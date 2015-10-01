وسائل اعلام نظام هقدف : الموساد وراء ما حدث في تل أبيب

فرجت: وكالات

اتهمت وسائل اعلام النظام الارتري ممثلة وزارة الدعاية والاعلام لنظام هقدف الحاكم في ارتريا ان الاضطدام الذي حدث بين ” برقيد نحنان نسو ” و ” برقيد نحمدو ” ما هو الا مسرحية مفتعلة منقبل المخابرات الاسرائيلية؟ لعرقلة المهرجان الثقافي الذي يقام سنويا منذ عشرات السنين حسب قول الوزارة وأبواقها المتمثلة في فضائيتها وصيحفتها اليتميتين. وقد نتج عن تلك المعركة جرح ما يقارب من 170 شخصا بالاضافة الى ثلاثون شرطيا يهوديا وقال مراقبون يعتبر العدد قليلا لحجم الاقتتال ونوعية الاسلحة المستخدم وعدد المشاركين خاصة وان مؤيدي نظام هقدف كانو على استعداد ولم يؤخذوا على حين غرة مثل بقية المدن التي شهدت هذه الاشتباكات.

وقد اصدرت سفارة نظام هقدف في تل أبيب بيانا وصفت فيه استهداف المهرجان الثقافي للجالية الارترية في اسرائيل من قبل جماعات يتم تحريكها من قبل قوى خارجية تحاول النيل من النظام الحاكم في ارتريا.

الجدير بالذكر ان الجهات الرسمية في الدولة العبرية تصف مؤيدي نظام هقدف بالمهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا الى البلاد عبر الحدود ولا يملكون اية أوراق ثبوتية.