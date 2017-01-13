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الأخبار

ملف خاص : رحيل المناضل هبتي تسفاماريام »

“جبهة الانقاذ الارترية” تنعي المناضل هبتي تسفاماريام فرجت : ملبورن نعت “جبهة الانقاذ الارترية ” في بيان لها الجمعة المناضل هبتي تسفاماريام أحد أبرز قيادات الثورة الارترية ورئيس اللجنة التنفيذية لجبهة الانقاذ…

يناير 14 2017 / 2 تعليقان / المزيد
المناضل حسن احمد كيكيا (الصورة : عدوليس )

المناضل حسن احمد كيكيا في ذمة الله »

فرجت : ملبورن غيب الموت المناضل حسن كيكيا بعد معاناته نتيجة الملاحقات من قبل اجهزة النظام حيث توفي في احد المستشفيات السودانية في الخرطوم أمس الخميس . وقد تعرض كيكيا للاعتقالات والإقامة…

يناير 13 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
قدر عدد اللاجئين الارتريين الذين دخلوا الى اسرائيل بـ (40.000) لاجئ ارتري من أصل (60,000 لاجئ افريقي)

تقارير : أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة »

فرجت : وكالات ذكر الكاتب بموقع “أن.آر.جي” روعي عيدان أن أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة، وأن بعضهم يأتون بصورة رسمية من مطار أسمرا، وسرعان ما يختفون في…

يناير 11 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

ورشة بحث مصرية لـ “تبيض” وجه أسمرا عربيا »

فرجت : عدوليس يستعد خبراء مصريون في منطقة القرن الإفريقي لعقد ورشة بحثية في القاهرة في الفترة من 21 ــ 23 يناير الجاريلبحث عدد من العناوين البحثية تتناول ” أهمية إريتريا…

يناير 10 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

القائم بأعمال السفارة الارترية في جيبوتي يطلب حق اللجوء السياسي في امريكا »

فرجت : وكالات قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أن القائم بأعمال السفارة الاريترية في جيبوتي عمر سرمعي تقدم بطلب اللجوء السياسي في أمريكا. وقالت المصادر أن سرمعي ترك السفارة الارترية بجيبوتي ووصل إلى…

يناير 8 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

عددا من منتسبي البحرية الا رترية يهربون الى السودان »

اعلام جبهة الانقاذ الوطني الارترية أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني بأن عددًا من المنتسبين للقوة البحرية الإرترية غادروا وحداتهم المرابطة في جزيرة دهلك، واتجهوا ، مستخدمين قاربٍ صغيرٍ ، صوب السودان،…

يناير 5 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

• المزارعون الإرتريزن يقومون بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على سياسات الجبهة الشعبية »

قام عددٌ كبير من المزارعين الإرتريين بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على محاولات سلطات نظام الجبهة الشعبية الاستيلاء عليها. وقد أفادت الأنباء الواردة من إرتريا أن النظام الديكتاتوري، حاول إجبار المزارعين…

يناير 5 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
المنبر الحر

تصريـح صحفي حول مهرجان التسول فى ملبورن »

الفعاليات السياسية والمدنية الارترية أستراليا – ملبورن تصريــــح صحـــــفي إنه اليوم السبت الموافق 14/1/2016 قد تداعت الفعاليات السياسية والمدنية في مدينة ملبورن لاجتماع…

يناير 16 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

الجبهة المتقدّمة »

قسيم الحقيقي سادتي هو تقسيم أُريد به تحقيق دولة آل يوهانس المنزوعة الوطنية والمُوغلة في الأورتودوكسية الصهيونية. وإسألوا ولدآب وديميطريوس،…

يناير 16 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

وداعا ابو كيكيا »

المناضل حسن احمد كيكيا (الصورة : عدوليس )

الى جنات الخلود انتقل الى مسواه الاخير المناضل الفز حسن احمد كيكيا وذلك في 12 يناير 2017م في العاصمة السودانية الخرطوم…

يناير 16 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

رحيل الدكتور هبتي خسارة للمعارضة ولذاكرة المشروع الوطني »

رحل المناضل الكبير  الدكتور هبتي احد ابطال زمن الحلم الثوري الجميل ،ذلك الحلم الذي تحقق وتحول الي واقع بعطاء  وتضحيات…

