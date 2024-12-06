وزير خارجية النظام الارتري يتصل بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي :تدارك اثار مقابلة اسياس الاخيرة؟

يوم الخميس الخامس من ديسمبر 2024: فرجت

أجرى وزير خارجية النظام الارتري السيد عثمان صالح اتصالا هاتفيا بنظيره المصري السيد بدر عبد العاطي أكدا فيها دعمهما لسيادة الصومال ووحدة أراضيها كضرورة لضمان الامن والسلم في منطقة القرن الافريقي. وحسب التصريح الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية ” تطرق الاتصال الهاتفي الى تمتين العلاقات بين البلدين وفتح افاق للتعاون التجا ري وفي المجالات الاقتصادية الاخرى”

وزيرى خارجية البلدين : عثمان صالح وبدر عبد العاطي

واضاف البيان الاتصال يأتي في اطار التنسيق الثلاثي بين ارتريا , مصر والصومال في قضايا الامن والسلام في القرن الافريقي” اشارة الى الاتفاق الذي تم توقيعه بين بين ارتريا ومصر والصومال في أغسطس الماضي والمتعلق برفض كل تدخل للقوى الخارجية والمعني بها هنا اثيوبيا التي للتو وقعت اتفاقية مع ما يسمى بجمهورية أرض الصومال لاستئجار ميناء بربرة لاقامة قاعدة اثيوبية على البحر الاحمر بما سماه رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد انه حق اثيوبيا الطبيعي في منفذ بحري واتبعه بتهديده المشهور ان لم يكن بالاتفاق فيمكن العمل للحصول عليه بالقوة.

وتابعت معظم المواقع الاعلامية الصومالية والاثيوبية الاسبوع الماضي على الاقل الرئيسية منها لقاء رئيس النظام الارتري الذي نفى فيه نفيا قاطعا واستمات في التوضيح ان التنسيق الثلاثي بين مصر ارتريا والصومال لا يعني عداء لاثيوبيا او أتى كردة فعل على الطلب الاثيوبي من ارض الصومال منفذا على البحر الاحمر وهذا في حد ذاته كافيا لأثارة القلق والمخاوف لدى طرفى التنسيق الثلاثي خاصة الصومال التي بدورها ابدت مخاوفها عند المصريين .

وكان لابد من النظام الارتري من تدارك الوضع على أكثر من جبهة خاصة وان سفيره في جنوب السودان في الوقت الذي كان رئيسه ينفي تهمة التآمر واضمار الضغينة لاثيوبيا كان السفير المحترم صاحب طاقية رعاة البقر ينعت رئيس الوزراء الاثيوبي بالصبي والمراهق.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط