خبار ارتريا , اخبار المقاومة الارترية , أخبار اللاجئيين الارترييين , الصومال , اثيوبيا, السودان, ارتريا , البحر الأحمر , قاش بركة, المعارضة الارترية
الأخبار

سويسرا تشدد شروط منح اللجوء للمهاجرين بطريقة غير شرعية من إريتريا »

فرجت : أ ف ب قررت سويسرا، تشديد شروط استضافة الإريتريين الذين يشكلون أكبر مجموعة من طالبى اللجوء، وذلك من خلال عدم منحهم وضعية لاجئ بشكل تلقائى. وارتأت المحكمة الإدارية الاتحادية، قى قرار…

فبراير 3 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

فرع جبهة الانقاذ ببيرث يقيم حفلا تأبينيا للراحل دكتور هبتى تسفاماريام »

فرجت بيرث أقام فرع الانقاذ الوطني الارترية  بمدينة بيرث  بغرب استراليا حفلا تأبينيا لفقيد الوطن الشهيد الدكتور هبتى تسفاماريام رئيس جبهة الانقاذ الوطني الارترية  وعضو المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي والذي وافته…

يناير 30 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

الصحفية “روت سيمون” قيد الإعتقال.. ومصادرة الحاسوب الشخصي للسفير “هيجي” »

فرجت : نقلا عن عدوليس تتردد انباء غير مؤكد تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي عن إعتقال الزميلة روت سيمون في العاصمة أسمرا في ذات الوقت الذي تم فيه إعتقال السفير عبده هيجي…

يناير 29 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

د. يوسف برهانو رئيساً لجبهة الانقاذ خلفاً للراحل د.هبتى تسفاماريام »

فرجت : ملبورن قرر المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية تسمية المناضل الدكتور يوسف برهانو أحمد الدين رئيسًا للهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ، بدلاً عن الزعيم الراحل الدكتور هبتي تسفاماريام. وأعتبر المناضل محمد سعيد…

يناير 28 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

السلطات الامنية فى اسمرا تعتقل السفير عبده هيجى »

فرجت : اسمرا اعتقلت السلطات الامنية الارترية يوم امس الاول الاربعاء السفير عبده هيجى لاسباب مجهولة. الجدير بالذكر ان عبده هيجى يعتبر من الكوادر الاعلامية فى الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا وعين بعد التحرير مباشرة مديراً…

يناير 27 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

الذكرى الرابعة لحركة 21 ينايرالتصحيحية. سعيد علي حجاى: شرف المحاولة وامكانية الفعل المستحيل »

ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس فعل رومانسي بقدر ما هو قناعة مترسخة لدينا بأن لا يمكن اقتلاع هذا النظام سوى عبر البندقية المناضلة ، وليس…

يناير 21 2017 / 1 تعليق / المزيد

تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام بمقر الجالية الارترية في ملبورن »

فرجت : ملبورن تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام الذى اقيم مساء اليوم السبت 21 يناير 2017 بمقر الجالية الارترية في ملبورن . كما يمكنكم مشاهدة الحفل التابينى “فيديو” على…

يناير 21 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
المنبر الحر

خبر وتعليق : قوات إرترية تسيطر على مواقع كان النظام يعتبرها غير إرترية »

نقلت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية في إقليم دنكاليا خبرًا يفيد بأن قوات إرترية سيطرت على مواقع في مناطق التماس…

فبراير 3 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

تقرير خاص بالمؤتمر السنوي لمؤسسة كبيري الخيرية »

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (صدق الله العظيم). هذه…

فبراير 3 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

أرتريا والعمل الدبلوماسى فيها …!! »

 (1) المعروف أن الأنظمة الحاكمة الديمقراطية منها والقمعية تعمل على كسب وُدّ دبلوماسيها بتسهيل عقباتهم وتسخير إمكانيات الدولة لتحقيق راحتهم وتُوفير…

يناير 31 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

كيف نتوحّد؟؟ (1) »

بقلم: بشرى بركت قد نقول بالآمال أنّنا أُمّةٌ موحّدة، ولكنها ستظل وحدة الآمال والأحلام بعدما أصابها من عطب، جوهره الظُّلم المُوجّه…

