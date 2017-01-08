نحدر الشيخ الراحل من عائلة دينية معروفة ومشهورة ومشهود لها بالصلاح والتقوى لحبها لله ولدينه وتُعرف في إقليمها بعائلة :…

بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي عاد محملا بعشرات الكتب, من شارع المتنبي, فقد قرر عدنان أن يصبح كاتبا معروفا, لكنه لم يقرأ…

الآن جاؤوا بخطة جديدة وهي تزويج شباب الحدارب من بنات مسيحيات وقد برروا لهم ذلك بأن الهدف هو تطوير هذه…

عام ينطوي وفي جعباته الكثير من صفحات التشرد والتهجير والتجويع في ظل سياسة هقدف التعسفيه الجنونيه التي لا تمت بأي…

نعم لا يوجد التشيع المنحرف في إرتريا، فقد وقاها الله شره، ونعم أنا خصم لهذا التشيع المنحرف، خصومة فكرية، شأن…

فكرت المعارض الي مخرج وكمراجعة ذاتية ،عندما احست انها تعاني من أزمة متكرر وضعف في الأداء ،وتلمست هذا الضعف في…

كثيرا ما يردد البعض من أن الشعور بالخوف من مرحلة ما بعد أفورقي هي إسطوانة هقدفية المراد منها تعزيز أعمدة…

نا من طبعي انفتاحي، أقترب إلى كل من يود الاقتراب مني، وتحاوري، أحب أن أتحاور مع كل من يختلف معي،…

ان الكبساويون يلعبون على هذه النّقطة تحديدا بكل قوة، فيُرسلون أفراداً يحاوروننا ويتعاملون معنا بناءًا على مفاهيمنا الوطنية فيتفاوضون معنا…

استراتفور : ترجمة فرجت نت من المحرر: نشر موقع ” استراتفور ” المختص بتحليل القضايا الامنية الساخنة بنشر تقرير عن تمدد مجلس التعاون الخليجي الى الشرق الافريقي وشمال افريقيا في عملية ملفتة…

فرجت : اعلام ايثار إعلام قسم الأيتام – الهيئة الخيرية بعد تناقص خدمات المفوضية السامية بمعسكرات اللاجئين الإرتريين بشرق السودان إلى حد الصفر بحجة تحرير وطنهم إرتريا أو بانشغال المنظمات بباقي مناطق…

فرجت – اعلام جبهة انقاذ الوطني الارترية أسمرا: قام يوم الاثنين الموافق الثاني من يناير 2017 طلاب مدرسة “إندا ماريام” بتظاهرة احتجاجية ضد سياسات النظام الديكتاتوري. وأشارت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية…

فادت مصادرنا من داخل الوطن بأن مسؤولين كبار في النظام الديكتاتوري يقومون بتخصيص معظم الأراضي الخصبة في منطقة "فشي – مرارا" بإقليم حماسين لزراعة القات، والمتاجرة بها في مناطق مختلفة…

قام عددٌ كبير من المزارعين الإرتريين بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على محاولات سلطات نظام الجبهة الشعبية الاستيلاء عليها. وقد أفادت الأنباء الواردة من إرتريا أن النظام الديكتاتوري، حاول إجبار المزارعين…

اعلام جبهة الانقاذ الوطني الارترية أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني بأن عددًا من المنتسبين للقوة البحرية الإرترية غادروا وحداتهم المرابطة في جزيرة دهلك، واتجهوا ، مستخدمين قاربٍ صغيرٍ ، صوب السودان،…

فرجت : وكالات قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أن القائم بأعمال السفارة الاريترية في جيبوتي عمر سرمعي تقدم بطلب اللجوء السياسي في أمريكا. وقالت المصادر أن سرمعي ترك السفارة الارترية بجيبوتي ووصل إلى…

قام عددٌ كبير من المزارعين الإرتريين بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا…

علي محمد صالح بهذه المناسبة التاريخية للحركة العمالية العالمية لابد لنا ان نتذكر دور الحركة العمالية الارترية منذ خمسينات القرن الماضي، ان الحركة العمالية كان لها…

السبت 21 مايو 2016 شيع جموع من أعضاء المجتمع الآرتري بملبورن ـ أستراليا يوم أمس الجمعة 20 مايو الجاري المناضل والنقابي العمالي الارتري عبده علي هيجي…

بقلم: عبدالفتاح ودّ الخليفة برمنجهام 11 يونيو 2016 حالنا فى تسجيل وتوثيق تأريخنا النّضالى ينطبق عليه المثل الذى نقلته من مقال للأستاذ (ردئى محارى ) والذى يقول…

فرجت : أديس أبابا تظاهر أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم. وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل فرجت بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في…

نظمت حركة شباب 24 مايو الارترية يوم الاحد الموافق 26 6 2016 وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. التقرير المصور المرفق نقلاً عن صفحة الناشط الارترى Abu Hani Shamsee فى الفيس بوك …

ملبورن ـ أحمد الحاج أنتهت قبل قليل من هذا اليوم الأحد 26 يونيو الجاري وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. ونزل جموع من أعضاء المجتمع الارتري بما فيهم حديثي السن الي قلب مدينة…

اللجنة الإعلامية لمظاهرة جنيف تقرير عن مظاهرة جنيف 23 نظم آلاف الإريتريون ، يوم الخميس 23 يونيو2016 ، مظاهرة حاشدة جابت أرجاء مدينة جنيف السويسرية وتوقفت أمام مقر مجلس حقوق الإنسان تأييداً لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا الذي قدم في الدورة العادية…