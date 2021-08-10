وسط تقدم قوات دفاع تجراى فى جميع المحاور , ابى احمد يناشد الشباب الانضمام لقتال قوات تجراى

فرجت : مصادر

حث مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الثلاثاء “كل الإثيوبين القادرين” على الانضمام إلى الجيش والقوات الخاصة والميليشيات لدعم القتال ضد قوات دفاع تجراى.

وقال البيان “الآن هو الوقت المناسب لجميع الإثيوبين القادرين الذين بلغوا سن الرشد للانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات لإظهار حب الوطن”.

ياتى ذلك وسط استمرار تقدم قوات دفاع تجراى فى اتجاه مدن رئيسية مثل “قوندر” وعاصمة اقليم امهرا “بهر دار”.

من جهة اخرى تمكنت وحدات جبهة تحرير اوروميا يوم امس الاثنين من السيطرة على الطريق الرئيسى الذى يمر عبر شمال شوا الى عاصمة اقليم الامهرا .

ونقلت وسائل إعلامية رسمية اثيوبيا اسبوع الماضى عن رئيس حكومة اقليم الامهرا قوله “أدعو كل الشباب من الفصائل وغير الفصائل بالمنطقة، المسلحين بأي أسلحة من الحكومة أو أسلحة خاصة، إلى الانضمام إلى مهمة الحرب ضد الجبهة الشعبية لتحرير تجراي”.

ورغم ذلك وسعت قوات دفاع تجراى مناطق سيطرتها فى اقليم الامهرا باتجاه الغرب ووصلت الى مشارف مدينة دبرى تابور ، كما سيطرت على مناطق متفرقة جنوبا باتجاه مدينة دسى .

ويرى المراقبون ان الوضع الحالى للحكومة الفيدرالية الاثيوبية برئاسة ابى احمد يشبه الى حد كبير الوضع قبل سقوط نظام الدرق الحاكم فى اثيوبيا عام 1991 وفرار العقيد منغستو هيلى ماريام الى زمبابوى.