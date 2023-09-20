وفاة الفنان أيوب هيلى إثر حادث مروري في ألمانيا

فرحت : مصادر

رحيل أيوب هيلى ٢٠٢٣

صورة أيوب من موقع رابطة ألوان للاداب والفنون الآرترية والتي شارك في مهرجانها الأخير في أستكهولم

توفى اليوم الفنان أيوب هيلى في المانيا إثر حادث مروري أليم.

أيوب فنان ثوري التحق بالفرقة الفنية لجبهة التحرير الارترية ، حتى دخول الجبهة إلى السودان اثر التآمر العدواني للقمبار والويانى في منتصف عام ١٩٨٠م .

واستمر أيوب في عطائه في تنظيمات الجبهة المختلفة التى تكونت بعد دخول جبهة التحرير إلى السودان.

هاجر أيوب في النصف الأخير من الثمانينات إلى المانيا كما فعل الكثيرون من مقاتلي جبهة التحرير الارترية.

ارتبط أيوب في المانيا مع قضايا شعبه ومعاناته مع نظام الجبهة الشعبية ، وارتبط اسمه مع تنظيم المجلس الثوري ومهرجانات كاسل حيث قام بدور كبير في احياءً لياليه الثقافية والفنية.

تعازينا إلى أسرته ومحبيه في كل مكان.