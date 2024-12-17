وزير الخارجية الصومالي يطلع نظيره المصري علي نتائج قمة أنقرة

١٥ ديسمبر (الأهرام ) أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، دعم مصر الثابت للحكومة الفيدرالية الصومالية وجهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي أحمد.

وناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والاهتمام المشترك بتطوير العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى آفاق الاستفادة من الزخم الذي شهدته العلاقات المصرية الصومالية مؤخرًا، إلى جانب متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة عاصمة إريتريا بين رؤساء دول مصر والصومال وإريتريا في 10 أكتوبر 2024.

واتفق عبد العاطي والفقي على مواصلة التنسيق المشترك والتحضير لاجتماع وزاري ثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا، تماشيًا مع توجيهات القيادات السياسية للدول الثلاث نحو دعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن ناحية أخرى، أطلع وزير الخارجية الصومالي عبد العاطي على نتائج القمة الثلاثية الأخيرة في أنقرة بين الصومال وتركيا وإثيوبيا، حيث أكد الفقي التزام الصومال بحماية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها

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