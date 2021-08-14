وسط ترحيب شعبى واسع قوات دفاع تجراى تتوغل داخل مدن وقرى اقليم الامهرا

فرجت : وكالات

واصلت قوات دفاع تجراى تقدمها فى جبهة “ورتا ” حيث بسطت سيطرتها على المزيد من المدن والقرى داخل اقليم الامهرا .

وقال المتحدث العسكرى لقوات دفاع تجراى فى بيان عسكرى متلفز ان قوات تجراى واصلت تقدمها وبسطت سيطرتها على 20 مدينة وقرية بين مدينتى “ولديا” و”ورتا ” بعد القضاء على تجمعات فلول الجيش الفيدرالى وقوات ومليشيات اقليم الامهرا .

وبث تلفزيون اقليم تجراى مشاهد مصورة لما وصفته بترحيب اهالى قوميتى الاقو والقمانت ابتهاجاً بدخول قوات دفاع تجراى الى مدينتى “جاينت” و”نفاس موشا”.

من جهة اخرى اعلنت السلطات المحلية الموقتة داخل اقليم ” الاقو ” الذى اعلن انفصاله من طرف واحد عن اقليم الامهرا باتخاذ مدينة لاليبلا التاريخية مقراً ادارياً موقتة.

وكانت قوات دفاع تجراى قد اعلنت يوم امس الاول الخميس عن انطلاق عملية ” شروق الشمس ” ضد بقاية الجيش الفيدرالى الاثيوبى والقوات الخاصة والمليشيات الامهرية.