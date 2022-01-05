وزير الخارجية الصيني يصل الى أسمرا ضمن زيارته للشرق الافريقي

فرجت بيرث 5/1/2022

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

وصل يوم أمس الى ارتريا وزير الخارجية الصيني وانغ يي في زيارة تستغرق يومين يتحرك بعدها الى العاصمة الكينية نيروبي وكان في استقباله في العاصمة أسمرا كل من مستشار رئيس النظام ووززير خارجيته.

وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان والسفارة الصينية في نيروبي ، سيزور وانغ كل من كينيا، إريتريا وجزر القمر خلال جولته الأفريقية التي تستغرق 4 أيام في الفترة من 4 إلى 7ا يناير . الزيارة هي عبارة عن استمرار لتقليد وزراء الخارجية الصينيين الذين يبدأون كل عام جديد بزيارة أفريقيا.

تأتي أهمية الزيارة بالنسبة للنظام الارتري لأنها تسرع من وتيرة التقارب الارتري الاثيوبي باقامة مشاريع ربط البلدين منها الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية التي تربط كل من ارتريا واثيوبيا ، والعمل على تأهيل مينائي عصب ومصوع، اذ يبقى البحر أحد وسيلة اسياس لترغيب أبي أحمد وتنفيذ مشاريع النظام الارتري وأجندته في المنطقة.

عثمان صالح في استقبال وانغ يي في أسمرا

شهدت العلاقات الارترية الصينية تطورا ملحوظا منذ عام 2019م حيث قامت ارتريا بتوقيع بعض الاتفاقات مع الصين وقامت الاخرى برصف طريق يربط كل من مصوع وعصب بلغ طوله 500 كلم عبر شركة شنغهاى للتجارة الخارجية والتعاون التكنولوجي. أما حجم الصادرات الصينية الى ارتريا بلغ ما مقداره 71 مليون دولار لعام 2020م بينما بقى حجم الصادرات الارترية صفرا’’ نتيجة لظروف الحرب الاثيوبية.

من المتوقع ان تشهد هذه الزيارة توقيع بعض الاتفاقات المتعلقة بالانشاءات والبنية التحتية ، خاصة تلك المتعلقة بدعم التقارب الاثيوبي الارتري خاصة تأهيل المينائين وربطهما باثيوبيا عبر خطوط السكك الحديدية والطرق البرية.