يناير 30 2017 / 3 تعليقات / المزيد

محاضرة ل”اراها” حول أوضاع اللاجئين الارتريين والعمل الانسانى فى القرن الافريقى »

محاضرة ل”اراها” حول أوضاع اللاجئين الارتريين والعمل الانسانى فى القرن الافريقى …

يناير 29 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

الحرب الدبلوماسية للنظام الإرتري »

قد تكون للسياسة وبروتكولاتها قوانين تضبط حركتها ومسارها ، وقد تكون للأنشطة الدبلوماسية والرئاسية السيادية في كل البلدان ثوابت راسخة…

يناير 28 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

بعيون قارئ : نبوءة السقا »

نبوءة السقا .. للكاتب / حامد الناظر .. إعداد وتقديم الإعلامية / إشراف بن مُراد .. تتجاوزُ التاريخ ,تاريخَ الصراع بين الأحفاد والأوتاد وحدودَ ال1000عام.. وتتجاوز…

يناير 25 2017 / 3 تعليقات / المزيد

رحيل قائد كان يجسد الصمود والوحدة الوطنية »

  بقلم /عمر محمد أحمد في فترة  تفاقمت فيها الأزمة  السياسية  والاجتماعية والاقتصادية ، التي يمر بها الوطن من جراء السياسات الرعناء …

يناير 24 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

مثلث العفر »

بقلم : بشرى بركت لا تخف من قول الحق فأنت ضحيّة مُباشرة لعدم وجوده في حياتك سابقها ولاحقها.. كما أقول وأُؤلمُ نفسي…

يناير 23 2017 / 14 تعليق / المزيد
مسيرات

تقرير عن مظاهرة جنيف 2 »

اللجنة الإعلامية لمظاهرة جنيف تقرير عن مظاهرة جنيف 23 نظم آلاف الإريتريون ، يوم الخميس 23 يونيو2016 ، مظاهرة حاشدة جابت أرجاء مدينة جنيف السويسرية وتوقفت أمام مقر مجلس حقوق الإنسان تأييداً لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا الذي قدم في الدورة العادية…

يونيو 27 2016 / التعليقات على تقرير عن مظاهرة جنيف 2 مغلقة / المزيد

إرتريو ملبورن ينفذون وقفة دعم ومناصرة »

ملبورن ـ أحمد الحاج أنتهت قبل قليل من هذا اليوم الأحد 26 يونيو الجاري وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. ونزل جموع من أعضاء المجتمع الارتري بما فيهم حديثي السن الي قلب مدينة…

يونيو 26 2016 / التعليقات على إرتريو ملبورن ينفذون وقفة دعم ومناصرة مغلقة / المزيد

حركة شباب 24 مايو تقول كلمتها من القاهرة »

نظمت حركة شباب 24 مايو الارترية يوم الاحد الموافق 26 6 2016 وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي.   التقرير المصور المرفق نقلاً عن صفحة الناشط الارترى Abu Hani Shamsee فى الفيس بوك …

يونيو 26 2016 / التعليقات على حركة شباب 24 مايو تقول كلمتها من القاهرة مغلقة / المزيد

أكثر من 3 آلاف من الإرتريون يتظاهرون أمام مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا لاتخاذ خطوات ضد نظام افورقى »

فرجت : أديس أبابا تظاهر أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم. وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل فرجت بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في…

يونيو 24 2016 / التعليقات على أكثر من 3 آلاف من الإرتريون يتظاهرون أمام مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا لاتخاذ خطوات ضد نظام افورقى مغلقة / المزيد
مختارات

في وداع القائد المناضل الدكتور هبتي تسفاماريام »

وترجل فارس آخر من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية .. ورحل إلى مثواه الأخير … ولا حجة على قضاء الله ولا راد لها إذا مضت…

يناير 17 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

حركة الشباب الارتري للتغيير سويسرا تعزي جبهة الانقاذ في وفاة الدكتور / هبتي تسفاماريام »

برقية تعزية السيد / رئيس المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية المحترم بإسمي وبإسم قيادة حركة الشباب الإرتري للتغيير سويسرا ، أتقدم بأحر التعازي القلبية لفقيد النضال…

