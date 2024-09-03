وزير بوزارة الخارجية الاثيوبية يصف التواجد المزمع للجيش المصري بالصومال ” بالقوة المعادية”

تايي أتسيكي سيلاسي، وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي. (الصورة: PD)

بوركينا تورنتو كندا ـ في يوم الخميس الماضي ، تحدث وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي عن تطورات الوضع في الصومال خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين المحليين والأجانب. ووصف التعاون مع ما أسماه القوى المعادية بأنه “قصير النظر وغير منتج”، في إشارة إلى ترتيبات الحكومة الصومالية لنشر 10 آلاف جندي مصري في البلاد.

وأوضح السيد تايي أن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الإثيوبية هو تعزيز العلاقات مع جيرانها. ومع ذلك، أصبح من المعروف الآن أن العلاقات مع الصومال وإريتريا ليست على ما يرام. وفي حين تظل الأسباب المحددة وراء تدهور العلاقات مع إريتريا غير واضحة – بصرف النظر عن ادعاءات رئيس الوزراء أبي أحمد بشأن الوصول إلى البحر الأحمر – فقد تصاعد التوتر مع الصومال بسبب ما أسمته “انتهاكات السيادة” في أعقاب مذكرة تفاهم مع أرض الصومال.

وقد بدأت تركيا جهود الوساطة بين إثيوبيا والصومال. وقد جرت أول محادثات غير مباشرة في أنقرة في يوليو/تموز، وكان من المقرر في البداية عقد الجولة الثانية في سبتمبر/أيلول. ولكن الصومال غيرت موقفها فيما يتصل بالتوقيت

مما دفع وزير الخارجية التركي إلى زيارة أديس أبابا لمعالجة هذه القضية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انعقدت الجولة الثانية من المحادثات في أنقرة، ومن المقرر عقد جولة ثالثة في أوائل سبتمبر/أيلول. ورغم هذه الجهود، ألغت الحكومة الصومالية في مقديشو المحادثات المقررة واختارت بدلاً من ذلك توقيع اتفاقية عسكرية مع مصر، تسمح بنشر قوات مصرية في الصومال.

وتنظر إثيوبيا إلى نشر القوات المصرية في الصومال باعتباره تهديدًا للأمن القومي، وأعلنت أنها لا تستطيع أن تظل مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه التطورات. وفي يوم الخميس، قدم السفير الإثيوبي الجديد في أرض الصومال أوراق اعتماده إلى الرئيس موسى بيحي. وقد تم قبولها.

وتستمر إثيوبيا في التعبير عن رغبتها في حل المسألة سلميا. وخلال إحاطته الإعلامية، أكد السيد تايي أن تقدما قد تحقق خلال محادثات أنقرة، لكنه أعرب عن قلقه من أن “التعليقات الاستفزازية من بعض الأفراد والقوى المعادية لا ينبغي أن تقوض هذه الجهود”.

ورغم التزام إثيوبيا بالسعي إلى التوصل إلى حل سلمي مع الصومال، فإن الوضع لا يزال غير قابل للتنبؤ، وخاصة مع نشر مصر بالفعل أكثر من عشرة آلاف جندي في الصومال وسط احتجاجات شعبية واسعة النطاق. وفي الوقت نفسه، نقلت إثيوبيا قواتها الدفاعية الآلية إلى الحدود مع الصومال

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