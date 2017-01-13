ان الكبساويون يلعبون على هذه النّقطة تحديدا بكل قوة، فيُرسلون أفراداً يحاوروننا ويتعاملون معنا بناءًا على مفاهيمنا الوطنية فيتفاوضون معنا…

بقلم: عبدالرحمن بخيت ما هو سر هذا الواقع المتردي؟ هل هي نكسة عابرة وإنكسار يليه فوز ونصر أم أزمة مزمنة يليها إنهيار…

بقلم: محمود ايلوس بالامس في مطلع تسعينات القرن الماضي تشرذمت مجموعات حركة الجهاد الاسلامي الإرتري حول الجهاد ، حيث ادعت مجموعات…

بعد ذلك الحدث المشؤوم وتلك الفاجعة التأريخية التي ظلت عالقة في ذاكرة الشعب الإرتري ، شهدت الساحة الإرترية محاولات عديدة…

(1) إن صفحات النضال الوطنى المُشرقة فى مسيرة البلاد الطويلة كان يقودها رجالُ أَفْذاذ أفنُوا زهرة شبابهم وكل عُمرهم للقضية بل…

رحل المناضل الكبير الدكتور هبتي احد ابطال زمن الحلم الثوري الجميل ،ذلك الحلم الذي تحقق وتحول الي واقع بعطاء وتضحيات…

الى جنات الخلود انتقل الى مسواه الاخير المناضل الفز حسن احمد كيكيا وذلك في 12 يناير 2017م في العاصمة السودانية الخرطوم…

قسيم الحقيقي سادتي هو تقسيم أُريد به تحقيق دولة آل يوهانس المنزوعة الوطنية والمُوغلة في الأورتودوكسية الصهيونية. وإسألوا ولدآب وديميطريوس،…

الفعاليات السياسية والمدنية الارترية أستراليا – ملبورن تصريــــح صحـــــفي إنه اليوم السبت الموافق 14/1/2016 قد تداعت الفعاليات السياسية والمدنية في مدينة ملبورن لاجتماع…

قام عددٌ كبير من المزارعين الإرتريين بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على محاولات سلطات نظام الجبهة الشعبية الاستيلاء عليها. وقد أفادت الأنباء الواردة من إرتريا أن النظام الديكتاتوري، حاول إجبار المزارعين…

اعلام جبهة الانقاذ الوطني الارترية أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني بأن عددًا من المنتسبين للقوة البحرية الإرترية غادروا وحداتهم المرابطة في جزيرة دهلك، واتجهوا ، مستخدمين قاربٍ صغيرٍ ، صوب السودان،…

فرجت : وكالات قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أن القائم بأعمال السفارة الاريترية في جيبوتي عمر سرمعي تقدم بطلب اللجوء السياسي في أمريكا. وقالت المصادر أن سرمعي ترك السفارة الارترية بجيبوتي ووصل إلى…

فرجت : عدوليس يستعد خبراء مصريون في منطقة القرن الإفريقي لعقد ورشة بحثية في القاهرة في الفترة من 21 ــ 23 يناير الجاريلبحث عدد من العناوين البحثية تتناول ” أهمية إريتريا…

فرجت : وكالات ذكر الكاتب بموقع “أن.آر.جي” روعي عيدان أن أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة، وأن بعضهم يأتون بصورة رسمية من مطار أسمرا، وسرعان ما يختفون في…

فرجت : ملبورن غيب الموت المناضل حسن كيكيا بعد معاناته نتيجة الملاحقات من قبل اجهزة النظام حيث توفي في احد المستشفيات السودانية في الخرطوم أمس الخميس . وقد تعرض كيكيا للاعتقالات والإقامة…

“جبهة الانقاذ الارترية” تنعي المناضل هبتي تسفاماريام فرجت : ملبورن نعت “جبهة الانقاذ الارترية ” في بيان لها الجمعة المناضل هبتي تسفاماريام أحد أبرز قيادات الثورة الارترية ورئيس اللجنة التنفيذية لجبهة الانقاذ…

فرجت : وكالات ذكر الكاتب بموقع “أن.آر.جي” روعي عيدان أن أعداد…

السبت 21 مايو 2016 شيع جموع من أعضاء المجتمع الآرتري بملبورن ـ أستراليا يوم أمس الجمعة 20 مايو الجاري المناضل والنقابي العمالي الارتري عبده علي هيجي…

بقلم: عبدالفتاح ودّ الخليفة برمنجهام 11 يونيو 2016 حالنا فى تسجيل وتوثيق تأريخنا النّضالى ينطبق عليه المثل الذى نقلته من مقال للأستاذ (ردئى محارى ) والذى يقول…

فرجت : أديس أبابا تظاهر أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم. وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل فرجت بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في…

نظمت حركة شباب 24 مايو الارترية يوم الاحد الموافق 26 6 2016 وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. التقرير المصور المرفق نقلاً عن صفحة الناشط الارترى Abu Hani Shamsee فى الفيس بوك …

ملبورن ـ أحمد الحاج أنتهت قبل قليل من هذا اليوم الأحد 26 يونيو الجاري وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. ونزل جموع من أعضاء المجتمع الارتري بما فيهم حديثي السن الي قلب مدينة…

اللجنة الإعلامية لمظاهرة جنيف تقرير عن مظاهرة جنيف 23 نظم آلاف الإريتريون ، يوم الخميس 23 يونيو2016 ، مظاهرة حاشدة جابت أرجاء مدينة جنيف السويسرية وتوقفت أمام مقر مجلس حقوق الإنسان تأييداً لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا الذي قدم في الدورة العادية…