يناير 17 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

تصريـح صحفي حول مهرجان التسول فى ملبورن »

الفعاليات السياسية والمدنية الارترية أستراليا – ملبورن تصريــــح صحـــــفي إنه اليوم السبت الموافق 14/1/2016 قد تداعت الفعاليات السياسية والمدنية في مدينة ملبورن لاجتماع تشاوري وتقييمي ومناقشة كيفية مواجهة…

يناير 16 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

مقطع مصور من عام ( 1989 ) يقول د. هبتي رأيه بكل وضوح حول المؤامرة التي تمت للقضاء على جبهة التحرير الإريترية »

  Shewgi Ahmed ورحل المناضل الكبير د. هبتي تسفا ماريام ( Dr Habte Tesfamariam ) رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية مساء أمس الجمعة 13/01/2017 . تعازينا لأسرته…

يناير 15 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الصفحة الثقافية مصطفى محمد محمود ( المصدر : ايلاف )

حالة احتقان: مصطفى محمد محمود

القصة الحائزة على المركز الأول في الدورة الثالثة لمسابقة (محمد سعيد ناود) للقصة القصيرة التي تنظمها سنويا (مكتبة أغردات العامة على الانترنت) 2017م محمد سعيد ناود رائد الرواية المكتوبة بالعربية في الأدب الارتري الحديث حيث كانت روايته…

فبراير 1 2017 / المزيد

بعيون قارئ : نبوءة السقا

نبوءة السقا .. للكاتب / حامد الناظر .. إعداد وتقديم الإعلامية / إشراف بن مُراد .. تتجاوزُ التاريخ ,تاريخَ الصراع بين الأحفاد والأوتاد وحدودَ ال1000عام.. وتتجاوز جغرافية عجائب الصاخبة المليئة بالحياة والموت. الأحداثُ تدور في فلك الصراع التاريخي بين ارتريا واثيوبيا وظروف العبودية…

يناير 25 2017 / المزيد غلاف كتاب العلاقات الإرترية العربية قراءة تاريخية رؤية مستقبلية للدكتور عمر زرآي

مركز دراسات القرن الافريقي يقدم قراءة لكتاب “العلاقات الإرترية العربية قراءة تاريخية رؤية مستقبلية” للدكتور عمر زرآي

مركز دراسات القرن الافريقي يسعدنا في مركز دراسات القرن الافريقي أن نقدم مع اطلالة العام الجديد للقارئ الإرتري والعربي كتاب العلاقات الإرترية العربية قراءة تاريخية رؤية مستقبلية للدكتور عمر زرآي وهو من الباحثين في المركز تميز…

يناير 16 2017 / المزيد
حوارات

الدكتور جلال محمد صالح في الجزء الثاني : المبدأ الأساسي هو التعايش السلمي ، والسلم هو أصل العلاقة بين مكون الجماعة الوطنية

نا من طبعي انفتاحي، أقترب إلى كل من يود الاقتراب مني، وتحاوري، أحب أن أتحاور مع كل من يختلف معي، وأنا إسلامي في وجهتي السياسية، وخياراتي الفكرية، وكثيرًا ما أحب أن أقترب ممن يشاركني الانتماء إلى…

يناير 9 2017 / المزيد

دكتور جلال الدين محمد صالح:سلوك الإسلاميين المستفز نفرني عنهم تنظيمياً، وتواصلي مع غيرهم تواصل حوارٍ وانفتاحٍ

نعم لا يوجد التشيع المنحرف في إرتريا، فقد وقاها الله شره، ونعم أنا خصم لهذا التشيع المنحرف، خصومة فكرية، شأن كل من يحفظ للصحابة رضوان الله عليهم جميعاً منزلتهم السامية، عند الله وعند رسوله، وعند المؤمنين،…

يناير 4 2017 / المزيد

القيسي في الحلقة الختامية: إن القناعات الفكرية والتصورات الأيديولوجية ، هي خرافة دفعنا فيها أكثر مما ينبغي

أمامي لقد كان إنساناً طويل القامة ذات سحنة بيضاء متميزًا بأناقته خلافاً لنا جميعاً ووسيم أيضاً أضف إلى ذلك انطوائي إلى أبعد الحدود ينعزل تحت ظل شجرة بعيدة ويستقر عندها…

