وفاة وزير المالية الأسبق في سجون هقدف

نقلا عن البي بي سي

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السيد برهانى أبرها البالغ من العمر 79 عاما كان وزير المالية الأطول خدمة في إريتريا، ولكن تم إبعاده من منصبه في عام 2012 بعد صدامات مع الرئيس أسياس أفورقي ، وتم اعتقاله لفترة ستة أعوام قبل ان يطلق سراحه.

وبعد ست سنوات، سُجن اصدر كتاب وصف فيه الرئيس بأنه ديكتاتور” يجب عليه الاستقالة.”

وقالت عائلته لبي بي سي إن السلطات، التي نادرا ما تؤكد وفاة مسؤولين كبار أثناء الاحتجاز، أبلغتهم بوفاة السيد بيرهاني.

ونادراً ما تعلن الحكومة عن مكان دفن الجثث، لكن عائلة السيد برهاني سمعت أن هناك خطة لدفنه في مقبرة الشهداء بأسمرة. التي لا يجوز دفن سوى قدامى المحاربين في حرب الاستقلال الإريتريةفيها مثل السيد برهاني، أو أعضاء ما يسمى بالخدمة الوطنية .

وقالت عائلته إن جثته لم يتم الإفراج عنها بعد، وليس من الواضح متى وكيف توفي السيد بيرهاني على وجه التحديد.

الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام المستقلة كلها محظورة.

واتهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الحكومة الإريترية بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري وسجن عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف غير إنسانية.

بدأت الخلافات بين السيد برهاني والرئيس أسياس أثناء فترة توليه منصب وزير المالية لمدة 12 عامًا، حيث حث السيد أسياس على الشفافية بشأن ميزانية البلاد. ولا تزال الميزانية غير متاحة للعامة حتى اليوم.

في عام 2012، تمت إقالة السيد بيرهاني من منصبه وإبعاده عن السياسة.

وبعد ثلاث سنوات كتب سراً كتاباً من مجلدين بعنوان “بلادي”، وأرسله إلى الخارج للنشر.

وبالإضافة إلى وصف رئيسه السابق بالديكتاتور والمطالبة باستقالته، استخدم السيد بيرهاني الكتاب لتحدي السيد إيسياس في مناظرة على التلفزيون الوطني.

كما دعا إلى إعادة تفعيل الجمعية الوطنية ـ البرلمان الإريتري ـ التي حلها الرئيس في عام 2002. وحتى يومنا هذا، لا توجد هيئة تشريعية قادرة على محاسبة الحكومة.

في عام 2018، بعد أن نشر السيد برهان كتاب بلدي، تم اعتقاله وسجنه في مكان مجهول.

وبحلول ذلك الوقت كانت زوجته قد دخلت السجن بالفعل، رغم عدم إبداء أي سبب لذلك. وأُطلق سراحها في عام 2019.

وكان أحد أبناء السيد بيرهاني، والذي اعتقل أيضاً في نفس الفترة التي اعتقلت فيها والدته، قد وصف في وقت سابق محنة عائلته لبي بي سي.

قال إفرام بيرهاني في عام 2020: “أعيش مع بصيص أمل خافت في أن والدي الذي يعاني من مشاكل صحية [سيخرج من السجن يومًا ما]”.

وتساءلت الشابة البالغة من العمر 31 عامًا، والتي تعيش في الولايات المتحدة بعد فرارها من إريتريا: “كيف يمكن للحكومة أن تختطف الناس وتختفي لسنوات؟ لماذا يظهر الناس مثل هذه القسوة على إنسان مثلهم؟”

لكن بعض الأشخاص ظلوا في السجن لمدة أطول.

في سبتمبر/أيلول 2001، اعتقلت السلطات 11 من كبار الوزراء والجنرالات الذين كانوا جزءاً من مجموعة عُرفت باسم “مجموعة الخمسة عشر” بعد أن انتقدوا الرئيس. ولم يُـر منذ ذلك الحين أعضاء المجموعة ـ التي ضمت ثلاثة وزراء خارجية سابقين ووزيراً للتعليم ورئيساً سابقاً لأركان القوات المسلحة.

في إريتريا، غالبا ما يُمنع السجناء السياسيون من الاتصال بالعالم الخارجي.

وفي فبراير/شباط، قالت إيلزي براندز كيريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن “الإفلات من العقاب لا يزال قائما” في انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا.

وقالت إن “مكتبنا لا يزال يتلقى تقارير موثوقة عن التعذيب والاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاختفاء القسري والقيود على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.

ولد السيد برهاني في إريتريا عام 1945، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من إحدى الجامعات الأمريكية قبل الانضمام إلى النضال من أجل الاستقلال عن إثيوبيا.

وهو أب لأربعة أطفال.

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