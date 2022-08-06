وزير الخارجية السودانى : لم نوافق على طلب ارتريا للمشاركة في لقاء اسمرا￼

فرجت : وكالات

قالت وزارة الخارجية السودانية انها لم توافق على المشاركة في مؤتمر دع له النظام الارترى .

ومنعت الحكومة السودانية الخميس، وفد أهلي وسياسي من الوصول لارتريا برا للمشاركة في ملتقى يرعاه رئيس نظام هقدف أسياس أفورقي لبحث قضايا الشرق.

وأوقفت السلطات الوفد الاهلي الذي يضم نحو 112 شخصاً في منطقة “اللفة” الواقعة في ولاية كسلا على الحدود مع أرتريا لعدم تلقي مسؤولي المعبر أوامرأً من الحكومة المركزية بعبور وفد شرق السودان.

قالت وزارة الخارجية السودانية انها لم توافق على المشاركة في مؤتمر دعت له الرئاسة الارترية.

وقال وزير الخارجية علي الصادق لسودان تربيون الجمعة انه “تم اخطار الخارجية عبر مذكرة من السفارة الارتيرية بتحديد شخصيات معينة من الحكومة للمشاركة في انعقاد المؤتمر داخل الأراضي الارتيرية” .

واضاف ” الخارجية لم ترد على هذا الطلب بما يعني رفضها”.

واشار الى أن الطلب المقدم للخارجية غير موضح فيه مشاركة قيادات الشرق ،وتابع ان الخارجية ليس لها علم بذلك.