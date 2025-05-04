وداعاً عمر محمد بخيت

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوۡنَ أُجُورَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ﴾ [ آل عمران: 185]

الراحل : عمر محمد بخيت

نعى ومواساة

غادرنا الى دار الخلود في ٣٠ ابريل ٢٠٢٥ السيد عمر محمد بخيت الذي حدثت وفاته في ألمانيا.

تعرفت على الراحل المقيم عمر في وقت مبكر ، فهو رجل غني عن التعريف من مواليد مدينة اغردات ، تلقى تعليمه في ارتريا بدء مدينته اغردات الى مدرسة الجالية العربية باسمرا (مدرسة الأمل النموذجية ) حاليا. التحق بالعمل الوطني باكرا حيث كان ضمن الخلايا السرية في الداخل واحد قيادات فرع اغردات حيث عمل مع كل من الشهداء محمود محمد صالح

صالح محمد سعيد

عثمان همد

والأخ ادريس عثمان كفل

تعتبر لجنة التنظيم في اغردات من أهم اللجان التي كانت حلقة الوصل بين المدن الارترية والقيادة الثورية في كسلا السودانية. وان كل المساهمات المالية والعينية التي كانت تأتي من المدن الاخرى قبل تكوين المناطق العسكرية كان يتم استلامها في اغردات ومن ثم تأخذ طريقها الى وجهتها . شخص ولد وترعرع في تلك المدينة الباسلة بالتأكيد تشرب منها فكانت وجهته التفرغ وان لم يستمر طويلا ولكن ارتبط بالهم الوطني الى اخر لحظة . عمل الراحل المقيم في الأمم المتحدة في مكتب المندوب السامي للاجئين متنقلا من دولة الى دولة ثم اخيرا في المكتب الرئيسي بجنيف بسويسرا الى ان أحيل للمعاش.

عمر رجل هادئ الطبع قليل الكلام محبوب بين اترابه وزملائه في العمل.

متزوج من السيدة الفاضل منيرة محمد ناصر وله ولد وبنتين . هم مراد وعايدة وهدى .

في الختام نتضرع الى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته في أعالي الجنان وان يجعل كل ما قدم في ميزان حسناته . والتعازي القلبية لاسرته الصغيرة ام مراد وأبنائه وبقية افراد الأسرة الكريمة .

علي محمد صالح شوم

لندن – 04/05/2025

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