ديسمبر 31 2016 / المزيد
تقارير

“كوبلي”: مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

فرجت : المصريون الجمعة, 27 يناير 2017 قال جريجوري كوبلي، رئيس جمعية الدراسات الدولية والاستراتيجية، إن مصر تسابق كل من السعودية والإمارات للسيطرة على البحر الأحمر، ولا سيما فى ظل الحرب التى تقودها المملكة جنوبًا فى اليمن، مشيرًا…

فبراير 1 2017 / المزيد

فرع جبهة الانقاذ ببيرث يقيم حفلا تأبينيا للراحل دكتور هبتى تسفاماريام

فرجت بيرث أقام فرع الانقاذ الوطني الارترية  بمدينة بيرث  بغرب استراليا حفلا تأبينيا لفقيد الوطن الشهيد الدكتور هبتى تسفاماريام رئيس جبهة الانقاذ الوطني الارترية  وعضو المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي والذي وافته المنية بألمانيا أثر علة لم تمهله…

يناير 30 2017 / المزيد

مجلس التعاون الخليجي يعبر البحر الاحمر

استراتفور : ترجمة فرجت نت من المحرر: نشر موقع ” استراتفور ” المختص بتحليل القضايا الامنية الساخنة  بنشر تقرير عن تمدد مجلس التعاون الخليجي الى الشرق الافريقي وشمال افريقيا في عملية ملفتة للانظار ، حيث يحاول ان يستمد…

يناير 2 2017 / المزيد
كلمة التحرير

الذكرى الرابعة لحركة 21 ينايرالتصحيحية. سعيد علي حجاى: شرف المحاولة وامكانية الفعل المستحيل

ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس فعل رومانسي بقدر ما هو قناعة مترسخة لدينا بأن لا يمكن اقتلاع هذا النظام سوى عبر البندقية المناضلة ، وليس هنلك من قوى يمكن ان تؤثر…

يناير 21 2017 / المزيد

أمريكا تعين رئيسا لبعثتها الدبلوماسية في أسمرا : الدوافع والتوقيت

كلمة التحرير: وصلت الى أسمرا يوم الجمعة الماضي السيدة نتالي براون بعد أن تم تعينها كرئيسة للبعثة الدبلوماسية الامريكية في أسمرا، وكأنها تعلن بذلك ترطيب أجواء العلاقة لتي أصابها الفتور منذ نهاية الحرب الحدودية بين ارتريا واثيوبيا. السيدة…

أكتوبر 5 2016 / المزيد

امتعاض ورفض لبطاقة الهوية الجديدة

فرجت _ كلمة التحرير تشهد مناطق الساحل وأجزاء أخرى من اقليم شمال البحر الأحمر ، ومناطق أكلى قوزاى وأجزاء من الاقليم الجنوبي  حالة من الامتعاض والرفض لبطاقة الهوية الجديدة الصادر عن النظام هذا العام و التي جاءت مخيبة…

سبتمبر 14 2016 / المزيد
صورة وتعليق

عثمان صالح ساعى البريد الخاص لافورقى

فرجت : صورة وتعليق رغم ان منصب وزير الخارجية فى عرف نظام هقدف هو مجرد ساعى بريد لاسياس افورقى الا ان عثمان صالح تم تقزيمه ليصبح ساعى البريد لمهندس السياسة الخارجية للنظام يمانى قبرى اب . …

يناير 23 2017 / Read More »

ما هو سر ارتداء اسياس افورقى حذاء متسخ اثناء لقاه بالعاهل السعودى ؟

فرجت : صورة وتعليق انشغل الارتريون فى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصورة لزعيم العصابة الحاكمة في ارتريا اسياس افورقى يظهر فيها مرتديا حذاء متسخ خلال لقائه بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز .   …

مايو 3 2015 / Read More »

صورة تذكارية من المؤتمر التوحيدى للطلاب الارتريين فى العراق

صورة تذكارية من المؤتمر التوحيدى للطلاب الارتريين فى العراق بغداد 1976م الصورة من صفحة الأستاذ عبد القادر حسن على فكاك ‎. …

