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الأخبار

تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام بمقر الجالية الارترية في ملبورن »

فرجت : ملبورن تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام الذى اقيم مساء اليوم السبت 21 يناير 2017 بمقر الجالية الارترية في ملبورن . كما يمكنكم مشاهدة الحفل التابينى “فيديو” على…

يناير 21 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

الذكرى الرابعة لحركة 21 ينايرالتصحيحية. سعيد علي حجاى: شرف المحاولة وامكانية الفعل المستحيل »

ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس فعل رومانسي بقدر ما هو قناعة مترسخة لدينا بأن لا يمكن اقتلاع هذا النظام سوى عبر البندقية المناضلة ، وليس…

يناير 21 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

“اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية” تطالب بالإفراج عن البطريرك أبونا أنطونيوس »

فرجت : وكالات طالبت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية من السلطات الارترية الافراج الفورى عن البطريرك أبونا أنطونيوس. ويصادف يوم 20 يناير 2017 الذكرى السنوية 11 لإعتقال البطريرك الشرعي للكنيسة الأرثوذكسية الإرترية…

يناير 20 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

فشل مهرجان التسول فى ملبورن والفنان سعيد عبدالله يطلب اللجؤ فى استراليا »

فرجت : ملبورن أفادت مصادر عليمة لفرجت تخلف الفنان سعيد عبدالله عن البعثة الفنية وطلبه اللجوء السياسي في الاسترالية. وكان الفنان سعيد عبدالله ضمن الفرقة التى قدمت إلى مدينة ملبورن لإقامة مهرجان…

يناير 16 2017 / 1 تعليق / المزيد

ملف خاص : رحيل المناضل هبتي تسفاماريام »

“جبهة الانقاذ الارترية” تنعي المناضل هبتي تسفاماريام فرجت : ملبورن نعت “جبهة الانقاذ الارترية ” في بيان لها الجمعة المناضل هبتي تسفاماريام أحد أبرز قيادات الثورة الارترية ورئيس اللجنة التنفيذية لجبهة الانقاذ…

يناير 14 2017 / 3 تعليقات / المزيد
المناضل حسن احمد كيكيا (الصورة : عدوليس )

المناضل حسن احمد كيكيا في ذمة الله »

فرجت : ملبورن غيب الموت المناضل حسن كيكيا بعد معاناته نتيجة الملاحقات من قبل اجهزة النظام حيث توفي في احد المستشفيات السودانية في الخرطوم أمس الخميس . وقد تعرض كيكيا للاعتقالات والإقامة…

يناير 13 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
قدر عدد اللاجئين الارتريين الذين دخلوا الى اسرائيل بـ (40.000) لاجئ ارتري من أصل (60,000 لاجئ افريقي)

تقارير : أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة »

فرجت : وكالات ذكر الكاتب بموقع “أن.آر.جي” روعي عيدان أن أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة، وأن بعضهم يأتون بصورة رسمية من مطار أسمرا، وسرعان ما يختفون في…

يناير 11 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
المنبر الحر

الواقع الإرتري وأزمة العمل الإستراتيجي الحلقة الثالثة »

في هذه الحلقة أود التطرق إلى بعض القضايا الهامة التي ترتبط بعض الشي بمستقبل هذا الصراع إرتباطا وثيقا وفي مقدمتها…

يناير 21 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

إريتريا : الشعب الإريتري يفتقد قائداً من القيادات التاريخية المناضل، والمجاهد الشيخ / سعيد إسماعيل صابر رحمة الله عليه ألف رحمة . »

Abu Sabir

الحلقة الثانية :   تتحدث عن مفتاح شخصية صاحبها : ودع المجاهد المناضل هذه الدنيا الفانية يوم 29/2/1438هـ الموافق 29/11/2016م بعض…

يناير 19 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

الغلو الذي ينتشر ..! »

لا أدري كيف يمكن أن يُفهم غلوا بعضنا في أمر العزاء لمن يستحق العزاء من المناضلين الشرفاء الذين ما تركوا…

يناير 19 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

شيء من التاريخ غير الموثق الباريا (النارا) تاريخ وجذور وثقافة »

