتشوان رود آند بريدج (SRBG)، على حصة 60% في مشروع أسمرة مقابل 65 مليون دولار في عام 2015.

يقع المشروع بالقرب من العاصمة الإرترية أسمرة ويتكون من ستة رواسب كبريتيد بركانية كبيرة – ديباروا، وإمبا ديرهو، ومنطقة نيفاس، وجوبو، ومنطقة رأسي، وقودادو. ويحتوي على 574 ألف طن من النحاس، و930 ألف أوقية من الذهب، و1.2 مليون طن من الزنك. ويتقدم التعدين على مراحل، باستخدام أساليب التعدين المفتوح وتحت الأرض، حيث تتم معالجة الخام في منشأة مركزية بالقرب من إمبا ديرهو. ويدير المشروع شركة أسمرة للتعدين، وهي مشروع مشترك بين شركة إس آر بي إم “60٪” وشركة إينامكو المملوكة للدولة الإرترية “40٪”.

يركز مشروع زارا على رواسب الذهب عالية الجودة في قوكا في شمال إرتريا. بدأ الإنتاج التجاري في عام 2016 وما زال مستمراً. ويديره شركة زارا للتعدين، وهي مشروع مشترك بين مجموعة SFECO الصينية “60٪” وإينامكو “40٪”. علاوة على ذلك، دخلت شركة شنغهاي شيبانج ماشينري “SBM”، وهي شركة صينية رائدة في تصنيع معدات التعدين، في شراكة في ديسمبر 2024 لأكبر مشروع تعدين في إرتريا. سيركز التعاون على استخراج خام النحاس والذهب، مع توفير SBM لمعدات متطورة مثل مصنع التكسير المتنقل NK. ومن المتوقع أن تعمل التكنولوجيا على تحسين كفاءة واستدامة عمليات التعدين، مما يعكس التحول نحو أساليب استخراج الموارد الأكثر تقدما.

على الرغم من إمكانات التعدين، فإن الحكم الاستبدادي لإرتريا في عهد الرئيس إسياس أفورقي يقيد الاستثمار والحريات الاقتصادية.

أظهر اقتصاد إرتريا نموًا متواضعًا في السنوات الأخيرة، حيث تشير التوقعات إلى توسع ثابت بنسبة 2.8٪ في عام 2024. مع دخول كولولي إلى الإنترنت قريبًا، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإرتريا إلى 3.3٪ بحلول عام 2026. وقدر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022 بنحو 2.4 مليار دولار، مدفوعًا في المقام الأول بقطاع التعدين، الذي يمثل أكثر من 90٪ من الصادرات. وفقًا للبيانات المتاحة، شكلت التعدين حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإرتريا في عام 2021. تهيمن الزنك والنحاس والذهب على محفظة صادرات إرتريا، مما يجعل الاقتصاد معتمدًا بشكل كبير على أسعار السلع العالمية.

على الرغم من الثروة المعدنية الهائلة لإرتريا، فإن عزلتها الدولية تحد من التدفقات المالية. لقد ردعت العقوبات ومخاوف حقوق الإنسان الاستثمار الغربي، مما جعل الصين اللاعب المهيمن. تسيطر الشركات المدعومة من الدولة مثل Zijin Mining و SRBM على مشاريع رئيسية، مما يحد من وصول إرتريا إلى رأس المال المتنوع وشروط الاستثمار الأفضل.

إن موقعها الاستراتيجي على طول البحر الأحمر يضعها في وضع جيد للتجارة مع د`ول الخليج والتجارة الإقليمية والعالمية. ونظرًا لاستثماراتها الكبيرة في قطاع التعدين في البلاد، فإن صادراتها المعدنية تذهب في المقام الأول إلى الصين. ومن المرجح أن تشمل الأسواق الرئيسية الأخرى دول الخليج والمشترين الأوروبيين، وخاصة للذهب والزنك. يمكن أن تساعد مرافق الموانئ المحسنة واتفاقيات الخدمات اللوجستية في فتح طرق تصدير أكثر تنوعًا.