يناير 15 2017 / 1 تعليق / المزيد

رحيل القائد الأرترى د/هبتى تسفاماريام »

(1) إن صفحات النضال الوطنى المُشرقة فى مسيرة البلاد الطويلة كان يقودها رجالُ أَفْذاذ أفنُوا زهرة شبابهم وكل عُمرهم للقضية بل…

يناير 15 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

الواقع الإرتري وأزمة العمل الإستراتيجي الحلقة الثانية »

بعد ذلك الحدث المشؤوم وتلك الفاجعة التأريخية التي ظلت عالقة في ذاكرة الشعب الإرتري ، شهدت الساحة الإرترية محاولات عديدة…

يناير 14 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

وحدة المسلمين ..ام وحدة الاستراتيجية للعودة الى ارتريا »

محمود عثمان ايلوس - محلل سياسي ( برنامج ملفات اريترية - الحوار )

بقلم: محمود ايلوس بالامس في مطلع تسعينات القرن الماضي تشرذمت مجموعات حركة الجهاد الاسلامي الإرتري حول الجهاد ، حيث ادعت مجموعات…

يناير 11 2017 / 2 تعليقان / المزيد

الواقع الإرتري وأزمة العمل الإستراتيجي : الحلقة الأولى »

بقلم: عبدالرحمن بخيت ما هو سر هذا الواقع المتردي؟ هل هي نكسة عابرة وإنكسار يليه فوز ونصر أم أزمة مزمنة يليها إنهيار…

يناير 11 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

استنطاق علي رادآي 2017 »

ان الكبساويون يلعبون على هذه النّقطة تحديدا بكل قوة، فيُرسلون أفراداً يحاوروننا ويتعاملون معنا بناءًا على مفاهيمنا الوطنية فيتفاوضون معنا…

يناير 9 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد
مسيرات

تقرير عن مظاهرة جنيف 2 »

اللجنة الإعلامية لمظاهرة جنيف تقرير عن مظاهرة جنيف 23 نظم آلاف الإريتريون ، يوم الخميس 23 يونيو2016 ، مظاهرة حاشدة جابت أرجاء مدينة جنيف السويسرية وتوقفت أمام مقر مجلس حقوق الإنسان تأييداً لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا الذي قدم في الدورة العادية…

يونيو 27 2016 / التعليقات على تقرير عن مظاهرة جنيف 2 مغلقة / المزيد

إرتريو ملبورن ينفذون وقفة دعم ومناصرة »

ملبورن ـ أحمد الحاج أنتهت قبل قليل من هذا اليوم الأحد 26 يونيو الجاري وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي. ونزل جموع من أعضاء المجتمع الارتري بما فيهم حديثي السن الي قلب مدينة…

يونيو 26 2016 / التعليقات على إرتريو ملبورن ينفذون وقفة دعم ومناصرة مغلقة / المزيد

حركة شباب 24 مايو تقول كلمتها من القاهرة »

نظمت حركة شباب 24 مايو الارترية يوم الاحد الموافق 26 6 2016 وقفة دعم ومناصرة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إنتهاكات حقوق الانسان الارتري والمقدم الي مجلس حقوق الانسان بجنيف الأسبوع الماضي.   التقرير المصور المرفق نقلاً عن صفحة الناشط الارترى Abu Hani Shamsee فى الفيس بوك …

يونيو 26 2016 / التعليقات على حركة شباب 24 مايو تقول كلمتها من القاهرة مغلقة / المزيد

أكثر من 3 آلاف من الإرتريون يتظاهرون أمام مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا لاتخاذ خطوات ضد نظام افورقى »

فرجت : أديس أبابا تظاهر أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، الخميس، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم. وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل فرجت بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في…

يونيو 24 2016 / التعليقات على أكثر من 3 آلاف من الإرتريون يتظاهرون أمام مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا لاتخاذ خطوات ضد نظام افورقى مغلقة / المزيد
مختارات

مقطع مصور من عام ( 1989 ) يقول د. هبتي رأيه بكل وضوح حول المؤامرة التي تمت للقضاء على جبهة التحرير الإريترية »

