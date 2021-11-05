9 احزاب اثيوبية معارضة تجتمع فى واشنطن تمهيدا الى عهد ما بعد ابى احمد

جانب من اجتماع الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية

فرجت : وكالات

شكلت اليوم فى العاصمة الامريكية واشنطن تسعة فصائل مناهضة للحكومة الاثيوبية تحالفاً جديداً لاسقاط رئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد.

اطلق على التحالف اسم الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية.

وقال يوهنس ابراها وهو احد منظمى المؤتمر من جبهة تحرير تجراى السيد لرويترز ان التحالف الجديد يشمل التعاون العسكرى والسياسى والدبلوماسى وهو توسيع للاتفاق القائم بين الجبهة الشعبية لتحرير تجراى وجيش تحرير اروميا .

وقال ” نحن ندرس إقامة ترتيب انتقالي واتفقنا على أن النظام الحاكم في هذا الوقت يجب أن يرحل في أسرع وقت ممكن”.

واشار الى ان التحالف ليس على اتصال بحكومة ابى احمد ولكنه يعتزم البدء في الاتصال بالحكومات والهيئات الأجنبية.