الحلقة – الثانية الحسين علي كرار قبيلة الباريا تعتبر من أعرق القبائل النيلية التي هي أساس بني حام حسب علماء الأجناس البشرية…

يناير 18 2017 / 2 تعليقان / المزيد

مركز دراسات القرن الافريقي يقدم قراءة لكتاب “العلاقات الإرترية العربية قراءة تاريخية رؤية مستقبلية” للدكتور عمر زرآي »

غلاف كتاب العلاقات الإرترية العربية قراءة تاريخية رؤية مستقبلية للدكتور عمر زرآي

مركز دراسات القرن الافريقي يسعدنا في مركز دراسات القرن الافريقي أن نقدم مع اطلالة العام الجديد للقارئ الإرتري والعربي كتاب…

يناير 16 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

الجبهة المتقدّمة »

قسيم الحقيقي سادتي هو تقسيم أُريد به تحقيق دولة آل يوهانس المنزوعة الوطنية والمُوغلة في الأورتودوكسية الصهيونية. وإسألوا ولدآب وديميطريوس،…

يناير 16 2017 / 11 تعليق / المزيد

وداعا ابو كيكيا »

المناضل حسن احمد كيكيا (الصورة : عدوليس )

الى جنات الخلود انتقل الى مسواه الاخير المناضل الفز حسن احمد كيكيا وذلك في 12 يناير 2017م في العاصمة السودانية الخرطوم…

يناير 16 2017 / 2 تعليقان / المزيد

رحيل الدكتور هبتي خسارة للمعارضة ولذاكرة المشروع الوطني »

رحل المناضل الكبير  الدكتور هبتي احد ابطال زمن الحلم الثوري الجميل ،ذلك الحلم الذي تحقق وتحول الي واقع بعطاء  وتضحيات…

يناير 15 2017 / 1 تعليق / المزيد

رحيل القائد الأرترى د/هبتى تسفاماريام »

(1) إن صفحات النضال الوطنى المُشرقة فى مسيرة البلاد الطويلة كان يقودها رجالُ أَفْذاذ أفنُوا زهرة شبابهم وكل عُمرهم للقضية بل…

يناير 15 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
مسيرات

تقرير عن مظاهرة جنيف 2 »

اللجنة الإعلامية لمظاهرة جنيف تقرير عن مظاهرة جنيف 23 نظم آلاف الإريتريون ، يوم الخميس 23 يونيو2016 ، مظاهرة حاشدة جابت أرجاء مدينة جنيف السويسرية وتوقفت أمام مقر مجلس حقوق الإنسان تأييداً لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا الذي قدم في الدورة العادية…

يونيو 27 2016 / التعليقات على تقرير عن مظاهرة جنيف 2 مغلقة / المزيد

إرتريو ملبورن ينفذون وقفة دعم ومناصرة »

ملبورن ـ أحمد الحاج أنتهت قبل قليل من هذا اليوم الأحد 26 يونيو الجاري وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. ونزل جموع من أعضاء المجتمع الارتري بما فيهم حديثي السن الي قلب مدينة…

يونيو 26 2016 / التعليقات على إرتريو ملبورن ينفذون وقفة دعم ومناصرة مغلقة / المزيد

حركة شباب 24 مايو تقول كلمتها من القاهرة »

نظمت حركة شباب 24 مايو الارترية يوم الاحد الموافق 26 6 2016 وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي.   التقرير المصور المرفق نقلاً عن صفحة الناشط الارترى Abu Hani Shamsee فى الفيس بوك …

يونيو 26 2016 / التعليقات على حركة شباب 24 مايو تقول كلمتها من القاهرة مغلقة / المزيد

أكثر من 3 آلاف من الإرتريون يتظاهرون أمام مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا لاتخاذ خطوات ضد نظام افورقى »

فرجت : أديس أبابا تظاهر أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم. وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل فرجت بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في…

يونيو 24 2016 / التعليقات على أكثر من 3 آلاف من الإرتريون يتظاهرون أمام مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا لاتخاذ خطوات ضد نظام افورقى مغلقة / المزيد
مختارات

في وداع القائد المناضل الدكتور هبتي تسفاماريام »

