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الأخبار Ibrahim-Afa

القيسي في الحلقة الختامية: إن القناعات الفكرية والتصورات الأيديولوجية ، هي خرافة دفعنا فيها أكثر مما ينبغي »

أمامي لقد كان إنساناً طويل القامة ذات سحنة بيضاء متميزًا بأناقته خلافاً لنا جميعاً ووسيم أيضاً أضف إلى ذلك انطوائي إلى أبعد الحدود ينعزل…

ديسمبر 31 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
8 march woman day eritrea 2015

القيسي في الحلقة الثالثة : ليس من الإنصاف أن تطالب الجندي وهو أمام الموت أن يلتزم بقوانين الزواج الشرعي »

الزواج في الميدان وبرغم وجود قانون أقرب إلى قوانين الزواج العرفي إلا أن طبيعة الحياة والبيئة والظروف لا تساعد إطلاقا لخلق حياة زوجية طبيعية , كل ما في…

ديسمبر 28 2016 / 4 تعليقات / المزيد
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اجتماع هام للمجلس الوطني الإرتري في لندن – بريطانيا »

يسر المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي – إدارة إقليم أوروبا   دعوة جميع الإرتريين المشاركة في الاجتماع الجماهيري المفتوح الذي سيعقد في مدينة لندن في 8 يناير 2017 وذلك لتنوير الجماهير…

ديسمبر 26 2016 / 1 تعليق / المزيد
prisoners

القيسي في الحلقة الثانية: المعلمون المسلمون كانوا ضحية المشروع الحضاري السوداني »

الأستاذ أحمد صالح القيسي في حواره مع  وكالة زاجل : المعلمون المسلمون كانوا ضحية المشروع الحضاري السوداني مسلمون أقحاح سلموا لاسختبارات النظام قائمة أسماء تم تغييبها هذه عوامل سبعة في نظري تطيل عمر…

ديسمبر 21 2016 / 3 تعليقات / المزيد
eritrean refugge libya

الاتحاد الأوروبي يضع 170 مليون يورو في جيوب الانظمة القمعية بحجة ما اسماه معالجة عدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية في القرن الأفريقي »

فرجت بروكسل:  تصريحات قامت المفوضية الأوروبية بضخ 170 مليون يوورو في جيوب الانظمة القمعية في منطقة القرن الافريقي حيث  وافقت افي الخامس عشر من الشهر الجاري  على حزمة من الاجراءات…

ديسمبر 20 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
ahmed_elqeysi

أحمد القيسي لوكالة زاجل :أقف احتراما لتضحيات قومية التجرنية .. ولولا جهد المسلمين لما تحقق الاستقلال »

اولاً- إنني أقف احتراماً واعتزازا بالدور العظيم والتضحيات والعزيمة والإرادة القوية لما قدمه أبناء قومية التجرينية في حرب التحرير عامة , وفي الجبهة الشعبية . ومن الاجحاف والخطأ…

ديسمبر 16 2016 / 3 تعليقات / المزيد
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“الحوار الفضائية” تحاور السيد عبدالرحمن سيد حول زيارة افورقى لمصر »

“الحوار الفضائية” تحاور السيد عبدالرحمن سيد حول زيارة افورقى لمصر ملفات اريترية .. الرئيس الاريتري في زيارة لمصر واثيوبا تتهمه بدعم جماعات تخريبية …

ديسمبر 5 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
المنبر الحر

عام تلو العام مع هقدف وجحيم مستمر لشعبنا ونكسة مستديمة للمعارضة »

ahmed nakhuda

عام ينطوي وفي جعباته الكثير من صفحات التشرد والتهجير والتجويع في ظل سياسة هقدف التعسفيه الجنونيه التي لا تمت بأي…

ديسمبر 31 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد

التنصيرالإستراتيجي »

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الآن جاؤوا بخطة جديدة وهي تزويج شباب الحدارب من بنات مسيحيات وقد برروا لهم ذلك بأن الهدف هو تطوير هذه…

ديسمبر 26 2016 / 1 تعليق / المزيد

عندما يقرأ عدنان »

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بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي   عاد محملا بعشرات الكتب, من شارع المتنبي, فقد قرر عدنان أن يصبح كاتبا معروفا, لكنه لم يقرأ…

ديسمبر 24 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد

إريتريا : الشعب الإريتري يفتقد قائداً من القيادات التاريخية المناضل، والمجاهد الشيخ / سعيد إسماعيل صابر رحمة الله عليه ألف رحمة . »

