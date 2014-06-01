واشنطن قلقة من توسع دائرة القتال فى إقليم تيغراي

فرجت : الجزيرة

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من التقارير التي تشير إلى توسع القتال في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في تغريدة على تويتر إن “القتال المستمر لن يؤدي إلا إلى معاناة وموت بلا داع”، وطالبت جميع أطراف النزاع بالموافقة على الفور على وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والحوار السياسي.

في المقابل، ألمح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى إنهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من جانب واحد في إقليم تيغراي.

وتعهد آبي أحمد بصد “هجمات الأعداء”، وقال في بيان على تويتر “سندافع عن أنفسنا ونصد هذه الهجمات من أعدائنا الداخليين والخارجيين، بينما نعمل على تسريع الجهود الإنسانية”.

من جهته، قال المنسق الرئيسي لأعمال بناء قدرات الجيش الإثيوبي، الجنرال باشا ديبيلي، إن قوات الجيش سترد على جبهة تيغراي في المكان والوقت الذي تحدده، وشدد على أن القوات المركزية “مستعدة لاستئناف الهجوم وللدخول مجددا إلى المناطق التي احتلتها” قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.

وأشار ديبيلي -في أول تعليق للجيش بشأن المعارك الدائرة على الحدود بين إقليمي تيغراي وأمهرة- إلى أن جبهة تيغراي تستخدم الصراع باعتباره أداة لإطالة أمد وجودها.

في غضون ذلك، أكد إقليم أمهرة المجاور أنه سيشن هجوما على تيغراي، وذلك بعد أن تعهدت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باستعادة غرب الإقليم، وهو مساحة من الأراضي الخصبة تسيطر عليها قوات أمهرة منذ أن استولت عليها أثناء الصراع.

وذكر المتحدث باسم حكومة إقليم أمهرة، جيزاشيو مولونه، أن سلطات الإقليم تحشد قواتها لشن هجوم مضاد على قوات تيغراي، وقال إن “الحكومة الإقليمية تحولت الآن من الدفاع إلى الهجوم”.

واستعادت جبهة تحرير تيغراي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية معظم أراضي الإقليم بعد تحول عكسي مفاجئ في الحرب المستعرة منذ 8 أشهر.

وسحب رئيس الوزراء الإثيوبي قوات الحكومة المركزية فجأة من معظم مناطق تيغراي الشهر الماضي، وأعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وعندما أرسل آبي أحمد قوات لمحاربة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي العام الماضي، قاتلت مليشيا أمهرة في صف الحكومة المركزية وانتهزت الفرصة للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي كان يديرها أهل تيغراي منذ عقود.

ومنذ الانسحاب المفاجئ للقوات الحكومية في 28 يونيو/حزيران الماضي، استعادت قوات تيغراي السيطرة على معظم مناطق الإقليم. واستولت على مدينة ألاماتا، البلدة الرئيسية في الجنوب، وتوغلت لانتزاع السيطرة على بلدة ماي تسبري من أمهرة الثلاثاء الماضي.

لكن معركة أكثر شراسة قد تلوح في الأفق في منطقة غرب تيغراي، التي يعتبرها الأمهريون جزءا مستردا من وطنهم التاريخي وتعهدوا بإبقائها تحت سيطرتهم.