في الحادي والعشرين من يناير من عام 2013 م كانت العاصمة اسمرا مسرحا لحدث لو كتب له النجاح لربما كان…

بقلم : بشرى بركت لا تخف من قول الحق فأنت ضحيّة مُباشرة لعدم وجوده في حياتك سابقها ولاحقها.. كما أقول وأُؤلمُ نفسي…

بقلم /عمر محمد أحمد في فترة تفاقمت فيها الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، التي يمر بها الوطن من جراء السياسات الرعناء …

نبوءة السقا .. للكاتب / حامد الناظر .. إعداد وتقديم الإعلامية / إشراف بن مُراد .. تتجاوزُ التاريخ ,تاريخَ الصراع بين الأحفاد والأوتاد وحدودَ ال1000عام.. وتتجاوز…

قد تكون للسياسة وبروتكولاتها قوانين تضبط حركتها ومسارها ، وقد تكون للأنشطة الدبلوماسية والرئاسية السيادية في كل البلدان ثوابت راسخة…

بقلم: بشرى بركت قد نقول بالآمال أنّنا أُمّةٌ موحّدة، ولكنها ستظل وحدة الآمال والأحلام بعدما أصابها من عطب، جوهره الظُّلم المُوجّه…

(1) المعروف أن الأنظمة الحاكمة الديمقراطية منها والقمعية تعمل على كسب وُدّ دبلوماسيها بتسهيل عقباتهم وتسخير إمكانيات الدولة لتحقيق راحتهم وتُوفير…

فرجت : وكالات طالبت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية من السلطات الارترية الافراج الفورى عن البطريرك أبونا أنطونيوس. ويصادف يوم 20 يناير 2017 الذكرى السنوية 11 لإعتقال البطريرك الشرعي للكنيسة الأرثوذكسية الإرترية…

فرجت : ملبورن تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام الذى اقيم مساء اليوم السبت 21 يناير 2017 بمقر الجالية الارترية في ملبورن . كما يمكنكم مشاهدة الحفل التابينى “فيديو” على…

ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس فعل رومانسي بقدر ما هو قناعة مترسخة لدينا بأن لا يمكن اقتلاع هذا النظام سوى عبر البندقية المناضلة ، وليس…

فرجت : اسمرا اعتقلت السلطات الامنية الارترية يوم امس الاول الاربعاء السفير عبده هيجى لاسباب مجهولة. الجدير بالذكر ان عبده هيجى يعتبر من الكوادر الاعلامية فى الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا وعين بعد التحرير مباشرة مديراً…

فرجت : ملبورن قرر المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية تسمية المناضل الدكتور يوسف برهانو أحمد الدين رئيسًا للهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ، بدلاً عن الزعيم الراحل الدكتور هبتي تسفاماريام. وأعتبر المناضل محمد سعيد…

فرجت : نقلا عن عدوليس تتردد انباء غير مؤكد تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي عن إعتقال الزميلة روت سيمون في العاصمة أسمرا في ذات الوقت الذي تم فيه إعتقال السفير عبده هيجي…

ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس…

فرجت : اسمرا اعتقلت السلطات الامنية الارترية يوم امس الاول الاربعاء السفير عبده هيجى…

الفعاليات السياسية والمدنية الارترية أستراليا – ملبورن تصريــــح صحـــــفي إنه اليوم السبت الموافق 14/1/2016 قد تداعت الفعاليات السياسية والمدنية في مدينة ملبورن لاجتماع تشاوري وتقييمي ومناقشة كيفية مواجهة…

وترجل فارس آخر من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية .. ورحل إلى مثواه الأخير … ولا حجة على قضاء الله ولا راد لها إذا مضت…

فرجت : أديس أبابا تظاهر أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم. وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل فرجت بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في…

نظمت حركة شباب 24 مايو الارترية يوم الاحد الموافق 26 6 2016 وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. التقرير المصور المرفق نقلاً عن صفحة الناشط الارترى Abu Hani Shamsee فى الفيس بوك …

ملبورن ـ أحمد الحاج أنتهت قبل قليل من هذا اليوم الأحد 26 يونيو الجاري وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. ونزل جموع من أعضاء المجتمع الارتري بما فيهم حديثي السن الي قلب مدينة…

اللجنة الإعلامية لمظاهرة جنيف تقرير عن مظاهرة جنيف 23 نظم آلاف الإريتريون ، يوم الخميس 23 يونيو2016 ، مظاهرة حاشدة جابت أرجاء مدينة جنيف السويسرية وتوقفت أمام مقر مجلس حقوق الإنسان تأييداً لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا الذي قدم في الدورة العادية…