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نحدر الشيخ الراحل من عائلة دينية معروفة ومشهورة ومشهود لها بالصلاح والتقوى لحبها لله ولدينه وتُعرف في إقليمها بعائلة :…

ديسمبر 20 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد

وكذا الجوار العربي !! »

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وللفوز بعمل ناجح في إطار واقع أوضاعنا الداخلية وأحوال جوارنا العربي المُنهك نحتاج إلى عمل على أعلى المُستويات تنظيميّاً، وقد…

ديسمبر 19 2016 / 1 تعليق / المزيد

وقفة وفاء للكبير قدراً .. القائد الشهيد عمر جابر عمر في الذكرى الثانية لرحيله.. »

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بقلم: المهندس سليمان فايد دار شح 18/12/2016م تتزاحم الكمات علي بوابة مجد تليد صنعه الرجال الأوفياء .. تلوذ بستار الحياء عبارات تروى…

ديسمبر 19 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد

شيء من التاريخ غير الموثق (1) : قرية سيدنا مصطفي ود حسن ودورها في الحياة الدينية والسياسية »

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الحسين علي كرار غير بعيد في الشمال الغربي من مدينة أغردات تقع قرية أسسها الشيخ مصطفي ود حسن وتسمي باسمه(عد سيدنا…

ديسمبر 13 2016 / 4 تعليقات / المزيد

أين نحن من الإستراتيجية الأمريكية؟ »

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بقلم:  بشرى بركت قبل أن أبدأ في إستعراض ما أريد قوله، أود أن أنوّه إلى أنّ ما كتب السيد علي محمد…

ديسمبر 12 2016 / 3 تعليقات / المزيد

الجارة اللّدود – كيف نتعامل معها؟ »

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بقلم : بشرى بركت لم يأتنا في يوم من الأيام أي خير من الجانب الجنوبي للحدود. هذه حقيقة واقعة عرفناها عبر…

ديسمبر 5 2016 / 4 تعليقات / المزيد
مسيرات

تقرير عن مظاهرة جنيف 2 »

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اللجنة الإعلامية لمظاهرة جنيف تقرير عن مظاهرة جنيف 23 نظم آلاف الإريتريون ، يوم الخميس 23 يونيو2016 ، مظاهرة حاشدة جابت أرجاء مدينة جنيف السويسرية وتوقفت أمام مقر مجلس حقوق الإنسان تأييداً لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا الذي قدم في الدورة العادية…

يونيو 27 2016 / التعليقات على تقرير عن مظاهرة جنيف 2 مغلقة / المزيد

إرتريو ملبورن ينفذون وقفة دعم ومناصرة »

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ملبورن ـ أحمد الحاج أنتهت قبل قليل من هذا اليوم الأحد 26 يونيو الجاري وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. ونزل جموع من أعضاء المجتمع الارتري بما فيهم حديثي السن الي قلب مدينة…

يونيو 26 2016 / التعليقات على إرتريو ملبورن ينفذون وقفة دعم ومناصرة مغلقة / المزيد

حركة شباب 24 مايو تقول كلمتها من القاهرة »

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نظمت حركة شباب 24 مايو الارترية يوم الاحد الموافق 26 6 2016 وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي.   التقرير المصور المرفق نقلاً عن صفحة الناشط الارترى Abu Hani Shamsee فى الفيس بوك …

يونيو 26 2016 / التعليقات على حركة شباب 24 مايو تقول كلمتها من القاهرة مغلقة / المزيد

أكثر من 3 آلاف من الإرتريون يتظاهرون أمام مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا لاتخاذ خطوات ضد نظام افورقى »

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فرجت : أديس أبابا تظاهر أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم. وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل فرجت بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في…

يونيو 24 2016 / التعليقات على أكثر من 3 آلاف من الإرتريون يتظاهرون أمام مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا لاتخاذ خطوات ضد نظام افورقى مغلقة / المزيد
مختارات

تقرير مصور عن مشاريع مؤسسة أرض الصدق الخيرية رمضان 2016 »

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مشاريع مؤسسة أرض الصدق الخيرية رمضان 2016 …

يوليو 16 2016 / التعليقات على تقرير مصور عن مشاريع مؤسسة أرض الصدق الخيرية رمضان 2016 مغلقة / المزيد