وبالإضافة للتعدين، يمتد انخراط الصين مع إرتريا إلى البنية الأساسية والشراكات الاقتصادية، مما يعزز الأهمية الاستراتيجية للبلاد في منطقة القرن الأفريقي. وقد دعمت بكين بناء الطرق وتوسيع شبكة الطاقة وترقية الموانئ، بما يتماشى مع طموحاتها الإقليمية الأوسع.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في إرتريا إلى 6.4٪ في عام 2023، بدعم من تحسن العرض والاستقرار في سلاسل التوريد العالمية. وتظل البلاد عرضة للصدمات الاقتصادية، وخاصة قوى السوق الخارجية والتحديات المحلية، مثل اعتمادها على صادرات التعدين.

وعلى الرغم من توقعات النمو المتفائلة هذه، تظل المؤشرات الاقتصادية لإرتريا غير مؤكدة بسبب عدة عوامل، بما في ذلك تعرض البلاد لتغير المناخ. وتستمر الصدمات الجوية المتكررة في إحداث تأثير كبير على الاقتصاد وسبل العيش، مما يزيد من تعقيد الاستقرار الاقتصادي والآفاق طويلة الأجل.

وتقدر ديون إرتريا العامة بأنها مرتفعة للغاية (حوالي 943 مليار دولار أمريكي وبلغ متوسط صادراتها من عام 1992 إلى عام 2023،

272 مليون دولار أمريكي. وإذا تم استخدام جميع صادراتها السنوية لسداد الدين، فسيستغرق الأمر أكثر من ثلاثة آلاف عام لسداد الدين. ما لم يتم التنازل عنه من قبل المدينين)، ويقال إنها تتجاوز 160٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، لا يزال الرقم الدقيق غير واضح بسبب نقص البيانات الحكومية الرسمية. ويؤكد هذا المستوى من الديون على التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الاستدامة المالية( التي تعني القدرة على الموازنة بين الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة والمشاريع وتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية طويلة الأجل).

وتختلف تقديرات السكان على نطاق واسع بسبب عدم وجود بيانات تعداد سكاني حديثة، حيث تتراوح من 3.5 مليون إلى 6.4 مليون. ويقدر عدد الإرتريين الذين يعيشون خارج البلاد بنحو 800 ألف نسمة. ويقدر عدد سكان العاصمة أسمرة بنحو 435 ألف نسمة وأكثر من مليون نسمة. ومنذ حصول إرتريا على استقلالها عن إثيوبيا في عام 1993، حكم إرتريا الرئيس إسياس أفورقي وجبهة الشعب من أجل الديمقراطية والعدالة. قاد أفورقي جبهة تحرير شعب إريتريا إلى النصر ( وللعلم فإن شرارة الثورة أشعلتها جبهة التحرير إلإرترية التي خاضت معارك ضارية على الأرض وحدها لمدة 15 عاما رقم قلة الاعداد والعتاد والإمدادات. وفي عام 1976 انفصلت الجبهة الشعبية عن الجبهة وبدإت نضالها بالتوازي مع الجبهة. ومن الظلم أن ينسى كاتب المقالة الدور الفعال لجبهة التحرير الإرترية وينسب النصر للجبهة الشعبية وحدها ) في حرب الاستقلال التي استمرت 30 عامًا، والتي أُعلنت رسميًا في 24 مايو 1993، بعد انتصار عسكري على القوات الإثيوبية في عام 1991. تظل البلاد دولة ذات حزب واحد، ولم تُعقد أي انتخابات منذ الاستقلال. ليس للبلاد رئيس وزراء، حيث تتركز السلطة في الرئاسة. قبل دمجها في إثيوبيا، كانت إرتريا مستعمرة إيطالية من عام 1890 إلى عام 1941. وقد ترك هذا إرثًا معماريًا دائمًا في أسمرة، @المعروفة بمبانيها الحديثة المحفوظة جيدًا وعمارة آرت ديكو ( كان اسلوب آرت ديكو من اساليب التصميم الشائعة في عشرينات وثلاثينيات القرن العشرين. وكان يتميز بالاشكال الهندسية الأنيقة وغير العادية. على سبيل المثال يمكنك أن تجد في اسمرة مباني على شكل طائرات وقطارات), تعكس العاصمة ماضيها الاستعماري بهياكل مثل محطة خدمة فيات تاجليرو وسينما إمبيرو، مما أكسبها مكانة التراث العالمي لليونسكو. في حين تهيمن على قطاع التعدين مشاريع واسعة النطاق مثل منجم بيشا ومشروع بوتاس كولولي، فإن التعدين الحرفي والصغير النطاق ASM يظل جزءًا مهمًا ولكنه غير ممثل إلى حد كبير في الصناعة. وعلى الرغم من أن الحكومة تثبط التعدين غير الرسمي، فإن آلاف الإرتريين يواصلون الانخراط في تعدين الذهب على نطاق صغير، وخاصة في المناطق الغربية والشمالية. ورغم أن التعدين الحرفي غير قانوني، فإنه يدعم بشكل مباشر ما يقدر بنحو 400 ألف شخص. ويحكم إعلان التعدين رقم 68/1995، الصادر في 20 مارس 1995، قطاع التعدين. ويضع هذا التشريع الإطار القانوني لجميع عمليات التعدين في البلاد، ويحدد إجراءات الحصول على التراخيص، ويحدد حقوق والتزامات حاملي التراخيص، ويضع آليات الرقابة التنظيمية.

