القائم بأعمال السفارة الارترية في جيبوتي يطلب حق اللجوء السياسي في امريكا »
فرجت : وكالات قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أن القائم بأعمال السفارة…
عددا من منتسبي البحرية الا رترية يهربون الى السودان »
اعلام جبهة الانقاذ الوطني الارترية أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني بأن…
• المزارعون الإرتريزن يقومون بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على سياسات الجبهة الشعبية »
قام عددٌ كبير من المزارعين الإرتريين بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا…
فِشي / مرارا : تخصيص الاراضي الزراعية لزراعة القات »
فادت مصادرنا من داخل الوطن بأن مسؤولين كبار في النظام…
طلبة مدرسة ” إندا ماريام ” في أسمرا ينتفضون ضد سياسات النظام الديكتاتوري. »
فرجت – اعلام جبهة انقاذ الوطني الارترية أسمرا: قام يوم الاثنين الموافق…
إيثار للإغاثة تنظم رحلات ترفيهية للأيتام »
فرجت : اعلام ايثار إعلام قسم الأيتام – الهيئة الخيرية بعد تناقص…
القائم بأعمال السفارة الارترية في جيبوتي يطلب حق اللجوء السياسي في امريكا »
فرجت : وكالات قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أن القائم بأعمال السفارة الاريترية في جيبوتي عمر سرمعي تقدم بطلب اللجوء السياسي في أمريكا. وقالت المصادر أن سرمعي ترك السفارة الارترية بجيبوتي ووصل إلى…يناير 8 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
عددا من منتسبي البحرية الا رترية يهربون الى السودان »
اعلام جبهة الانقاذ الوطني الارترية أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني بأن عددًا من المنتسبين للقوة البحرية الإرترية غادروا وحداتهم المرابطة في جزيرة دهلك، واتجهوا ، مستخدمين قاربٍ صغيرٍ ، صوب السودان،…يناير 5 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
• المزارعون الإرتريزن يقومون بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على سياسات الجبهة الشعبية »
قام عددٌ كبير من المزارعين الإرتريين بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على محاولات سلطات نظام الجبهة الشعبية الاستيلاء عليها. وقد أفادت الأنباء الواردة من إرتريا أن النظام الديكتاتوري، حاول إجبار المزارعين…يناير 5 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
فِشي / مرارا : تخصيص الاراضي الزراعية لزراعة القات »
فادت مصادرنا من داخل الوطن بأن مسؤولين كبار في النظام الديكتاتوري يقومون بتخصيص معظم الأراضي الخصبة في منطقة "فشي – مرارا" بإقليم حماسين لزراعة القات، والمتاجرة بها في مناطق مختلفة…يناير 5 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
طلبة مدرسة ” إندا ماريام ” في أسمرا ينتفضون ضد سياسات النظام الديكتاتوري. »
فرجت – اعلام جبهة انقاذ الوطني الارترية أسمرا: قام يوم الاثنين الموافق الثاني من يناير 2017 طلاب مدرسة “إندا ماريام” بتظاهرة احتجاجية ضد سياسات النظام الديكتاتوري. وأشارت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية…يناير 5 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
إيثار للإغاثة تنظم رحلات ترفيهية للأيتام »
فرجت : اعلام ايثار إعلام قسم الأيتام – الهيئة الخيرية بعد تناقص خدمات المفوضية السامية بمعسكرات اللاجئين الإرتريين بشرق السودان إلى حد الصفر بحجة تحرير وطنهم إرتريا أو بانشغال المنظمات بباقي مناطق…يناير 4 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
مجلس التعاون الخليجي يعبر البحر الاحمر »
استراتفور : ترجمة فرجت نت من المحرر: نشر موقع ” استراتفور ” المختص بتحليل القضايا الامنية الساخنة بنشر تقرير عن تمدد مجلس التعاون الخليجي الى الشرق الافريقي وشمال افريقيا في عملية ملفتة…يناير 2 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
استنطاق علي رادآي 2017 »
ان الكبساويون يلعبون على هذه النّقطة تحديدا بكل قوة، فيُرسلون أفراداً يحاوروننا ويتعاملون معنا بناءًا على مفاهيمنا الوطنية فيتفاوضون معنا…يناير 9 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
الدكتور جلال محمد صالح في الجزء الثاني : المبدأ الأساسي هو التعايش السلمي ، والسلم هو أصل العلاقة بين مكون الجماعة الوطنية »
نا من طبعي انفتاحي، أقترب إلى كل من يود الاقتراب مني، وتحاوري، أحب أن أتحاور مع كل من يختلف معي،…يناير 9 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد ممات أفورقي.؟ »
كثيرا ما يردد البعض من أن الشعور بالخوف من مرحلة ما بعد أفورقي هي إسطوانة هقدفية المراد منها تعزيز أعمدة…يناير 8 2017 / 1 تعليق / المزيد
عام جديد والمعارضة الي اين؟! »
فكرت المعارض الي مخرج وكمراجعة ذاتية ،عندما احست انها تعاني من أزمة متكرر وضعف في الأداء ،وتلمست هذا الضعف في…يناير 8 2017 / 1 تعليق / المزيد
دكتور جلال الدين محمد صالح:سلوك الإسلاميين المستفز نفرني عنهم تنظيمياً، وتواصلي مع غيرهم تواصل حوارٍ وانفتاحٍ »
نعم لا يوجد التشيع المنحرف في إرتريا، فقد وقاها الله شره، ونعم أنا خصم لهذا التشيع المنحرف، خصومة فكرية، شأن…يناير 4 2017 / 3 تعليقات / المزيد
عام تلو العام مع هقدف وجحيم مستمر لشعبنا ونكسة مستديمة للمعارضة »
عام ينطوي وفي جعباته الكثير من صفحات التشرد والتهجير والتجويع في ظل سياسة هقدف التعسفيه الجنونيه التي لا تمت بأي…ديسمبر 31 2016 / 4 تعليقات / المزيد
التنصيرالإستراتيجي »
الآن جاؤوا بخطة جديدة وهي تزويج شباب الحدارب من بنات مسيحيات وقد برروا لهم ذلك بأن الهدف هو تطوير هذه…ديسمبر 26 2016 / 2 تعليقان / المزيد
عندما يقرأ عدنان »
بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي عاد محملا بعشرات الكتب, من شارع المتنبي, فقد قرر عدنان أن يصبح كاتبا معروفا, لكنه لم يقرأ…ديسمبر 24 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
إريتريا : الشعب الإريتري يفتقد قائداً من القيادات التاريخية المناضل، والمجاهد الشيخ / سعيد إسماعيل صابر رحمة الله عليه ألف رحمة . »
نحدر الشيخ الراحل من عائلة دينية معروفة ومشهورة ومشهود لها بالصلاح والتقوى لحبها لله ولدينه وتُعرف في إقليمها بعائلة :…ديسمبر 20 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
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