فدائى يكتب عن الفدائيين …. قراءة فى كتاب المناضل على محمّد صالح »

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بقلم: عبدالفتاح ودّ الخليفة برمنجهام 11 يونيو 2016 حالنا  فى تسجيل وتوثيق تأريخنا النّضالى ينطبق عليه المثل الذى نقلته من مقال للأستاذ (ردئى محارى ) والذى يقول…

يونيو 14 2016 / 1 تعليق / المزيد

في وداع المناضل عبده هيجي »

الفقيد المناضل عبده هيجي في حفل تكريم مدرسة "عواتي" بملبورن.(المصدر: صفحة احمد الحاج فى الفيس بوك )

السبت 21 مايو 2016 شيع جموع من أعضاء المجتمع الآرتري بملبورن ـ أستراليا يوم أمس الجمعة 20 مايو الجاري المناضل والنقابي العمالي الارتري عبده علي هيجي…

مايو 21 2016 / التعليقات على في وداع المناضل عبده هيجي مغلقة / المزيد

الاول من مايو يوم العمال العالمي »

صورة تذكارية لبعض الطلاب الارتريين الذين اسسوا "الجمعية الخيرية" عام ١٩٥٠ م.

 علي محمد صالح بهذه المناسبة التاريخية للحركة العمالية العالمية لابد لنا ان نتذكر دور الحركة العمالية الارترية  منذ خمسينات القرن الماضي، ان الحركة العمالية كان لها…

مايو 3 2016 / 2 تعليقان / المزيد
الصفحة الثقافية hamid-alnazir-sharqa

لقاء مع الكاتب حامد الناظر فى معرض الشارقة الدولى للكتاب

لقاء مع الكاتب حامد الناظر فى معرض الشارقة الدولى للكتاب . …

نوفمبر 27 2016 / المزيد tahtahelmatar

ذاكرة تحت المطر

بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي   منذ ليلة الأمس والأمطار لم تتوقف, مع أن الأنواء الجوية أعلنت أن الخميس سيكون صحوا, يبدو أنه كذب مثل باقي ما يصلنا من الجهات الرسمية,  لا اعرف كيف سأقضي النهار وحدي, حتى أن…

نوفمبر 23 2016 / المزيد eliskafi

أفكار اسكافي سايكوباتي

تعب الاسكافي من الانتظار, نظر الى أدواته المبعثرة بشكل فوضى عارمة, فقرر أن ينظم محله ويرتب أدواته, رمى بباقي سيكارته الرخيصة على ارض المحل المتربة, ونهض من كرسيه بالدعاء وطلب العون الإلهي (يا الله), وبدا بجمع…

نوفمبر 8 2016 / المزيد
حوارات Ibrahim-Afa

القيسي في الحلقة الختامية: إن القناعات الفكرية والتصورات الأيديولوجية ، هي خرافة دفعنا فيها أكثر مما ينبغي

أمامي لقد كان إنساناً طويل القامة ذات سحنة بيضاء متميزًا بأناقته خلافاً لنا جميعاً ووسيم أيضاً أضف إلى ذلك انطوائي إلى أبعد الحدود ينعزل تحت ظل شجرة بعيدة ويستقر عندها…

ديسمبر 31 2016 / المزيد 8 march woman day eritrea 2015

القيسي في الحلقة الثالثة : ليس من الإنصاف أن تطالب الجندي وهو أمام الموت أن يلتزم بقوانين الزواج الشرعي

الزواج في الميدان وبرغم وجود قانون أقرب إلى قوانين الزواج العرفي إلا أن طبيعة الحياة والبيئة والظروف لا تساعد إطلاقا لخلق حياة زوجية طبيعية , كل ما في الأمر هو الهروب من كوارث أخرى…

ديسمبر 28 2016 / المزيد prisoners

القيسي في الحلقة الثانية: المعلمون المسلمون كانوا ضحية المشروع الحضاري السوداني

الأستاذ أحمد صالح القيسي في حواره مع  وكالة زاجل : المعلمون المسلمون كانوا ضحية المشروع الحضاري السوداني مسلمون أقحاح سلموا لاسختبارات النظام قائمة أسماء تم تغييبها هذه عوامل سبعة في نظري تطيل عمر النظام أجرى الحوار باسم القروي ( الحلقة …

ديسمبر 21 2016 / المزيد
تقارير eritrean refugge libya

الاتحاد الأوروبي يضع 170 مليون يورو في جيوب الانظمة القمعية بحجة ما اسماه معالجة عدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية في القرن الأفريقي

