بقلم : بشرى بركت لم يأتنا في يوم من الأيام أي خير من الجانب الجنوبي للحدود. هذه حقيقة واقعة عرفناها عبر…

بقلم: بشرى بركت قبل أن أبدأ في إستعراض ما أريد قوله، أود أن أنوّه إلى أنّ ما كتب السيد علي محمد…

الحسين علي كرار غير بعيد في الشمال الغربي من مدينة أغردات تقع قرية أسسها الشيخ مصطفي ود حسن وتسمي باسمه(عد سيدنا…

وللفوز بعمل ناجح في إطار واقع أوضاعنا الداخلية وأحوال جوارنا العربي المُنهك نحتاج إلى عمل على أعلى المُستويات تنظيميّاً، وقد…

نحدر الشيخ الراحل من عائلة دينية معروفة ومشهورة ومشهود لها بالصلاح والتقوى لحبها لله ولدينه وتُعرف في إقليمها بعائلة :…

بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي عاد محملا بعشرات الكتب, من شارع المتنبي, فقد قرر عدنان أن يصبح كاتبا معروفا, لكنه لم يقرأ…

الآن جاؤوا بخطة جديدة وهي تزويج شباب الحدارب من بنات مسيحيات وقد برروا لهم ذلك بأن الهدف هو تطوير هذه…

عام ينطوي وفي جعباته الكثير من صفحات التشرد والتهجير والتجويع في ظل سياسة هقدف التعسفيه الجنونيه التي لا تمت بأي…

اولاً- إنني أقف احتراماً واعتزازا بالدور العظيم والتضحيات والعزيمة والإرادة القوية لما قدمه أبناء قومية التجرينية في حرب التحرير عامة , وفي الجبهة الشعبية . ومن الاجحاف والخطأ…

فرجت بروكسل: تصريحات قامت المفوضية الأوروبية بضخ 170 مليون يوورو في جيوب الانظمة القمعية في منطقة القرن الافريقي حيث وافقت افي الخامس عشر من الشهر الجاري على حزمة من الاجراءات…

الأستاذ أحمد صالح القيسي في حواره مع وكالة زاجل : المعلمون المسلمون كانوا ضحية المشروع الحضاري السوداني مسلمون أقحاح سلموا لاسختبارات النظام قائمة أسماء تم تغييبها هذه عوامل سبعة في نظري تطيل عمر…

يسر المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي – إدارة إقليم أوروبا دعوة جميع الإرتريين المشاركة في الاجتماع الجماهيري المفتوح الذي سيعقد في مدينة لندن في 8 يناير 2017 وذلك لتنوير الجماهير…

الزواج في الميدان وبرغم وجود قانون أقرب إلى قوانين الزواج العرفي إلا أن طبيعة الحياة والبيئة والظروف لا تساعد إطلاقا لخلق حياة زوجية طبيعية , كل ما في…

أمامي لقد كان إنساناً طويل القامة ذات سحنة بيضاء متميزًا بأناقته خلافاً لنا جميعاً ووسيم أيضاً أضف إلى ذلك انطوائي إلى أبعد الحدود ينعزل…

علي محمد صالح بهذه المناسبة التاريخية للحركة العمالية العالمية لابد لنا ان نتذكر دور الحركة العمالية الارترية منذ خمسينات القرن الماضي، ان الحركة العمالية كان لها…

السبت 21 مايو 2016 شيع جموع من أعضاء المجتمع الآرتري بملبورن ـ أستراليا يوم أمس الجمعة 20 مايو الجاري المناضل والنقابي العمالي الارتري عبده علي هيجي…

بقلم: عبدالفتاح ودّ الخليفة برمنجهام 11 يونيو 2016 حالنا فى تسجيل وتوثيق تأريخنا النّضالى ينطبق عليه المثل الذى نقلته من مقال للأستاذ (ردئى محارى ) والذى يقول…

فرجت : أديس أبابا تظاهر أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم. وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل فرجت بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في…

نظمت حركة شباب 24 مايو الارترية يوم الاحد الموافق 26 6 2016 وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. التقرير المصور المرفق نقلاً عن صفحة الناشط الارترى Abu Hani Shamsee فى الفيس بوك …

ملبورن ـ أحمد الحاج أنتهت قبل قليل من هذا اليوم الأحد 26 يونيو الجاري وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. ونزل جموع من أعضاء المجتمع الارتري بما فيهم حديثي السن الي قلب مدينة…

اللجنة الإعلامية لمظاهرة جنيف تقرير عن مظاهرة جنيف 23 نظم آلاف الإريتريون ، يوم الخميس 23 يونيو2016 ، مظاهرة حاشدة جابت أرجاء مدينة جنيف السويسرية وتوقفت أمام مقر مجلس حقوق الإنسان تأييداً لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا الذي قدم في الدورة العادية…