وفيما يتصل بالسياسة المالية، يحدد إعلان ضريبة دخل التعدين رقم 69/1995، الصادر أيضاً في 20 مارس 1995، النظام الضريبي لأنشطة التعدين. ويحدد هذا الإعلان معدل ضريبة بنسبة 38% على الدخل الخاضع للضريبة لحاملي تراخيص التعدين.

وتحتفظ الحكومة بالحق القانوني في الاستحواذ على حصة ملكية تصل إلى 10% في مشاريع التعدين دون أي تكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنها التفاوض على شراء حصة إضافية تصل إلى 30%، وهو ما يعني أن إجمالي مشاركة الدولة في أي مشروع تعدين قد يصل إلى 40%.

تواجه صناعة التعدين، على الرغم من أهميتها لآفاقها الاقتصادية، عددًا من القضايا السياسية والبيئية والبنية الأساسية وحقوق الإنسان. يهيمن على المشهد السياسي في البلاد هيكل حوكمة شديد المركزية بقيادة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وقد أدت هذه المركزية إلى فرض ضوابط حكومية صارمة على عمليات التعدين. وقد تم تحديد النفوذ الشامل للحزب الحاكم والجيش في الاقتصاد كعامل يخنق التنوع الاقتصادي.

تشكل البنية الأساسية غير المتطورة تحديات لوجستية لشركات التعدين. يمكن أن تؤدي شبكات الطرق المحدودة ومرافق الموانئ القديمة وإمدادات الطاقة غير الموثوقة إلى زيادة تكاليف التشغيل وتعقيد نقل المعادن.

يتطلب ميناء مصوع، وهو مركز حيوي لصادرات المعادن، التحديث لإدارة زيادة إنتاج التعدين بكفاءة. تخلق البنية الأساسية الرديئة تحديات لوجستية، مما يرفع تكاليف التشغيل لشركات التعدين وربما يردع الاستثمار الأجنبي.

