وزير خارجية جيبوتي رئيسا للاتحاد الأفريقي

فرجت: مصادر

وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف

انتخبت قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة والثلاثين، الجارية حاليا في أديس أبابا، إثيوبيا، وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف رئيسا للاتحاد الأفريقي .

انتخب محمود علي يوسف، الذي شغل منصب وزير خارجية جيبوتي لما يقرب من عقدين من الزمن، بعد عملية تصويت تنافسية حيث تنافس يوسف ضد رايلا أودينغا من كينيا وريتشارد راندرياماندراتو من مدغشقر. جلبترايلا أودينغا، زعيم المعارضة المتمرس والمرشح الرئاسي السابق، خبرة سياسية كبيرة للسباق، في حين قدم ريتشارد راندرياماندراتو، وزير خارجية مدغشقر، خبرة دبلوماسية واسعة.

وفقا للمصادر، تم استبعاد ريتشارد راندرياماندراتو في الجولة الثالثة بعد فشله في تأمين ثلثي الأصوات. و ظل رايلا أودينغا في صراع حتى الجولة السادسة، حيث أدلى رؤساء الدول بأصواتهم من خلال اقتراع سري.

سيشغل محمود علي يوسف منصب رئيس الاتحاد الأفريقي حتى عام 2029

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