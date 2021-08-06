تشكيل ادارة مؤقت فى محافظة “واج حمرا” استعداداّ للانفصال عن اقليم امهرا الاثيوبى

فرجت : مصادر

اعلنت جبهة تحرير الاقو انفصال محافظة “واج حمرا” عن اقليم الامهرا الاثيوبي من طرف واحد.

وشكلت الجبهة ادراة محلية موقتة لادارة “واج حمرا” التى سيطرت عليها قوات دفاع تجراى خلال الشهر الماضى.

واظهر مقطع فيديو نشره موالون للجبهة رفع علم جبهة تحرير الاقو وانزال علم اقليم الامهرا من مبنى مديرية المحافظة.

وتعتبر قومية الاقو من الاقليات المضطهدة التى تسكن بشكل اساسى فى عدد من محافظات ومدن “ولو” احد الولايات الثلاثة المشكلة لاقليم امهرا.

وتسعى قومية الاقو الى تاسيس كيان فيدرالى مستقل ضمن الدولة الفيدرالية الاثيوبية.