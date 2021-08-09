تشكيل تحالف عسكرى ثلاثى ضد ابى احمد … وجبهة تحرير اروميا على بعد 150كم من اديس ابابا

فرجت : مصادر

اعلنت ثلاثة فصائل عسكرية معارضة للحكومة الفيدرالية الاثيوبيا برئاسة ابى احمد تشكيلها تحالف يهدف الى اسقاط الحكومة فى اديس ابابا .

وجاء الإعلان عن التحالف الجديد بعد سيطرة جبهة تحرير اوروميا يوم امس الاول السبت على مدينة “عليدرو ” التى تقع على بعد 150 كم عن اديس ابابا ، إلى جانب سيطرة جبهة تحرير بنى شونقول على محافظة كاماشى المحاذية لاقليم اوروميا .

ويضم التحالف الجديد ثلاثة تنظيمات معارضة وهي الجناح العسكرى لجبهة تحرير اروميا بقيادة الدكتورجالمارو ، و جبهة تحرير بنى شنقول التى تقاتل في اقليم بنى شنقول ، بالاضافة الى جبهة تحرير غاميلا التى تاسست مؤخرا ويراسها بوام بال .

وناشدت جبهة تحرير غامبيلا فى بيان نشرته على موقعها الالكترونى شعب اقليم غامبيلا الانضمام الى الجبهة المتواجدة داخل الاقليم،ودعت المقيمين خارج الاقليم الالتحاق الى جبهة تحرير اوروميا حتى يتم نقلهم الى مواقع الجبهة داخل اقليم غامبيلا.