يواجه قطاع التعدين انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب اعتماده على الوقود الأحفوري ( هو الفحم والنفط والغاز الطبيعي ) المستورد، وخاصة الديزل. البلاد لديها إنتاج ضئيل من الطاقة المحلية، مما يجعل العمليات عرضة لتقلبات أسعار الوقود وانقطاعات الإمدادات. وتزيد تكاليف الكهرباء المرتفعة وشبكة الطاقة غير الموثوقة من المخاطر التشغيلية لشركات التعدين. وتتعرض بيئتها الطبيعية لضغوط كبيرة، بما في ذلك إزالة الغابات والتصحر وتآكل التربة والرعي الجائر. ويؤدي انتشار الألغام الأرضية على نطاق واسع إلى تفاقم تدهور الأراضي. وقد وفر التعدين، وخاصة الذهب والنحاس والزنك، تاريخيا مصدرا مهما للإيرادات، لكنه يساهم في التدهور البيئي، مما يؤثر على كل من المناطق المرتفعة والساحلية. ويفرض برنامج الخدمة الوطنية التجنيد الإجباري لأجل غير مسمى في ظل ظروف قاسية. وكثيرا ما يتم نشر المجندين في شركات مملوكة للدولة مثل شركة سيجين للإنشاءات، التي تورطت في العمل القسري في مشاريع التعدين. وفي إحدى الحالات البارزة، واجه منجم بيشا، الذي تديره شركة نيفسون ريسورسز، مزاعم بالاستفادة من العمل القسري من خلال مثل هؤلاء المقاولين، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتدقيق دولي. وفي عام 2013، رفع عمال مناجم بيشا السابقون دعوى قضائية ضد نيفسون، متهمين الشركة بانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالعمل القسري. ووصلت القضية إلى المحكمة العليا في كندا، التي قضت في عام 2020 بإمكانية المضي قدما. وفي وقت لاحق من ذلك العام، تم التوصل إلى تسوية، بشروط وصفت بأنها “مهمة”. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتحمل فيها شركة كندية المسؤولية عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الخارج في المحاكم الكندية.

كما يفرض موقع إرتريا في منطقة القرن الأفريقي المتقلبة مخاطر أمنية قد تؤثر على قطاع التعدين لديها. فقد شهدت المنطقة صراعات دورية وتمردات وعدم استقرار سياسي. وفي حين كانت البلاد معزولة إلى حد كبير عن الصراع المباشر في السنوات الأخيرة، فإن التوترات مع إثيوبيا المجاورة وعدم الاستقرار الأوسع في منطقة البحر الأحمر تشكل مخاطر محتملة على سلاسل التوريد والصادرات.

إن العلاقة المتوترة بين إرتريا وإثيوبيا تشكل تحديات لقطاع التعدين لديها، وخاصة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية للتصدير. وفي حين يمكن لموانئها، مثل مصوع، أن تعمل كمراكز تجارية إقليمية رئيسية، فإن إمكاناتها محدودة بسبب التوترات التاريخية. فمنذ استقلال إرتريا في عام 1993، سعت إثيوبيا إلى الوصول الموثوق إلى البحر، لكن عدم الاستقرار السياسي والصراعات الحدودية أعاقت التجارة.

ويؤثر هذا الغموض على طرق التصدير وتطوير البنية الأساسية للتعدين. في حين تعتمد مشاريع مثل بيشا وكولولي على الموانئ الإرترية، فإن التوترات الدبلوماسية يمكن أن تعطل الخدمات اللوجستية وتمنع الاستثمار.

على الرغم من التحديات، فإن الثروة المعدنية الهائلة غير المستغلة في البلاد تجتذب استثمارات أجنبية متزايدة. أعطت الحكومة الأولوية للتعدين كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، مع خطط التوسع في الذهب والنحاس والزنك والبوتاس التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. إن انضمام إرتريا كدولة عضو رقم 24 في مؤسسة التمويل الأفريقية في نوفمبر 2019 يؤكد جهودها لجذب الاستثمار. وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك التنمية الأفريقي أن يؤدي الاستهلاك الخاص وتوسع التعدين إلى دفع النمو الاقتصادي. توفر الثروة المعدنية في إرتريا أساسًا متينًا للنمو الاقتصادي، مع ارتفاع الاهتمام الأجنبي والمشاريع البارزة مثل كولولي وبيشا التي تدفع القطاع إلى الأمام. ومع ذلك، فإن القيود السياسية وفجوات البنية التحتية ومخاطر الاستثمار لا تزال تحد من إمكاناتها الكاملة. إذا تمكنت البلاد من معالجة هذه التحديات وخلق بيئة أكثر استقرارًا وملائمة للمستثمرين، فقد يصبح قطاع التعدين محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية.

المصدر:-



https://www.msn.com/en-us/news/world/can-eritrea-s-mining-

مابين الأقواس تعليق للمترجم.

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