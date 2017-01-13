ملف خاص : رحيل المناضل هبتي تسفاماريام »
“جبهة الانقاذ الارترية” تنعي المناضل هبتي تسفاماريام فرجت : ملبورن نعت “جبهة…
المناضل حسن احمد كيكيا في ذمة الله »
فرجت : ملبورن غيب الموت المناضل حسن كيكيا بعد معاناته نتيجة…
تقارير : أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة »
فرجت : وكالات ذكر الكاتب بموقع “أن.آر.جي” روعي عيدان أن أعداد…
ورشة بحث مصرية لـ “تبيض” وجه أسمرا عربيا »
فرجت : عدوليس يستعد خبراء مصريون في منطقة القرن الإفريقي لعقد…
القائم بأعمال السفارة الارترية في جيبوتي يطلب حق اللجوء السياسي في امريكا »
فرجت : وكالات قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أن القائم بأعمال السفارة…
عددا من منتسبي البحرية الا رترية يهربون الى السودان »
اعلام جبهة الانقاذ الوطني الارترية أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني بأن…
ملف خاص : رحيل المناضل هبتي تسفاماريام »
“جبهة الانقاذ الارترية” تنعي المناضل هبتي تسفاماريام فرجت : ملبورن نعت “جبهة الانقاذ الارترية ” في بيان لها الجمعة المناضل هبتي تسفاماريام أحد أبرز قيادات الثورة الارترية ورئيس اللجنة التنفيذية لجبهة الانقاذ…يناير 14 2017 / 2 تعليقان / المزيد
المناضل حسن احمد كيكيا في ذمة الله »
فرجت : ملبورن غيب الموت المناضل حسن كيكيا بعد معاناته نتيجة الملاحقات من قبل اجهزة النظام حيث توفي في احد المستشفيات السودانية في الخرطوم أمس الخميس . وقد تعرض كيكيا للاعتقالات والإقامة…يناير 13 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
تقارير : أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة »
فرجت : وكالات ذكر الكاتب بموقع “أن.آر.جي” روعي عيدان أن أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة، وأن بعضهم يأتون بصورة رسمية من مطار أسمرا، وسرعان ما يختفون في…يناير 11 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
ورشة بحث مصرية لـ “تبيض” وجه أسمرا عربيا »
فرجت : عدوليس يستعد خبراء مصريون في منطقة القرن الإفريقي لعقد ورشة بحثية في القاهرة في الفترة من 21 ــ 23 يناير الجاريلبحث عدد من العناوين البحثية تتناول ” أهمية إريتريا…يناير 10 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
القائم بأعمال السفارة الارترية في جيبوتي يطلب حق اللجوء السياسي في امريكا »
فرجت : وكالات قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أن القائم بأعمال السفارة الاريترية في جيبوتي عمر سرمعي تقدم بطلب اللجوء السياسي في أمريكا. وقالت المصادر أن سرمعي ترك السفارة الارترية بجيبوتي ووصل إلى…يناير 8 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
عددا من منتسبي البحرية الا رترية يهربون الى السودان »
اعلام جبهة الانقاذ الوطني الارترية أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني بأن عددًا من المنتسبين للقوة البحرية الإرترية غادروا وحداتهم المرابطة في جزيرة دهلك، واتجهوا ، مستخدمين قاربٍ صغيرٍ ، صوب السودان،…يناير 5 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
• المزارعون الإرتريزن يقومون بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على سياسات الجبهة الشعبية »
قام عددٌ كبير من المزارعين الإرتريين بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على محاولات سلطات نظام الجبهة الشعبية الاستيلاء عليها. وقد أفادت الأنباء الواردة من إرتريا أن النظام الديكتاتوري، حاول إجبار المزارعين…يناير 5 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
تصريـح صحفي حول مهرجان التسول فى ملبورن »
الفعاليات السياسية والمدنية الارترية أستراليا – ملبورن تصريــــح صحـــــفي إنه اليوم السبت الموافق 14/1/2016 قد تداعت الفعاليات السياسية والمدنية في مدينة ملبورن لاجتماع…يناير 16 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الجبهة المتقدّمة »
قسيم الحقيقي سادتي هو تقسيم أُريد به تحقيق دولة آل يوهانس المنزوعة الوطنية والمُوغلة في الأورتودوكسية الصهيونية. وإسألوا ولدآب وديميطريوس،…يناير 16 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
وداعا ابو كيكيا »
الى جنات الخلود انتقل الى مسواه الاخير المناضل الفز حسن احمد كيكيا وذلك في 12 يناير 2017م في العاصمة السودانية الخرطوم…يناير 16 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
رحيل الدكتور هبتي خسارة للمعارضة ولذاكرة المشروع الوطني »
رحل المناضل الكبير الدكتور هبتي احد ابطال زمن الحلم الثوري الجميل ،ذلك الحلم الذي تحقق وتحول الي واقع بعطاء وتضحيات…يناير 15 2017 / 1 تعليق / المزيد
رحيل القائد الأرترى د/هبتى تسفاماريام »
(1) إن صفحات النضال الوطنى المُشرقة فى مسيرة البلاد الطويلة كان يقودها رجالُ أَفْذاذ أفنُوا زهرة شبابهم وكل عُمرهم للقضية بل…يناير 15 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الواقع الإرتري وأزمة العمل الإستراتيجي الحلقة الثانية »
بعد ذلك الحدث المشؤوم وتلك الفاجعة التأريخية التي ظلت عالقة في ذاكرة الشعب الإرتري ، شهدت الساحة الإرترية محاولات عديدة…يناير 14 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
وحدة المسلمين ..ام وحدة الاستراتيجية للعودة الى ارتريا »
بقلم: محمود ايلوس بالامس في مطلع تسعينات القرن الماضي تشرذمت مجموعات حركة الجهاد الاسلامي الإرتري حول الجهاد ، حيث ادعت مجموعات…يناير 11 2017 / 2 تعليقان / المزيد
الواقع الإرتري وأزمة العمل الإستراتيجي : الحلقة الأولى »
بقلم: عبدالرحمن بخيت ما هو سر هذا الواقع المتردي؟ هل هي نكسة عابرة وإنكسار يليه فوز ونصر أم أزمة مزمنة يليها إنهيار…يناير 11 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
استنطاق علي رادآي 2017 »
ان الكبساويون يلعبون على هذه النّقطة تحديدا بكل قوة، فيُرسلون أفراداً يحاوروننا ويتعاملون معنا بناءًا على مفاهيمنا الوطنية فيتفاوضون معنا…يناير 9 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
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