فيديو : قوات دفاع تجراى تسقط مروحية عسكرية اثيوبية وتفتح جبهة قتال جديدة فى محافظة “شرق كوجام”

فيديو من “صوت الويانى” يظهر سقوط مروحية هليكوبتر من طراز Mi-35 لسلاح الجو الإثيوبي أمس في اقليم عفار من قبل قوات دفاع تجراى.

فرجت : وكالات

أعلن المتحدث باسم حكومة اقليم تجراى السيد/ جيتاشو رضا أمس الخميس عن إسقاط مروحية عسكرية هجومية من طراز MI-35 تابعة للقوات الجوية الاثيوبية في منطقة ميلى باقليم العفر .

وقالت مصادر اعلامية موالية لجيش تحرير اروميا ان قوة مشتركة بين جيش تحرير اروميا وقوات دفاع تجراى اكملت سيطرتها على منطقة تلالاك فى المنطقة الخامسة لاقليم العفر واقتربت من مدينة ميلى الاستراتيجية.

من جهة اخرى فتحت قوات دفاع تجراى جبهة عسكرية جديدة غرب مدينة دسيى فى محافظة ” شرق كوجام ” باقليم الامهرا .

واشارت مصادر محلية فى شرق كوجام ان معارك ضارية تدور فى عدد من مناطق المحافظة بين قوات دفاع تجراى والقوات الخاصة لاقليم الامهرا .

ويتكون اقليم الامهرا من 11 محافظة ادراية بينهما محافظتان تعتبران “مناطق خاصة” وهما المنطقة الخاصة الاروميا وعاصمتها كميسى , ومحافظة بحرى دار عاصمة اقليم الامهرا .