وترجل فارس آخر من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية .. ورحل إلى مثواه الأخير … ولا حجة على قضاء الله ولا راد لها إذا مضت…

يناير 17 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

حركة الشباب الارتري للتغيير سويسرا تعزي جبهة الانقاذ في وفاة الدكتور / هبتي تسفاماريام »

برقية تعزية السيد / رئيس المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية المحترم بإسمي وبإسم قيادة حركة الشباب الإرتري للتغيير سويسرا ، أتقدم بأحر التعازي القلبية لفقيد النضال…

يناير 17 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

تصريـح صحفي حول مهرجان التسول فى ملبورن »

الفعاليات السياسية والمدنية الارترية أستراليا – ملبورن تصريــــح صحـــــفي إنه اليوم السبت الموافق 14/1/2016 قد تداعت الفعاليات السياسية والمدنية في مدينة ملبورن لاجتماع تشاوري وتقييمي ومناقشة كيفية مواجهة…

يناير 16 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

مقطع مصور من عام ( 1989 ) يقول د. هبتي رأيه بكل وضوح حول المؤامرة التي تمت للقضاء على جبهة التحرير الإريترية »

  Shewgi Ahmed ورحل المناضل الكبير د. هبتي تسفا ماريام ( Dr Habte Tesfamariam ) رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية مساء أمس الجمعة 13/01/2017 . تعازينا لأسرته…

يناير 15 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الصفحة الثقافية غلاف كتاب العلاقات الإرترية العربية قراءة تاريخية رؤية مستقبلية للدكتور عمر زرآي

مركز دراسات القرن الافريقي يقدم قراءة لكتاب “العلاقات الإرترية العربية قراءة تاريخية رؤية مستقبلية” للدكتور عمر زرآي

مركز دراسات القرن الافريقي يسعدنا في مركز دراسات القرن الافريقي أن نقدم مع اطلالة العام الجديد للقارئ الإرتري والعربي كتاب العلاقات الإرترية العربية قراءة تاريخية رؤية مستقبلية للدكتور عمر زرآي وهو من الباحثين في المركز تميز…

يناير 16 2017 / المزيد

حامد الناظر: الروائيون السودانيون يعانون من المقارنة بالطيب صالح

«القدس العربي» من صلاح الدين مصطفى: حامد الناظر كاتب وروائي وصحافي سوداني، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة أم درمان الأهلية. وهو كاتب غير متفرغ في عدد من الصحف والمواقع.…

يناير 14 2017 / المزيد

لقاء مع الكاتب حامد الناظر فى معرض الشارقة الدولى للكتاب

لقاء مع الكاتب حامد الناظر فى معرض الشارقة الدولى للكتاب . …

نوفمبر 27 2016 / المزيد
حوارات

الدكتور جلال محمد صالح في الجزء الثاني : المبدأ الأساسي هو التعايش السلمي ، والسلم هو أصل العلاقة بين مكون الجماعة الوطنية

نا من طبعي انفتاحي، أقترب إلى كل من يود الاقتراب مني، وتحاوري، أحب أن أتحاور مع كل من يختلف معي، وأنا إسلامي في وجهتي السياسية، وخياراتي الفكرية، وكثيرًا ما أحب أن أقترب ممن يشاركني الانتماء إلى…

يناير 9 2017 / المزيد

دكتور جلال الدين محمد صالح:سلوك الإسلاميين المستفز نفرني عنهم تنظيمياً، وتواصلي مع غيرهم تواصل حوارٍ وانفتاحٍ

نعم لا يوجد التشيع المنحرف في إرتريا، فقد وقاها الله شره، ونعم أنا خصم لهذا التشيع المنحرف، خصومة فكرية، شأن كل من يحفظ للصحابة رضوان الله عليهم جميعاً منزلتهم السامية، عند الله وعند رسوله، وعند المؤمنين،…

يناير 4 2017 / المزيد

القيسي في الحلقة الختامية: إن القناعات الفكرية والتصورات الأيديولوجية ، هي خرافة دفعنا فيها أكثر مما ينبغي