فرجت بروكسل:  تصريحات قامت المفوضية الأوروبية بضخ 170 مليون يوورو في جيوب الانظمة القمعية في منطقة القرن الافريقي حيث  وافقت افي الخامس عشر من الشهر الجاري  على حزمة من الاجراءات الجديدة في إطار صندوق الائتمان  للاتحاد…

ديسمبر 20 2016 / المزيد الحائزون على حوائز هذا العام

تقرير عن فعاليات الحفل السنوي لمدرسة عواتى

فرجت: ملبورن تقرير: لقد نظمت مدرسة عواتي يوم السبت الموافق 12 / 11 /2016 حفلها السنوي كدأبها في كل عام وهذه سنة استنتها والزمت تكريم جميع الطلبة الذين تسنى لهم الدخول في الجامعات، والذين تخرجوا منها، و الذين…

نوفمبر 29 2016 / المزيد السيد عبد النور ومعه اعضاء المجلس ورئيس فرع المجلس بالمدينة

تقرير عن زيارة رئيس المجلس الوطني لمدينة بيرث: تكثيف الجهود وحشد الطاقات من أجل المؤتمر الثاني

عقد السيد حاج عبد النور رئيس المجلس الوطنى الارتري للتغيير الديمقراطي اجتماعا جماهيريا في مدينة بيرث بغرب استراليا يوم الاحد الماضي الموافق العشرين من نوفمبر الجاري ، وسط حضور مقدر من أعضاء فرع المجلس…

نوفمبر 22 2016 / المزيد
كلمة التحرير nataliebrown

أمريكا تعين رئيسا لبعثتها الدبلوماسية في أسمرا : الدوافع والتوقيت

كلمة التحرير: وصلت الى أسمرا يوم الجمعة الماضي السيدة نتالي براون بعد أن تم تعينها كرئيسة للبعثة الدبلوماسية الامريكية في أسمرا، وكأنها تعلن بذلك ترطيب أجواء العلاقة لتي أصابها الفتور منذ نهاية الحرب الحدودية بين ارتريا واثيوبيا. السيدة…

أكتوبر 5 2016 / المزيد keremti-2

امتعاض ورفض لبطاقة الهوية الجديدة

فرجت _ كلمة التحرير تشهد مناطق الساحل وأجزاء أخرى من اقليم شمال البحر الأحمر ، ومناطق أكلى قوزاى وأجزاء من الاقليم الجنوبي  حالة من الامتعاض والرفض لبطاقة الهوية الجديدة الصادر عن النظام هذا العام و التي جاءت مخيبة…

سبتمبر 14 2016 / المزيد القائم باعمال السفارة الامريكية اسمرا السيد لويس مازيل ونائبته السيدة لوري داندو فى تكرريت (المصدر : صفحة السفارة الامريكية على الفيس بوك)

الاتحاد الاروبي : مطاردة الضحية ومكآفأة القاتل ماهي الدوافع

فرجت : كلمة التحرير في التاسع عشر من ديسمبر الحالي قام الاتحاد الاروبي بتقديم  200 مليون يورو الى النظام الارتري  كمساعدة من الاتحاد لتمويل البرامج الاجتماعية والاقتصادية  لفترة زمنية قدرها خمسة سنوات تنتهي في عام 2020 وقال…

ديسمبر 24 2015 / المزيد
صورة وتعليق isayas shoes

ما هو سر ارتداء اسياس افورقى حذاء متسخ اثناء لقاه بالعاهل السعودى ؟

فرجت : صورة وتعليق انشغل الارتريون فى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصورة لزعيم العصابة الحاكمة في ارتريا اسياس افورقى يظهر فيها مرتديا حذاء متسخ خلال لقائه بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز .   …

مايو 3 2015 / Read More » eritrean student union Baghdad 1976

صورة تذكارية من المؤتمر التوحيدى للطلاب الارتريين فى العراق

صورة تذكارية من المؤتمر التوحيدى للطلاب الارتريين فى العراق بغداد 1976م الصورة من صفحة الأستاذ عبد القادر حسن على فكاك ‎. …