ديسمبر 22 2014 / Read More »
خبر وتعليق

اسباب فشل تقرير دائرة الهجرة الدنماركية حول اللاجئين الارترين

فرجت : خبر وتعليق خلال صيف عام 2014 شهدت الدنمارك زيادة كبيرة فى عدد طالبى اللجوء حيث استقبلت الدنمارك فى يوليو 2014 اكثر من 500 لاجئ ارترى . ولإستجلاء الأسباب الفعلية الكامنة وراء الزيادة الهائلة في عدد طالبي…

ديسمبر 29 2014 / المزيد

اعترافات علي عبده: الحقيقة والدور المزعوم

نشر موقع راديو اسنا اعترافات قانونية تم نسبها الى وزير الاعلام الهارب والمقدم للجوء السياسي في استراليا وبغض النظر عما إذا كانت الوثيقة حقيقية أو مفبركة أو  عما إذا كانت الاعترافات القانونية المقدمة الى السلطات الأسترالية…

يونيو 13 2014 / المزيد

ممثل هقدف المطرود من اجتماع الايغاد يعزي في ملس

ممثل اتريا الوحيد في أديس أبابا يعاني من الوحدة الشديدة في بلد يقطنه ملايين البشر ، فلهذا يطل بوجهه الغير مرغوب فيه في كل مكان مهما كانت المناسبة: اجتماعات الايغاد ، قاعات الأفراح ، أوخيمة العزاء…

سبتمبر 5 2012 / المزيد
التاريخية

وقفة وفاء للكبير قدراً .. القائد الشهيد عمر جابر عمر في الذكرى الثانية لرحيله..

بقلم: المهندس سليمان فايد دار شح 18/12/2016م تتزاحم الكمات علي بوابة مجد تليد صنعه الرجال الأوفياء .. تلوذ بستار الحياء عبارات تروى تاريخ الرجال الشجعان الذين أوفوا بعهودهم وصدقوا في وعودهم وأخلصوا في عملهم وضحوا بزهرة أعمارهم من…

ديسمبر 19 2016 / المزيد

الحاج ابراهيم محمد احد زعماء اريتريا

الحاج ابراهيم محمد (ولع فانوس) احد قامة من قامات اريتريا ويكنى (بولع فانوس) أي بريق المدينة او وجه النور ويكنى بهذا حيث كانت اياديه بيضاء وابو الفقراء والمساكين  وملجأ وسندا لكل مظلوم و لم يكون يرد…

أكتوبر 8 2016 / المزيد

المناضل محمد حيساس في ذمة الله

عبده ابراهيم تناقلت الهواتف في القرى والمدن السمهرية ومناطق هيقت (منسع)صبيحة يوم أول أمس الجمعة 21/4/2016 نبأ وفاة الرعيلي راعي الرعيل الأول محمد موسى حامد (حيساس) في مدينة قندع  بعد حياة مليئة بالنضال منذ فجرة إعلان الكفاح…

أبريل 25 2016 / المزيد
سجناء الرأي

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري { سيرة معتقل } الشيخ العالم القدوة ( موسى ابراهيم فرج الله ) ولد في قندع وترعرع فيها حيث شرع في حفظ القرآن الكريم … وأكمل دراسته في المملكة العربية السعودية جامعة المدينة…

أبريل 16 2016 / المزيد

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري سيرة معتقل زينة الشباب / محمد نور ابرار . شاب نقي تقي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد ، كان شابا حاضر البديهة ، بشوش الوجه ، غيورا على دين الله ،…

أبريل 16 2016 / المزيد

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري { سيـــــــــــرة معتقل } الجد + الأب الداعية الاستاذ  \ محمد طاهر محمود حامد مندر مــــــولده : ولد الاستاذ المربي والاب  الجليل  الاستاذ / محمد طاهر  محمود  بارتريا  في منطقة عنسبا- وازنتت في العام 1960م…

أبريل 16 2016 / المزيد

أتبعني على تويتر

روابط

    تبرعك لفرجت يضمن استمرارها

    أبحث في الارشيف

    بحث بتأريخ معين
    بحث باستخدام الصفحات
    بحث باستخدام قوقل
    تسجيل الدخول
    جميع الحقوق محفوظة لفرجت 2010