يَا شَعبنا المغوار وَدَعْ صَوْتَك الْهَدَّار.

فرجت: اتصالات

تتم الآن في مدينة استكهولم بالسويد مراسم دفن فقيد الشعب الارتري الاستاذ والفنان الثوري عثمان عبد الرحيم الذي حدثت وفاته يوم الاحد الماضي الموافق الثامت من سبتمبر 2024 بعد معاناة طويلة مع المرض.

تتقاطر الجماهير الارترية واصدقاء الفقيد من القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والنشطاء الى ارض المقبرة ، جمع غفير من الذين جمعتهم دروب النضال مع الراحل من أمثال الاستاذ الفنان حسين محمد علي ومن كوادر وجماهير جبهة التحرير الارترية ومن الذين عرفوا الفنان في المهجر وعبر الاثير كلهم يودعون صوت الثورة الهدار عثمان عبد الرحيم ، حتى وان تجاهل النظام الديكتاتوري الجاثم على صدر شعبنا رحيل هذا العملاق، الا ان المآذن في الوطن تشتاق الى رائحة ” الحمباشا” الى كان يحملها اليها الفتي النحيل مع ” تراحيم” الفجر وهو يدندن مدائح الحب للمصطفى يوزعها عليهم مع شاي النعناع طمانينة وسكونا.

هيا يا شعبنا المغوار ودع صوتك الهدار الذي مازال يشعل في دواخلك أنين فقد الوطن ولوعة المحب ، فقد أعطى وما بخل أعطى حتى ارتخاء آخر وتر في حنجرته. سيردد الشباب والثوار الحانك حتى تشرق شمس الحرية والانعتاق وتزهر في حقول القرنفل والياسمين في قندع وكرن وأسمرا.

رحمك الله رحمة واسعة وألهمنا وذريتك الصبر وحسن العزاء.

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