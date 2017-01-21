(1) إن صفحات النضال الوطنى المُشرقة فى مسيرة البلاد الطويلة كان يقودها رجالُ أَفْذاذ أفنُوا زهرة شبابهم وكل عُمرهم للقضية بل…

رحل المناضل الكبير الدكتور هبتي احد ابطال زمن الحلم الثوري الجميل ،ذلك الحلم الذي تحقق وتحول الي واقع بعطاء وتضحيات…

الى جنات الخلود انتقل الى مسواه الاخير المناضل الفز حسن احمد كيكيا وذلك في 12 يناير 2017م في العاصمة السودانية الخرطوم…

قسيم الحقيقي سادتي هو تقسيم أُريد به تحقيق دولة آل يوهانس المنزوعة الوطنية والمُوغلة في الأورتودوكسية الصهيونية. وإسألوا ولدآب وديميطريوس،…

مركز دراسات القرن الافريقي يسعدنا في مركز دراسات القرن الافريقي أن نقدم مع اطلالة العام الجديد للقارئ الإرتري والعربي كتاب…

الحلقة – الثانية الحسين علي كرار قبيلة الباريا تعتبر من أعرق القبائل النيلية التي هي أساس بني حام حسب علماء الأجناس البشرية…

لا أدري كيف يمكن أن يُفهم غلوا بعضنا في أمر العزاء لمن يستحق العزاء من المناضلين الشرفاء الذين ما تركوا…

الحلقة الثانية : تتحدث عن مفتاح شخصية صاحبها : ودع المجاهد المناضل هذه الدنيا الفانية يوم 29/2/1438هـ الموافق 29/11/2016م بعض…

في هذه الحلقة أود التطرق إلى بعض القضايا الهامة التي ترتبط بعض الشي بمستقبل هذا الصراع إرتباطا وثيقا وفي مقدمتها…

فرجت : وكالات ذكر الكاتب بموقع “أن.آر.جي” روعي عيدان أن أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة، وأن بعضهم يأتون بصورة رسمية من مطار أسمرا، وسرعان ما يختفون في…

فرجت : ملبورن غيب الموت المناضل حسن كيكيا بعد معاناته نتيجة الملاحقات من قبل اجهزة النظام حيث توفي في احد المستشفيات السودانية في الخرطوم أمس الخميس . وقد تعرض كيكيا للاعتقالات والإقامة…

“جبهة الانقاذ الارترية” تنعي المناضل هبتي تسفاماريام فرجت : ملبورن نعت “جبهة الانقاذ الارترية ” في بيان لها الجمعة المناضل هبتي تسفاماريام أحد أبرز قيادات الثورة الارترية ورئيس اللجنة التنفيذية لجبهة الانقاذ…

فرجت : ملبورن أفادت مصادر عليمة لفرجت تخلف الفنان سعيد عبدالله عن البعثة الفنية وطلبه اللجوء السياسي في الاسترالية. وكان الفنان سعيد عبدالله ضمن الفرقة التى قدمت إلى مدينة ملبورن لإقامة مهرجان…

فرجت : وكالات طالبت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية من السلطات الارترية الافراج الفورى عن البطريرك أبونا أنطونيوس. ويصادف يوم 20 يناير 2017 الذكرى السنوية 11 لإعتقال البطريرك الشرعي للكنيسة الأرثوذكسية الإرترية…

ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس فعل رومانسي بقدر ما هو قناعة مترسخة لدينا بأن لا يمكن اقتلاع هذا النظام سوى عبر البندقية المناضلة ، وليس…

فرجت : ملبورن تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام الذى اقيم مساء اليوم السبت 21 يناير 2017 بمقر الجالية الارترية في ملبورن . كما يمكنكم مشاهدة الحفل التابينى “فيديو” على…

ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس…

الفعاليات السياسية والمدنية الارترية أستراليا – ملبورن تصريــــح صحـــــفي إنه اليوم السبت الموافق 14/1/2016 قد تداعت الفعاليات السياسية والمدنية في مدينة ملبورن لاجتماع تشاوري وتقييمي ومناقشة كيفية مواجهة…

وترجل فارس آخر من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية .. ورحل إلى مثواه الأخير … ولا حجة على قضاء الله ولا راد لها إذا مضت…

فرجت : أديس أبابا تظاهر أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم. وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل فرجت بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في…

نظمت حركة شباب 24 مايو الارترية يوم الاحد الموافق 26 6 2016 وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. التقرير المصور المرفق نقلاً عن صفحة الناشط الارترى Abu Hani Shamsee فى الفيس بوك …

ملبورن ـ أحمد الحاج أنتهت قبل قليل من هذا اليوم الأحد 26 يونيو الجاري وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. ونزل جموع من أعضاء المجتمع الارتري بما فيهم حديثي السن الي قلب مدينة…

اللجنة الإعلامية لمظاهرة جنيف تقرير عن مظاهرة جنيف 23 نظم آلاف الإريتريون ، يوم الخميس 23 يونيو2016 ، مظاهرة حاشدة جابت أرجاء مدينة جنيف السويسرية وتوقفت أمام مقر مجلس حقوق الإنسان تأييداً لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا الذي قدم في الدورة العادية…