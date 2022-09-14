٢٢ نسمة من سكان القرن الافريقي يتهددهم شبح المجاعة.

التايمز الايراندية

كتبت صحيفة التايمز الايرلندية في افتتاحيتها الصادرة يوم الاثنين الموافق ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م ان كارثة محقة تحدق بالقرن الافريقي خاصة دول الصومال واثيوبيا واريتريا ، حيث تعيش دولتان منهما بالاضافة لحالة الجفاف والظروف البيئية حالة من الحرب الطاحنة في الجزء الشمالي من اثيوبيا، وذكرت الافتتاحية على المجتمع الدولي الاسراع لتفادي الكارثة. وفيما يلي نص الافتتاحية.

في أجزاء من القرن الأفريقي ، لم تسقط أي أمطار خلال عامين. ماتت الماشية ، والإمدادات الغذائية هزيلة. جفت الأرض – والمداخيل التي تعتمد عليها. عبر مساحات شاسعة من هذه المنطقة الشاسعة ، ساد أسوأ جفاف منذ أكثر من 40 عامًا. وتقول وكالات الإغاثة إنه بدون تعبئة دولية عاجلة ، ستتبع المجاعة. في المرة الأخيرة التي أُعلن فيها عن مجاعة في الصومال ، في 2010-2011 ، لقي ربع مليون شخص حتفهم.

بالفعل ، الأرقام مذهلة. قالت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 22 مليون شخص في الصومال وإثيوبيا وإريتريا معرضون لخطر المجاعة. اضطر أكثر من مليون شخص إلى ترك منازلهم بحثًا عن الطعام والماء. يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال صوماليين من سوء التغذية المزمن.

ويؤدي نقص الغذاء بدوره إلى إضعاف دفاعات الجسم ، مما يفتح الباب أمام أمراض مثل الالتهاب الرئوي والحصبة والكوليرا. كما هو الحال دائمًا في مثل هذه الحالات ، فإن الضعفاء هم الذين يتأثرون بشكل غير متناسب ، وخاصة مزارعي الكفاف والأشخاص الذين يعيشون في مناطق الصراع.

كان الدافع وراء حالة الطوارئ في هذه ، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم ، هو الجفاف المطول – أو بشكل أكثر دقة أربع موجات جفاف متتالية – مما أدى إلى جفاف الأرض وقتل الملايين من الأبقار والماعز ، وبالتالي أهلك المصدر الرئيسي للحيوانات. الغذاء والدخل للمزارعين الرعاة. لكن الأسباب أوسع وأعمق من ذلك في آن واحد. يعتمد القرن الأفريقي على روسيا وأوكرانيا للحصول على أكثر من 90 في المائة من إمدادات القمح ، لذلك أثر الانقطاع المفاجئ في التجارة بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا المنطقة بشدة

ارتفعت أسعار الغذاء والوقود ، مما جعل من الصعب على العديد من العائلات تحمل حتى المواد الأساسية ؛ هذا الصيف ، بلغ متوسط ​​تكلفة الأسرة لتلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات. تتفاقم هذه المشاكل بسبب جائحة Covid-19 وتحدث على خلفية تشكلت بطرق عميقة من خلال المناخ سريع التغير نتيجة للاحتباس الحراري.

هذه الأزمة لم تظهر بين عشية وضحاها. لقد كان يتطور بشكل مطرد ، على مرأى ومسمع من أي شخص كان ينتبه ، ولكن حتى في هذه المرحلة الطارئة ، لا يزال الكثير من العالم يختار تجنب نظره. خلال زيارة للمنطقة الأسبوع الماضي ، تعهد وزير المساعدات الخارجية كولم بروفي بتقديم 3.2 مليون يورو إضافية للجهود المبذولة لتجنب وقوع كارثة إنسانية. وجهت الحكومة ما يقرب من 80 مليون يورو لتمويل المساعدات إلى المنطقة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية ، مما جعل أيرلندا من بين أكبر المانحين للفرد في استجابة الأمم المتحدة. تقوم وكالات المعونة الأيرلندية أيضًا بعمل مهم في ظل ظروف صعبة في جميع أنحاء المنطقة. لكن الاستجابة العالمية بشكل عام كانت تفتقر إلى الأسى ، والوقت اللازم لتصحيح هذا الأمر آخذ في النفاد.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الأمطار الشهر المقبل. الا من من المتوقع فشل الموسم.