أمامي لقد كان إنساناً طويل القامة ذات سحنة بيضاء متميزًا بأناقته خلافاً لنا جميعاً ووسيم أيضاً أضف إلى ذلك انطوائي إلى أبعد الحدود ينعزل تحت ظل شجرة بعيدة ويستقر عندها…

ديسمبر 31 2016 / المزيد
تقارير

مجلس التعاون الخليجي يعبر البحر الاحمر

استراتفور : ترجمة فرجت نت من المحرر: نشر موقع ” استراتفور ” المختص بتحليل القضايا الامنية الساخنة  بنشر تقرير عن تمدد مجلس التعاون الخليجي الى الشرق الافريقي وشمال افريقيا في عملية ملفتة للانظار ، حيث يحاول ان يستمد…

يناير 2 2017 / المزيد

الاتحاد الأوروبي يضع 170 مليون يورو في جيوب الانظمة القمعية بحجة ما اسماه معالجة عدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية في القرن الأفريقي

فرجت بروكسل:  تصريحات قامت المفوضية الأوروبية بضخ 170 مليون يوورو في جيوب الانظمة القمعية في منطقة القرن الافريقي حيث  وافقت افي الخامس عشر من الشهر الجاري  على حزمة من الاجراءات الجديدة في إطار صندوق الائتمان  للاتحاد…

ديسمبر 20 2016 / المزيد

تقرير عن فعاليات الحفل السنوي لمدرسة عواتى

فرجت: ملبورن تقرير: لقد نظمت مدرسة عواتي يوم السبت الموافق 12 / 11 /2016 حفلها السنوي كدأبها في كل عام وهذه سنة استنتها والزمت تكريم جميع الطلبة الذين تسنى لهم الدخول في الجامعات، والذين تخرجوا منها، و الذين…

نوفمبر 29 2016 / المزيد
كلمة التحرير

الذكرى الرابعة لحركة 21 ينايرالتصحيحية. سعيد علي حجاى: شرف المحاولة وامكانية الفعل المستحيل

ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس فعل رومانسي بقدر ما هو قناعة مترسخة لدينا بأن لا يمكن اقتلاع هذا النظام سوى عبر البندقية المناضلة ، وليس هنلك من قوى يمكن ان تؤثر…

يناير 21 2017 / المزيد

أمريكا تعين رئيسا لبعثتها الدبلوماسية في أسمرا : الدوافع والتوقيت

كلمة التحرير: وصلت الى أسمرا يوم الجمعة الماضي السيدة نتالي براون بعد أن تم تعينها كرئيسة للبعثة الدبلوماسية الامريكية في أسمرا، وكأنها تعلن بذلك ترطيب أجواء العلاقة لتي أصابها الفتور منذ نهاية الحرب الحدودية بين ارتريا واثيوبيا. السيدة…

أكتوبر 5 2016 / المزيد

امتعاض ورفض لبطاقة الهوية الجديدة

فرجت _ كلمة التحرير تشهد مناطق الساحل وأجزاء أخرى من اقليم شمال البحر الأحمر ، ومناطق أكلى قوزاى وأجزاء من الاقليم الجنوبي  حالة من الامتعاض والرفض لبطاقة الهوية الجديدة الصادر عن النظام هذا العام و التي جاءت مخيبة…

سبتمبر 14 2016 / المزيد
صورة وتعليق

ما هو سر ارتداء اسياس افورقى حذاء متسخ اثناء لقاه بالعاهل السعودى ؟

فرجت : صورة وتعليق انشغل الارتريون فى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصورة لزعيم العصابة الحاكمة في ارتريا اسياس افورقى يظهر فيها مرتديا حذاء متسخ خلال لقائه بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز .   …

مايو 3 2015 / Read More »

صورة تذكارية من المؤتمر التوحيدى للطلاب الارتريين فى العراق

صورة تذكارية من المؤتمر التوحيدى للطلاب الارتريين فى العراق بغداد 1976م الصورة من صفحة الأستاذ عبد القادر حسن على فكاك ‎. …

ديسمبر 22 2014 / Read More »