ديسمبر 22 2014 / Read More » Water_asmera

أزمة المياه في أسمرة : صورة تتحدث عن الف كلمة

فرجت : اسنا فعلاً كما يقال فى المثل حينما تكون الصورة ابلغ من الف كلمة , الصورة اعلاه اخذت مؤخرا من قبل احد الارتريين الذى عاد لتوه من ارتريا بعد زيارة لها هذا الصيف. ان شعبنا فى الداخل…

أكتوبر 20 2012 / Read More »
خبر وتعليق eritrea denemark

اسباب فشل تقرير دائرة الهجرة الدنماركية حول اللاجئين الارترين

فرجت : خبر وتعليق خلال صيف عام 2014 شهدت الدنمارك زيادة كبيرة فى عدد طالبى اللجوء حيث استقبلت الدنمارك فى يوليو 2014 اكثر من 500 لاجئ ارترى . ولإستجلاء الأسباب الفعلية الكامنة وراء الزيادة الهائلة في عدد طالبي…

ديسمبر 29 2014 / المزيد ali_abdu_Minister

اعترافات علي عبده: الحقيقة والدور المزعوم

نشر موقع راديو اسنا اعترافات قانونية تم نسبها الى وزير الاعلام الهارب والمقدم للجوء السياسي في استراليا وبغض النظر عما إذا كانت الوثيقة حقيقية أو مفبركة أو  عما إذا كانت الاعترافات القانونية المقدمة الى السلطات الأسترالية…

يونيو 13 2014 / المزيد CNDLC4

ممثل هقدف المطرود من اجتماع الايغاد يعزي في ملس

ممثل اتريا الوحيد في أديس أبابا يعاني من الوحدة الشديدة في بلد يقطنه ملايين البشر ، فلهذا يطل بوجهه الغير مرغوب فيه في كل مكان مهما كانت المناسبة: اجتماعات الايغاد ، قاعات الأفراح ، أوخيمة العزاء…

سبتمبر 5 2012 / المزيد
التاريخية omer jabir omer (3)

وقفة وفاء للكبير قدراً .. القائد الشهيد عمر جابر عمر في الذكرى الثانية لرحيله..

بقلم: المهندس سليمان فايد دار شح 18/12/2016م تتزاحم الكمات علي بوابة مجد تليد صنعه الرجال الأوفياء .. تلوذ بستار الحياء عبارات تروى تاريخ الرجال الشجعان الذين أوفوا بعهودهم وصدقوا في وعودهم وأخلصوا في عملهم وضحوا بزهرة أعمارهم من…

ديسمبر 19 2016 / المزيد rabittavoice

الحاج ابراهيم محمد احد زعماء اريتريا

الحاج ابراهيم محمد (ولع فانوس) احد قامة من قامات اريتريا ويكنى (بولع فانوس) أي بريق المدينة او وجه النور ويكنى بهذا حيث كانت اياديه بيضاء وابو الفقراء والمساكين  وملجأ وسندا لكل مظلوم و لم يكون يرد…

أكتوبر 8 2016 / المزيد mohammed musa hamid hesas

المناضل محمد حيساس في ذمة الله

عبده ابراهيم تناقلت الهواتف في القرى والمدن السمهرية ومناطق هيقت (منسع)صبيحة يوم أول أمس الجمعة 21/4/2016 نبأ وفاة الرعيلي راعي الرعيل الأول محمد موسى حامد (حيساس) في مدينة قندع  بعد حياة مليئة بالنضال منذ فجرة إعلان الكفاح…

أبريل 25 2016 / المزيد
سجناء الرأي mussa ibrahim farajalah

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري { سيرة معتقل } الشيخ العالم القدوة ( موسى ابراهيم فرج الله ) ولد في قندع وترعرع فيها حيث شرع في حفظ القرآن الكريم … وأكمل دراسته في المملكة العربية السعودية جامعة المدينة…

أبريل 16 2016 / المزيد Mohamed Nour Abrar

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري سيرة معتقل زينة الشباب / محمد نور ابرار . شاب نقي تقي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد ، كان شابا حاضر البديهة ، بشوش الوجه ، غيورا على دين الله ،…

أبريل 16 2016 / المزيد mohammed tahir mandar

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري { سيـــــــــــرة معتقل } الجد + الأب الداعية الاستاذ  \ محمد طاهر محمود حامد مندر مــــــولده : ولد الاستاذ المربي والاب  الجليل  الاستاذ / محمد طاهر  محمود  بارتريا  في منطقة عنسبا- وازنتت في العام 1960م…

أبريل 16 2016 / المزيد

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