بيان منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان، بخصوص الاعتقالات التعسفية لعدد من الأمهات والأطفال في (عنديلي) بمديرية قلعلو شمال إقليم عفر البحر الأحمر .

تواصل سلطات النظام الإرتري اعتداءاتها المتكررة وسياساتها العدوانية على المواطنين العفر في عدد من المديريات في إقليم عفر البحر الأحمر ، بالتضيق عليهم واستمرار ممارسات التطهير العرقي والتهجير القسري بحقهم، بما في ذلك الحصار والتجويع والإعتقالات التعسفية الهادفة إلي إزالتهم من الوجود بمختلف الأساليب والأجندات.

ودأبت قوات الأمن والجيش التابعة للحكومة الإرترية مؤخرا بمداهمات وإعتقالات تعسفية طالت أسرا بأكملها بمديرية قلعلو شمال إقليم عفر البحر الأحمر ،وبالتحديد قامت بإعتقالات واسعة النطاق شملت أسر عديدة في منطقة (عنديلي) بمديرية قلعلو في صبيحة السادس من شهر أكتوبر الجاري ٢٠٢٠م

حيث أقتادت السلطات القمعية سبع أسر تتكون من الأطفال والأمهات بعضهن حوامل في الأشهر الأخيرة إلي سجن مدينة (صنعفي) سيء الصيت بذريعة مغادرة أزواجهن البلاد، ورصدت منظمتنا عدد الأطفال المعتقلين و أسماء الأمهات المعتقلات كما في الآتي :-

1- حليمة محمد إ سماعيل.

2- فاطمة محمد أبوبكر.

3- خميسي علي أبوبكر.

4- حواء محمد أبوبكر.

5- عائشة صالح آدم.

6- راضية عبد الله، مع ثلاثة من أطفالها – بنت وولدين، جميعهم دون سن الثانية عشر ربيعا.

وتؤكد منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان بأن السلطات الإرترية القمعية تقوم بإجراءات سيئة و قاسية ضد الأمهات والأطفال المعتقلين ،و تنتهك كل يوم وبشكل متعمد وممنهج وعلى مدى سنين طويلة منذ إستيلائها علي السلطة ، حقوق المواطنين العفر وخاصة حقوق الأطفال والأمهات، والسكوت على هذه الانتهاكات الحقوقية المتعمدة والمتكررة، والتي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، سوف يطلق يد السلطات القمعية ، والتمادي في سياستها الهادفة إلى القضاء علي شعب عفر البحر الأحمر في إرتريا .

لذا فإننا نجدد دعوتنا ونهيب بجميع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي أن يضطلعو بمسؤولياتهم، وأن يسارعو باتخاذ كافة السبل والإجراءات المطلوبة لإيقاف تلك الممارسات اللإنسانية والضغط على السلطات الإرترية؛ لإلزامها بوقف سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري واستهداف الأمهات والأطفال ، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وإلزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في السجون الإرترية وخصوصاً الأطفال والنساء منهم دون قيد أو شرط.

منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان #RSAHRO

11/أكتوبر/ 2020م

مواضيع ذات صلة لا توجد مواضيع ذات صلة.