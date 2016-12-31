القيسي في الحلقة الختامية: إن القناعات الفكرية والتصورات الأيديولوجية ، هي خرافة دفعنا فيها أكثر مما ينبغي »
أمامي لقد كان إنساناً طويل القامة ذات سحنة…
القيسي في الحلقة الثالثة : ليس من الإنصاف أن تطالب الجندي وهو أمام الموت أن يلتزم بقوانين الزواج الشرعي »
الزواج في الميدان وبرغم وجود قانون أقرب إلى قوانين الزواج…
اجتماع هام للمجلس الوطني الإرتري في لندن – بريطانيا »
يسر المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي – إدارة إقليم أوروبا …
القيسي في الحلقة الثانية: المعلمون المسلمون كانوا ضحية المشروع الحضاري السوداني »
الأستاذ أحمد صالح القيسي في حواره مع وكالة زاجل : المعلمون…
الاتحاد الأوروبي يضع 170 مليون يورو في جيوب الانظمة القمعية بحجة ما اسماه معالجة عدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية في القرن الأفريقي »
فرجت بروكسل: تصريحات قامت المفوضية الأوروبية بضخ 170 مليون يوورو…
أحمد القيسي لوكالة زاجل :أقف احتراما لتضحيات قومية التجرنية .. ولولا جهد المسلمين لما تحقق الاستقلال »
اولاً- إنني أقف احتراماً واعتزازا بالدور العظيم والتضحيات…
القيسي في الحلقة الختامية: إن القناعات الفكرية والتصورات الأيديولوجية ، هي خرافة دفعنا فيها أكثر مما ينبغي »
أمامي لقد كان إنساناً طويل القامة ذات سحنة بيضاء متميزًا بأناقته خلافاً لنا جميعاً ووسيم أيضاً أضف إلى ذلك انطوائي إلى أبعد الحدود ينعزل…ديسمبر 31 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
القيسي في الحلقة الثالثة : ليس من الإنصاف أن تطالب الجندي وهو أمام الموت أن يلتزم بقوانين الزواج الشرعي »
الزواج في الميدان وبرغم وجود قانون أقرب إلى قوانين الزواج العرفي إلا أن طبيعة الحياة والبيئة والظروف لا تساعد إطلاقا لخلق حياة زوجية طبيعية , كل ما في…ديسمبر 28 2016 / 4 تعليقات / المزيد
اجتماع هام للمجلس الوطني الإرتري في لندن – بريطانيا »
يسر المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي – إدارة إقليم أوروبا دعوة جميع الإرتريين المشاركة في الاجتماع الجماهيري المفتوح الذي سيعقد في مدينة لندن في 8 يناير 2017 وذلك لتنوير الجماهير…ديسمبر 26 2016 / 1 تعليق / المزيد
القيسي في الحلقة الثانية: المعلمون المسلمون كانوا ضحية المشروع الحضاري السوداني »
الأستاذ أحمد صالح القيسي في حواره مع وكالة زاجل : المعلمون المسلمون كانوا ضحية المشروع الحضاري السوداني مسلمون أقحاح سلموا لاسختبارات النظام قائمة أسماء تم تغييبها هذه عوامل سبعة في نظري تطيل عمر…ديسمبر 21 2016 / 3 تعليقات / المزيد
الاتحاد الأوروبي يضع 170 مليون يورو في جيوب الانظمة القمعية بحجة ما اسماه معالجة عدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية في القرن الأفريقي »
فرجت بروكسل: تصريحات قامت المفوضية الأوروبية بضخ 170 مليون يوورو في جيوب الانظمة القمعية في منطقة القرن الافريقي حيث وافقت افي الخامس عشر من الشهر الجاري على حزمة من الاجراءات…ديسمبر 20 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
أحمد القيسي لوكالة زاجل :أقف احتراما لتضحيات قومية التجرنية .. ولولا جهد المسلمين لما تحقق الاستقلال »
اولاً- إنني أقف احتراماً واعتزازا بالدور العظيم والتضحيات والعزيمة والإرادة القوية لما قدمه أبناء قومية التجرينية في حرب التحرير عامة , وفي الجبهة الشعبية . ومن الاجحاف والخطأ…ديسمبر 16 2016 / 3 تعليقات / المزيد
“الحوار الفضائية” تحاور السيد عبدالرحمن سيد حول زيارة افورقى لمصر »
“الحوار الفضائية” تحاور السيد عبدالرحمن سيد حول زيارة افورقى لمصر ملفات اريترية .. الرئيس الاريتري في زيارة لمصر واثيوبا تتهمه بدعم جماعات تخريبية …ديسمبر 5 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
عام تلو العام مع هقدف وجحيم مستمر لشعبنا ونكسة مستديمة للمعارضة »
عام ينطوي وفي جعباته الكثير من صفحات التشرد والتهجير والتجويع في ظل سياسة هقدف التعسفيه الجنونيه التي لا تمت بأي…ديسمبر 31 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
التنصيرالإستراتيجي »
الآن جاؤوا بخطة جديدة وهي تزويج شباب الحدارب من بنات مسيحيات وقد برروا لهم ذلك بأن الهدف هو تطوير هذه…ديسمبر 26 2016 / 1 تعليق / المزيد
عندما يقرأ عدنان »
بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي عاد محملا بعشرات الكتب, من شارع المتنبي, فقد قرر عدنان أن يصبح كاتبا معروفا, لكنه لم يقرأ…ديسمبر 24 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
إريتريا : الشعب الإريتري يفتقد قائداً من القيادات التاريخية المناضل، والمجاهد الشيخ / سعيد إسماعيل صابر رحمة الله عليه ألف رحمة . »
نحدر الشيخ الراحل من عائلة دينية معروفة ومشهورة ومشهود لها بالصلاح والتقوى لحبها لله ولدينه وتُعرف في إقليمها بعائلة :…ديسمبر 20 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
وكذا الجوار العربي !! »
وللفوز بعمل ناجح في إطار واقع أوضاعنا الداخلية وأحوال جوارنا العربي المُنهك نحتاج إلى عمل على أعلى المُستويات تنظيميّاً، وقد…ديسمبر 19 2016 / 1 تعليق / المزيد
وقفة وفاء للكبير قدراً .. القائد الشهيد عمر جابر عمر في الذكرى الثانية لرحيله.. »
بقلم: المهندس سليمان فايد دار شح 18/12/2016م تتزاحم الكمات علي بوابة مجد تليد صنعه الرجال الأوفياء .. تلوذ بستار الحياء عبارات تروى…ديسمبر 19 2016 / لا توجد تعليقات / المزيد
شيء من التاريخ غير الموثق (1) : قرية سيدنا مصطفي ود حسن ودورها في الحياة الدينية والسياسية »
الحسين علي كرار غير بعيد في الشمال الغربي من مدينة أغردات تقع قرية أسسها الشيخ مصطفي ود حسن وتسمي باسمه(عد سيدنا…ديسمبر 13 2016 / 4 تعليقات / المزيد
أين نحن من الإستراتيجية الأمريكية؟ »
بقلم: بشرى بركت قبل أن أبدأ في إستعراض ما أريد قوله، أود أن أنوّه إلى أنّ ما كتب السيد علي محمد…ديسمبر 12 2016 / 3 تعليقات / المزيد
الجارة اللّدود – كيف نتعامل معها؟ »
بقلم : بشرى بركت لم يأتنا في يوم من الأيام أي خير من الجانب الجنوبي للحدود. هذه حقيقة واقعة عرفناها عبر…ديسمبر 5 2016 / 4 تعليقات / المزيد
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