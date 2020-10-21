وداعا أم صالح فإن موعدنا إن شاء الله الجنة

إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى … إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أم صالح لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا … إنا لله وإنا إليه راجعون…

لقد دأبتُ أن أكتب وباستمرار كلما رحل عن دنيانا أحد المناضلين من الرعيل الأول أو من الشخصيات التي لها حق نحونا؛ معددا في مناقبه … أذكر محاسنه وأترحم عليه، أداءً لواجبي نحوه، إلا أنني هذه المرة اختلف الأمر معي فإنني أنا المكلوم أضمد جرحي بفقد أعز إنسانة في حياتي …

لقد انتقلت إلى الرفيق الأعلى أول أمس الإثنين الموافق 19 من أكتوبر 2020 أم أولادي ورفيقة حياتي السيدة العزيزة مريم محمود حمد دين بعد حياة زوجية حافلة وغنية بذكريات جميلة ومتنوعة في رحلة امتدت لأكثر من خمس عقود منذ زواجنا الميمون في الثامن من يناير عام 1961م في مدنية كرن … فإذا كان عام 1961 بداية زرع سنبل الحرية للشعب الإرتري التي تم قطافها بعد ثلاثة عقود فإن لي كان موعد خاص مع 61، بزرعي سنبلي الخاص حيث زواجي المبارك من أم صالح والذي أثمر ثلاث أبناء وثلاث بنات – محمد صالح – وآمال – وعبد الرحمن – وانتصار – وناصر – وزهور – … ولو كان القدر أمهلنا اقل من ثلاثة أشهر لاحتفلنا بالعيد الستين لزواجنا … إلا أنني لا أقول إلا يرضي ربي، قدر الله وما شاء فعل … حكمه نافذ ونقبله بقلوب راضية…

أم صالح التي شاطرتني المسؤولية كاملة وكانت رفيقة دربي بحق وحقيقة، كانت خير معين لي، وبحكم نشاطاتي السياسية التي كانت تعرضني للاعتقالات المتكررة كانت تتحمل الأعباء لوحدها في غيابي بل كانت تقوم بمساعدة أهلي – أي الوالدة والإخوة والأخوات في غيابي – وكذلك تقوم بإخفاء جميع الوثائق السرية التي تكون في منزلنا عندما أتعرض للاعتقال تحسبا لأي طارئ أو مداهمة للبيت، بل كانت يتعدى دورها في استقبال الفدائيين وتقديم الطعام والشراب لهم وكان ذلك ديدن كل امرأة إرترية، وأنني كم فخور وشكور أن منحني الله أم صالح تقاسمني الحلو والمر في حياتي التي كانت مليئة بكثير من المنعرجات. فكانت خير زوجة صالحة، إن نظرت إليها سرتني، وإن غبت عنها حفظتني.

اثنان من أبنائنا قد ولدا وأنا في السجن عام 1962 وعام 1965، وكذلك عندما لجأنا إلى السودان وبحكم عملي كنت على سفر بالاستمرار فلم أتمكن من ولادة أحد أبنائنا في كسلا عام 1971… فتحملت وتحمل مشقات الحمل والمخاض لوحدها. وعلاوة عن الغربة واللجوء كانت أيضا تستقبل في منزلها العامر بعض المناضلين الذين كانوا يقومون بزيارة كسلا للعلاج.

إن دور أم صالح الوطني لم ينقطع بمغادرتنا إرتريا بل استمر حتى في المهجر، وعندما تم لم شملنا في دمشق عام 1973، والتحقت بي أسرتي هناك في الفترة التي كنت ممثلا للثورة الإرترية في سوريا كانت تستضيف في بيتنا المتواضع العامر بابتسامتها وقلبها الكبير أبنائنا من الطلبة والطالبات الإرتريين وتعاملهم كأبنائها.

وفي الفترة التي قضيناها في سوريا تمكنت من إقامة علاقات جيدة مع الجيران وأصدقاء أبناءها من الطلبة السوريين كما كانت في لندن من رواد مسجد المنار تتحلق في دروسه القرآنية … إنني مدين لها بالكثير للدور الكبير الذي لعبته في تربية أبنائنا ومواكبة دراستهم حتى أكملوا مراحلهم الجامعية.

رحم الله رفيقة دربي وأم أولادي أم صالح – صاحبة الوجه البشوش وروح عالية وتواضع جم … تحملت في أيامها الأخيرة المرض الذي ألم بها ولم يمهلها طويلا بإيمان قوي وقلب راض وصبر ومثابرة … رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها الفراديس العلا من الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ورزقني الله وأبنائي جميل الصبر والسلوان.

وفي الختام أود أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أفراد أسرتي بالشكر الجزيل لجميع الأحباب والأصدقاء من الإخوة والأخوات والأبناء في مختلف أنحاء المعمورة والذين تواصلوا معنا لأداء واجب العزاء ومواساتنا في مصيبتنا … جزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم جميعا …

علي محمد صالح

لندن

21 أكتوبر 2020