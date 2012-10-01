ورحلت بهدوء بعد أن أديت الامانه

لفراق صعب خاصه فى الغربه حيث لا عم أو عمه ولا خال ولا جار .

نقول هذا مع رحيل المغفور لها السيده/ مريم محمود حمد الدين الحاج .

هى واحدة من ضمن عشرات نساء المناضلين اللاءى واجهن فى حياتهن مصاعب حياتيه بصبر وصمود طيلة فترة العمل النضالي وحافظن على تماسك أسرهم .

فى بداية حياتها الزوجيه فوجئت باعتقال زوجها على محمد صالح مرتين ايام الإمبراطور هيلى سلاسى ، تم الاعتقال مع الآخرين فصبرت على الصدمه ، الأولى بصبر وبين حضنيها أطفالها وتماسكت فى الثانيه .

ثم جاء الرحيل إلى السودان ليكلف المناضل على محمد صالح من قبل قيادة التنظيم للقيام بعمل وطنى فى مدينة

القضارف ، وهو أيضا أمر آخر فيه الصبر وبعض من شظف العيش

وهو حال كثير من الأسر .

وجاء رحيل آخر إلى الشام أكثر غربه من السودان بالنسبه لها ، لا جار ولا قريب ولا انيس سوى بعض من الطلاب أو الطالبات وبعض من المناضلين واسر تعد بالاصابع

وفى هذا البلد المضياف العظيم تقدم الأبناء فى دراستهم .

المناضل على محمد صالح مرة موجود معهم وأخرى مكلف بمهام بعيدة عنهم .

وجاء المتغير مفرح فى البدء ومخزن فى الاخر الا وهو الاستقلال . هنا أيضا تكرر الترحال من جديد ، مرة إلى السودان فى السفاره واخرى إلى اليمن .٥

هذه المره رحلت الاسره لوحدها إلى بلاد أكثر غربه .

وهى فى غربتها الجديده ، ياتى نبأ اعتقال على محمد صالح وسجنه فى اسمرا .

ياتى هذا الخبر وهى بعيدة فى بلاد الفرنج ولم يكتمل لها باقى إجراءات الاقامه وكانت تلك احدى المحن وتحتاج إلى صبر ، وقد تم ذلك . وخرج على محمد صالح من السجن لتلتام حبات السبحه .

هذه المرة كل الأبناء نجحوا فى دروسهم وكل منهم شق طريقه فى حياته العمليه بنجاح ، وكنت فخورة بذلك

ومطمءنه وانت تداعبين احفادك ، فنامى مطمءنه فقد أديت الامانه .

اللهم ارحم المغفور لها مريم محمود حمد الدين الحاج وقد اصطفيتها الى جوارك واللاءي فاضت روحها صبيحة يوم ١٩/ ١٠/ ٢٠٢٠ و وروى جثمانه يوم ٢٠/ ١٠ / ٢٠٢٠ .

اللهم ارحمها واحسن إليها واسعدها وعطر ثراها وانزلها منزلة الصديقين والصالحين والشهداء فى جنة عرضها السماوات والأرض.

اللهم انزل الصبر والإيمان على الزميل على محمد صالح

وعلى الأبناء محمد صالح ، آمال ، انتصار ، عبد الرحمن ، ناصر ، زهور والاموره ليلاس .

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انا لله وانا اليه راجعون