وسط ترحيب دولي حكومة اقليم تجراي تعلن استعدادها للدخول في عملية سلام.

بقلم كارا آنا / أسوشيتد برس١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ م

تقول قوات تيغراي التي تقاتل القوات الإثيوبية إنها مستعدة للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية والمشاركة في عملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي.

نيروبي ، كينيا – تقول قوات تيغراي التي تقاتل القوات الإثيوبية إنها مستعدة للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية والمشاركة في عملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي ، وهو تحول مهم لم تستجب له حكومة إثيوبيا بعد.

وأودى الصراع في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا بحياة ما يقدر بعشرات الآلاف وترك الملايين بدون خدمات أساسية لأكثر من عام بعد اندلاع القتال في أواخر عام 2020.

جاء بيان سلطات تيغراي مساء الأحد بعد ضغوط جديدة من قبل الولايات المتحدة وآخرين في أعقاب تجدد القتال الشهر الماضي الذي مزق شهورا من الهدوء النسبي. ووصف شهود القتال العنيف على طول حدود المنطقة.

وانتقدت سلطات تيغراي جهود وساطة الاتحاد الافريقي تحت قيادة المبعوث الخاص اوليسيجون اوباسانجو. يوضح بيانهم الجديد أنهم يتوقعون “وسطاء مقبولين من الطرفين” إلى جانب المراقبين والخبراء الدوليين لتوجيه العملية.

وقالت الحكومة الإثيوبية إنها مستعدة لإجراء محادثات في أي مكان وفي أي وقت ودون شروط مسبقة. وطالبت سلطات تيغراي ، من بين أمور أخرى ، باستئناف الخدمات الأساسية وإخراج القوات المعادية من إريتريا المجاورة

أثار القتال الأخير نشاطًا دبلوماسيًا جديدًا خلف الكواليس. قال مصدران دبلوماسيان في أديس أبابا إن الولايات المتحدة لعبت دورًا رائدًا في الوساطة بين الجانبين ، اللذان قالا أيضًا إن المحادثات كانت متوقعة في جيبوتي. تحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنا.

ورحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالبيان الجديد لسلطات تيغراي ، ودعت الولايات المتحدة إريتريا و “الآخرين” الذين لم تسمهم إلى التوقف عن تأجيج الصراع.

وأشار بيان الاتحاد الأفريقي بشكل خاص إلى “الحكومة الإقليمية لتيغراي” ، بينما صنفت الحكومة الإثيوبية العام الماضي سلطات تيغراي وقواتها على أنها منظمة إرهابية. كما أشار بيان الاتحاد الأوروبي الصادر عن منسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل إلى الحكومة الإقليمية وقال: “يجب اغتنام هذه الفرصة من قبل الجميع. حاليا.”

ولم يعلق مستشار الأمن القومي الإثيوبي ، رضوان حسين ، على بيان تيغراي. وبدلاً من ذلك ، قال لوكالة أسوشيتيد برس إن اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا التي أنشأتها الأمم المتحدة لم تعد موضع ترحيب في البلاد. وقال: “لا فائدة” من أن تتعاون إثيوبيا مع جماعة “ذات دوافع سياسية” يُنظر إليها على أنها تحاول شيطنة الحكومة.

وأصدرت اللجنة ، التي زارت إثيوبيا مؤخرًا ، الأسبوع الماضي بيانًا للقلق بشأن تجدد القتال ، قائلة إن القوات الإريترية متورطة وأن “الصراع يخاطر بالانتشار إلى دول أخرى

قطع القتال مرة أخرى شحنات المساعدات الإنسانية إلى تيغراي ، والتي انتعشت بشكل محدود خلال فترة الهدوء في القتال في وقت سابق من هذا العام. كما تم تعليق تسليم المساعدات لأجزاء من منطقة أمهرة المجاورة المتضررة من القتال.

قال أحد عمال الإغاثة لوكالة أسوشييتد برس يوم الجمعة إن هناك قتالًا عنيفًا على “سبع أو ثماني جبهات” على طول حدود تيغراي. وقال عامل إغاثة ثان إن القوات الإريترية قصفت بلدتي تيجراي أديغرات وشيرارو وشنت هجمات على مواقع قوات تيغراي في عدة أماكن.

وقال عامل الإغاثة الثاني إن عدة آلاف من النازحين بسبب القتال حول شيرارو وصلوا إلى مدينة شاير الأسبوع الماضي. وأضافوا أن الجسر الذي يربط شاير بمنطقة أمهرة قد دمر. تم تفجير الجسر العام الماضي وتم إصلاحه لاحقًا.