أزمة المياه في أسمرة : صورة تتحدث عن الف كلمة

فرجت : اسنا فعلاً كما يقال فى المثل حينما تكون الصورة ابلغ من الف كلمة , الصورة اعلاه اخذت مؤخرا من قبل احد الارتريين الذى عاد لتوه من ارتريا بعد زيارة لها هذا الصيف. ان شعبنا فى الداخل…

أكتوبر 20 2012 / Read More »
خبر وتعليق

اسباب فشل تقرير دائرة الهجرة الدنماركية حول اللاجئين الارترين

فرجت : خبر وتعليق خلال صيف عام 2014 شهدت الدنمارك زيادة كبيرة فى عدد طالبى اللجوء حيث استقبلت الدنمارك فى يوليو 2014 اكثر من 500 لاجئ ارترى . ولإستجلاء الأسباب الفعلية الكامنة وراء الزيادة الهائلة في عدد طالبي…

ديسمبر 29 2014 / المزيد

اعترافات علي عبده: الحقيقة والدور المزعوم

نشر موقع راديو اسنا اعترافات قانونية تم نسبها الى وزير الاعلام الهارب والمقدم للجوء السياسي في استراليا وبغض النظر عما إذا كانت الوثيقة حقيقية أو مفبركة أو  عما إذا كانت الاعترافات القانونية المقدمة الى السلطات الأسترالية…

يونيو 13 2014 / المزيد

ممثل هقدف المطرود من اجتماع الايغاد يعزي في ملس

ممثل اتريا الوحيد في أديس أبابا يعاني من الوحدة الشديدة في بلد يقطنه ملايين البشر ، فلهذا يطل بوجهه الغير مرغوب فيه في كل مكان مهما كانت المناسبة: اجتماعات الايغاد ، قاعات الأفراح ، أوخيمة العزاء…

سبتمبر 5 2012 / المزيد
التاريخية

وقفة وفاء للكبير قدراً .. القائد الشهيد عمر جابر عمر في الذكرى الثانية لرحيله..

بقلم: المهندس سليمان فايد دار شح 18/12/2016م تتزاحم الكمات علي بوابة مجد تليد صنعه الرجال الأوفياء .. تلوذ بستار الحياء عبارات تروى تاريخ الرجال الشجعان الذين أوفوا بعهودهم وصدقوا في وعودهم وأخلصوا في عملهم وضحوا بزهرة أعمارهم من…

ديسمبر 19 2016 / المزيد

الحاج ابراهيم محمد احد زعماء اريتريا

الحاج ابراهيم محمد (ولع فانوس) احد قامة من قامات اريتريا ويكنى (بولع فانوس) أي بريق المدينة او وجه النور ويكنى بهذا حيث كانت اياديه بيضاء وابو الفقراء والمساكين  وملجأ وسندا لكل مظلوم و لم يكون يرد…

أكتوبر 8 2016 / المزيد

المناضل محمد حيساس في ذمة الله

عبده ابراهيم تناقلت الهواتف في القرى والمدن السمهرية ومناطق هيقت (منسع)صبيحة يوم أول أمس الجمعة 21/4/2016 نبأ وفاة الرعيلي راعي الرعيل الأول محمد موسى حامد (حيساس) في مدينة قندع  بعد حياة مليئة بالنضال منذ فجرة إعلان الكفاح…

أبريل 25 2016 / المزيد
سجناء الرأي

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري { سيرة معتقل } الشيخ العالم القدوة ( موسى ابراهيم فرج الله ) ولد في قندع وترعرع فيها حيث شرع في حفظ القرآن الكريم … وأكمل دراسته في المملكة العربية السعودية جامعة المدينة…

أبريل 16 2016 / المزيد

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري سيرة معتقل زينة الشباب / محمد نور ابرار . شاب نقي تقي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد ، كان شابا حاضر البديهة ، بشوش الوجه ، غيورا على دين الله ،…

أبريل 16 2016 / المزيد

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري { سيـــــــــــرة معتقل } الجد + الأب الداعية الاستاذ  \ محمد طاهر محمود حامد مندر مــــــولده : ولد الاستاذ المربي والاب  الجليل  الاستاذ / محمد طاهر  محمود  بارتريا  في منطقة عنسبا- وازنتت في العام 1960م…

أبريل 16 2016 / المزيد

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