فرع جبهة الانقاذ ببيرث يقيم حفلا تأبينيا للراحل دكتور هبتى تسفاماريام »
فرجت بيرث أقام فرع الانقاذ الوطني الارترية بمدينة بيرث بغرب استراليا…
الصحفية “روت سيمون” قيد الإعتقال.. ومصادرة الحاسوب الشخصي للسفير “هيجي” »
فرجت : نقلا عن عدوليس تتردد انباء غير مؤكد تناقلتها وسائل…
د. يوسف برهانو رئيساً لجبهة الانقاذ خلفاً للراحل د.هبتى تسفاماريام »
فرجت : ملبورن قرر المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية تسمية المناضل…
السلطات الامنية فى اسمرا تعتقل السفير عبده هيجى »
فرجت : اسمرا اعتقلت السلطات الامنية الارترية يوم امس الاول الاربعاء السفير عبده هيجى…
الذكرى الرابعة لحركة 21 ينايرالتصحيحية. سعيد علي حجاى: شرف المحاولة وامكانية الفعل المستحيل »
ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس…
تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام بمقر الجالية الارترية في ملبورن »
فرجت : ملبورن تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام…
فرع جبهة الانقاذ ببيرث يقيم حفلا تأبينيا للراحل دكتور هبتى تسفاماريام »
فرجت بيرث أقام فرع الانقاذ الوطني الارترية بمدينة بيرث بغرب استراليا حفلا تأبينيا لفقيد الوطن الشهيد الدكتور هبتى تسفاماريام رئيس جبهة الانقاذ الوطني الارترية وعضو المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي والذي وافته…يناير 30 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الصحفية “روت سيمون” قيد الإعتقال.. ومصادرة الحاسوب الشخصي للسفير “هيجي” »
فرجت : نقلا عن عدوليس تتردد انباء غير مؤكد تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي عن إعتقال الزميلة روت سيمون في العاصمة أسمرا في ذات الوقت الذي تم فيه إعتقال السفير عبده هيجي…يناير 29 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
د. يوسف برهانو رئيساً لجبهة الانقاذ خلفاً للراحل د.هبتى تسفاماريام »
فرجت : ملبورن قرر المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية تسمية المناضل الدكتور يوسف برهانو أحمد الدين رئيسًا للهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ، بدلاً عن الزعيم الراحل الدكتور هبتي تسفاماريام. وأعتبر المناضل محمد سعيد…يناير 28 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
السلطات الامنية فى اسمرا تعتقل السفير عبده هيجى »
فرجت : اسمرا اعتقلت السلطات الامنية الارترية يوم امس الاول الاربعاء السفير عبده هيجى لاسباب مجهولة. الجدير بالذكر ان عبده هيجى يعتبر من الكوادر الاعلامية فى الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا وعين بعد التحرير مباشرة مديراً…يناير 27 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الذكرى الرابعة لحركة 21 ينايرالتصحيحية. سعيد علي حجاى: شرف المحاولة وامكانية الفعل المستحيل »
ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس فعل رومانسي بقدر ما هو قناعة مترسخة لدينا بأن لا يمكن اقتلاع هذا النظام سوى عبر البندقية المناضلة ، وليس…يناير 21 2017 / 1 تعليق / المزيد
تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام بمقر الجالية الارترية في ملبورن »
فرجت : ملبورن تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام الذى اقيم مساء اليوم السبت 21 يناير 2017 بمقر الجالية الارترية في ملبورن . كما يمكنكم مشاهدة الحفل التابينى “فيديو” على…يناير 21 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
“اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية” تطالب بالإفراج عن البطريرك أبونا أنطونيوس »
فرجت : وكالات طالبت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية من السلطات الارترية الافراج الفورى عن البطريرك أبونا أنطونيوس. ويصادف يوم 20 يناير 2017 الذكرى السنوية 11 لإعتقال البطريرك الشرعي للكنيسة الأرثوذكسية الإرترية…يناير 20 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
أرتريا والعمل الدبلوماسى فيها …!! »
(1) المعروف أن الأنظمة الحاكمة الديمقراطية منها والقمعية تعمل على كسب وُدّ دبلوماسيها بتسهيل عقباتهم وتسخير إمكانيات الدولة لتحقيق راحتهم وتُوفير…يناير 31 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
كيف نتوحّد؟؟ (1) »
بقلم: بشرى بركت قد نقول بالآمال أنّنا أُمّةٌ موحّدة، ولكنها ستظل وحدة الآمال والأحلام بعدما أصابها من عطب، جوهره الظُّلم المُوجّه…يناير 30 2017 / 1 تعليق / المزيد
محاضرة ل”اراها” حول أوضاع اللاجئين الارتريين والعمل الانسانى فى القرن الافريقى »
محاضرة ل”اراها” حول أوضاع اللاجئين الارتريين والعمل الانسانى فى القرن الافريقى …يناير 29 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الحرب الدبلوماسية للنظام الإرتري »
قد تكون للسياسة وبروتكولاتها قوانين تضبط حركتها ومسارها ، وقد تكون للأنشطة الدبلوماسية والرئاسية السيادية في كل البلدان ثوابت راسخة…يناير 28 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
بعيون قارئ : نبوءة السقا »
نبوءة السقا .. للكاتب / حامد الناظر .. إعداد وتقديم الإعلامية / إشراف بن مُراد .. تتجاوزُ التاريخ ,تاريخَ الصراع بين الأحفاد والأوتاد وحدودَ ال1000عام.. وتتجاوز…يناير 25 2017 / 2 تعليقان / المزيد
رحيل قائد كان يجسد الصمود والوحدة الوطنية »
بقلم /عمر محمد أحمد في فترة تفاقمت فيها الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، التي يمر بها الوطن من جراء السياسات الرعناء …يناير 24 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
مثلث العفر »
بقلم : بشرى بركت لا تخف من قول الحق فأنت ضحيّة مُباشرة لعدم وجوده في حياتك سابقها ولاحقها.. كما أقول وأُؤلمُ نفسي…يناير 23 2017 / 14 تعليق / المزيد
زنازين الغياب وحبائل الذاكرة »
في الحادي والعشرين من يناير من عام 2013 م كانت العاصمة اسمرا مسرحا لحدث لو كتب له النجاح لربما كان…يناير 23 2017 / 12 تعليق / المزيد
وداعاً المناضل الجسور الدكتور/ هبتى تسفاماريام »
ودعت الجماهير الأرترية بتاريخ 20 يناير الجارى بألمانيا إلى مثواه الأخير المناضل الجسور الدكتور هبتى تسفاماريام فى موكبٍ جنائزى مُهيب…يناير 22 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
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