وفاة المناضلة سعدية تسفو بالقاهرة

فرجت: القاهرة

توفت يوم أمس الاربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢م المناضلة الجسورة سعدية تسفو نصور . وذلك بمدينة القاهرة.

ولدت الشهيدة سعدية تسفو نصور في عام ١٩٥٠م بقرية عد حشل ضواحي مدينة كرن.

التحقت بالخلايا السرية النسوية لجبهة التحرير الارترية بمدينة كرن وهي ابنة اربعة عشر ربيعا فقط وذلك في عام ١٩٦٤م ولعبت دور رئيسي في اعدام العميل ( علي بخيت )، ثم التحقت اثر نجاح العملية بجيش التحرير الارتري لتواصل نضالها مع رفاقها في الميدان.

الشهيدة سعدية تسفو مع الشهيد ولداى فكاك بالميدان عام ١٩٧٢م – فرجت

تعرضت اسرتها بعد خروجها الى تنكيل العدو الاثيوبي حيث تم قتل والدها وحرق منزل الاسرة في حي ” بترييت ” .

ترحل سعدية خارج الوطن الذي ناضلت من اجله ، والذي اصبح اسير الطغمة الحاكمة التي استمرأت نضالات المرأة الارترية التي قدمت الغالي والنفيس من اجل تحرير كامل التراب الارتري من المستعمر البغيض.

المجد والخلود لشهداء الثورة الارترية

المحد والخلود لشهداء المر الارترية.

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