مشاهد مصورة لاسرى الجيش الاثيوبى فى جنوب تجراى

فرجت : متابعات

قال قائد اركان جيش اقليم تجراى اللواء ” ودى وردى” ان قواته تمكنت من اسر اكثر من 5 الف من الضباط والجنود الاثيوبين خلال المعركة الاخيرة جنوب اقليم تجراى .

واشار ” ودى وردى” ان قواته افرجت عن عدد كبير من القوات الخاصة والمليشيات الامهرية التى وقعت فى الاسر , مبرراً ذلك عن عدم وجود عداء لشعب تجراى ضد شعوب الامهرا .

وتشير مصادر عديدة الى مقتل الاف من الجنود الاثيوبين فى المعارك الاخيرة التى اندلعت يوم 24 اغسطس الماضى.

ورغم اكتفاء التلفزيون الرسمى لاقليم تجراى بنشر صور عدد محدود من الاسرى الاثيوبين الا ان مقاطغ مصورة عديدة للاسرى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

اسرى من القوات الجمهورية الخاصة

اسر نائب قائد الفرقة 37 للجيش الاثيوبى