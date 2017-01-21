تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام بمقر الجالية الارترية في ملبورن »
فرجت : ملبورن تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام…
الذكرى الرابعة لحركة 21 ينايرالتصحيحية. سعيد علي حجاى: شرف المحاولة وامكانية الفعل المستحيل »
ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس…
“اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية” تطالب بالإفراج عن البطريرك أبونا أنطونيوس »
فرجت : وكالات طالبت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية من السلطات…
فشل مهرجان التسول فى ملبورن والفنان سعيد عبدالله يطلب اللجؤ فى استراليا »
فرجت : ملبورن أفادت مصادر عليمة لفرجت تخلف الفنان سعيد عبدالله…
ملف خاص : رحيل المناضل هبتي تسفاماريام »
“جبهة الانقاذ الارترية” تنعي المناضل هبتي تسفاماريام فرجت : ملبورن نعت “جبهة…
المناضل حسن احمد كيكيا في ذمة الله »
فرجت : ملبورن غيب الموت المناضل حسن كيكيا بعد معاناته نتيجة…
تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام بمقر الجالية الارترية في ملبورن »
فرجت : ملبورن تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام الذى اقيم مساء اليوم السبت 21 يناير 2017 بمقر الجالية الارترية في ملبورن . كما يمكنكم مشاهدة الحفل التابينى “فيديو” على…يناير 21 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الذكرى الرابعة لحركة 21 ينايرالتصحيحية. سعيد علي حجاى: شرف المحاولة وامكانية الفعل المستحيل »
ان رغبتنا في استخلاص الدوروس والعبر من تجربة فورتو ليس فعل رومانسي بقدر ما هو قناعة مترسخة لدينا بأن لا يمكن اقتلاع هذا النظام سوى عبر البندقية المناضلة ، وليس…يناير 21 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
“اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية” تطالب بالإفراج عن البطريرك أبونا أنطونيوس »
فرجت : وكالات طالبت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية من السلطات الارترية الافراج الفورى عن البطريرك أبونا أنطونيوس. ويصادف يوم 20 يناير 2017 الذكرى السنوية 11 لإعتقال البطريرك الشرعي للكنيسة الأرثوذكسية الإرترية…يناير 20 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
فشل مهرجان التسول فى ملبورن والفنان سعيد عبدالله يطلب اللجؤ فى استراليا »
فرجت : ملبورن أفادت مصادر عليمة لفرجت تخلف الفنان سعيد عبدالله عن البعثة الفنية وطلبه اللجوء السياسي في الاسترالية. وكان الفنان سعيد عبدالله ضمن الفرقة التى قدمت إلى مدينة ملبورن لإقامة مهرجان…يناير 16 2017 / 1 تعليق / المزيد
ملف خاص : رحيل المناضل هبتي تسفاماريام »
“جبهة الانقاذ الارترية” تنعي المناضل هبتي تسفاماريام فرجت : ملبورن نعت “جبهة الانقاذ الارترية ” في بيان لها الجمعة المناضل هبتي تسفاماريام أحد أبرز قيادات الثورة الارترية ورئيس اللجنة التنفيذية لجبهة الانقاذ…يناير 14 2017 / 3 تعليقات / المزيد
المناضل حسن احمد كيكيا في ذمة الله »
فرجت : ملبورن غيب الموت المناضل حسن كيكيا بعد معاناته نتيجة الملاحقات من قبل اجهزة النظام حيث توفي في احد المستشفيات السودانية في الخرطوم أمس الخميس . وقد تعرض كيكيا للاعتقالات والإقامة…يناير 13 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
تقارير : أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة »
فرجت : وكالات ذكر الكاتب بموقع “أن.آر.جي” روعي عيدان أن أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة، وأن بعضهم يأتون بصورة رسمية من مطار أسمرا، وسرعان ما يختفون في…يناير 11 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الواقع الإرتري وأزمة العمل الإستراتيجي الحلقة الثالثة »
في هذه الحلقة أود التطرق إلى بعض القضايا الهامة التي ترتبط بعض الشي بمستقبل هذا الصراع إرتباطا وثيقا وفي مقدمتها…يناير 21 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
إريتريا : الشعب الإريتري يفتقد قائداً من القيادات التاريخية المناضل، والمجاهد الشيخ / سعيد إسماعيل صابر رحمة الله عليه ألف رحمة . »
الحلقة الثانية : تتحدث عن مفتاح شخصية صاحبها : ودع المجاهد المناضل هذه الدنيا الفانية يوم 29/2/1438هـ الموافق 29/11/2016م بعض…يناير 19 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الغلو الذي ينتشر ..! »
لا أدري كيف يمكن أن يُفهم غلوا بعضنا في أمر العزاء لمن يستحق العزاء من المناضلين الشرفاء الذين ما تركوا…يناير 19 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
شيء من التاريخ غير الموثق الباريا (النارا) تاريخ وجذور وثقافة »
الحلقة – الثانية الحسين علي كرار قبيلة الباريا تعتبر من أعرق القبائل النيلية التي هي أساس بني حام حسب علماء الأجناس البشرية…يناير 18 2017 / 2 تعليقان / المزيد
مركز دراسات القرن الافريقي يقدم قراءة لكتاب “العلاقات الإرترية العربية قراءة تاريخية رؤية مستقبلية” للدكتور عمر زرآي »
مركز دراسات القرن الافريقي يسعدنا في مركز دراسات القرن الافريقي أن نقدم مع اطلالة العام الجديد للقارئ الإرتري والعربي كتاب…يناير 16 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الجبهة المتقدّمة »
قسيم الحقيقي سادتي هو تقسيم أُريد به تحقيق دولة آل يوهانس المنزوعة الوطنية والمُوغلة في الأورتودوكسية الصهيونية. وإسألوا ولدآب وديميطريوس،…يناير 16 2017 / 11 تعليق / المزيد
وداعا ابو كيكيا »
الى جنات الخلود انتقل الى مسواه الاخير المناضل الفز حسن احمد كيكيا وذلك في 12 يناير 2017م في العاصمة السودانية الخرطوم…يناير 16 2017 / 2 تعليقان / المزيد
رحيل الدكتور هبتي خسارة للمعارضة ولذاكرة المشروع الوطني »
رحل المناضل الكبير الدكتور هبتي احد ابطال زمن الحلم الثوري الجميل ،ذلك الحلم الذي تحقق وتحول الي واقع بعطاء وتضحيات…يناير 15 2017 / 1 تعليق / المزيد
رحيل القائد الأرترى د/هبتى تسفاماريام »
(1) إن صفحات النضال الوطنى المُشرقة فى مسيرة البلاد الطويلة كان يقودها رجالُ أَفْذاذ أفنُوا زهرة شبابهم وكل عُمرهم للقضية بل…يناير 15 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
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