الحرب فى اثيوبيا : تقرير 16 نوفمبر 2021

فرجت : مصادر

رئيس اقليم تجراى د. دبرظيون جبرى مكئيل فى لقاء يوم امس مع “تيفى تجراى “:

– اتفقنا مع الفصائل الاثيوبية ( المعارضة لحكومة اديس ابابا ) على تشكيل حكومة تصريف اعمال موقتة فور سقوط نظام ابى احمد مدتها 3 شهور .

– يتبعها انتخابات لتشكيل حكومة انتقالية .

– لا رغبة لجبهة تجراى بالعودة لحكم اثيوبيا وان مستقبل اقليم تجراى سيحدده استفتاء شعب تجراى .

– الفصائل الاثيوبية المنضوية فى الحلف الجديد اقرت بوقوع حرب ابادة ضد شعب تجراى .

– رصد المتابعون غياب العلم الفيدالى مؤخرا خلال لقاءات د. دبرظيون المختلفة .

– شهدت مدينة شفرا العفرية يوم امس الاثنين مظاهرة ضد الحكومة الفيدرالية الاثيوبية برئاسة ابى احمد وحليفه رئيس حكومة اقليم عفار اول اربا .

– زعيم سلطنة بيدو العفرية سلطان شامى محمد احو : ” حكومة اقليم العفر لا تمثل الشعب العفرى وهم مجرد اصحاب مصالح مادية “