  Shewgi Ahmed ورحل المناضل الكبير د. هبتي تسفا ماريام ( Dr Habte Tesfamariam ) رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية مساء أمس الجمعة 13/01/2017 . تعازينا لأسرته…

يناير 15 2017 / لا توجد تعليقات / المزيد

تقرير مصور عن مشاريع مؤسسة أرض الصدق الخيرية رمضان 2016 »

مشاريع مؤسسة أرض الصدق الخيرية رمضان 2016 …

يوليو 16 2016 / التعليقات على تقرير مصور عن مشاريع مؤسسة أرض الصدق الخيرية رمضان 2016 مغلقة / المزيد

فدائى يكتب عن الفدائيين …. قراءة فى كتاب المناضل على محمّد صالح »

بقلم: عبدالفتاح ودّ الخليفة برمنجهام 11 يونيو 2016 حالنا  فى تسجيل وتوثيق تأريخنا النّضالى ينطبق عليه المثل الذى نقلته من مقال للأستاذ (ردئى محارى ) والذى يقول…

يونيو 14 2016 / 1 تعليق / المزيد

في وداع المناضل عبده هيجي »

الفقيد المناضل عبده هيجي في حفل تكريم مدرسة "عواتي" بملبورن.(المصدر: صفحة احمد الحاج فى الفيس بوك )

السبت 21 مايو 2016 شيع جموع من أعضاء المجتمع الآرتري بملبورن ـ أستراليا يوم أمس الجمعة 20 مايو الجاري المناضل والنقابي العمالي الارتري عبده علي هيجي…

مايو 21 2016 / التعليقات على في وداع المناضل عبده هيجي مغلقة / المزيد
الصفحة الثقافية

حامد الناظر: الروائيون السودانيون يعانون من المقارنة بالطيب صالح

«القدس العربي» من صلاح الدين مصطفى: حامد الناظر كاتب وروائي وصحافي سوداني، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة أم درمان الأهلية. وهو كاتب غير متفرغ في عدد من الصحف والمواقع.…

يناير 14 2017 / المزيد

لقاء مع الكاتب حامد الناظر فى معرض الشارقة الدولى للكتاب

لقاء مع الكاتب حامد الناظر فى معرض الشارقة الدولى للكتاب . …

نوفمبر 27 2016 / المزيد

ذاكرة تحت المطر

بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي   منذ ليلة الأمس والأمطار لم تتوقف, مع أن الأنواء الجوية أعلنت أن الخميس سيكون صحوا, يبدو أنه كذب مثل باقي ما يصلنا من الجهات الرسمية,  لا اعرف كيف سأقضي النهار وحدي, حتى أن…

نوفمبر 23 2016 / المزيد
حوارات

الدكتور جلال محمد صالح في الجزء الثاني : المبدأ الأساسي هو التعايش السلمي ، والسلم هو أصل العلاقة بين مكون الجماعة الوطنية

نا من طبعي انفتاحي، أقترب إلى كل من يود الاقتراب مني، وتحاوري، أحب أن أتحاور مع كل من يختلف معي، وأنا إسلامي في وجهتي السياسية، وخياراتي الفكرية، وكثيرًا ما أحب أن أقترب ممن يشاركني الانتماء إلى…

يناير 9 2017 / المزيد

دكتور جلال الدين محمد صالح:سلوك الإسلاميين المستفز نفرني عنهم تنظيمياً، وتواصلي مع غيرهم تواصل حوارٍ وانفتاحٍ

نعم لا يوجد التشيع المنحرف في إرتريا، فقد وقاها الله شره، ونعم أنا خصم لهذا التشيع المنحرف، خصومة فكرية، شأن كل من يحفظ للصحابة رضوان الله عليهم جميعاً منزلتهم السامية، عند الله وعند رسوله، وعند المؤمنين،…

يناير 4 2017 / المزيد

القيسي في الحلقة الختامية: إن القناعات الفكرية والتصورات الأيديولوجية ، هي خرافة دفعنا فيها أكثر مما ينبغي

أمامي لقد كان إنساناً طويل القامة ذات سحنة بيضاء متميزًا بأناقته خلافاً لنا جميعاً ووسيم أيضاً أضف إلى ذلك انطوائي إلى أبعد الحدود ينعزل تحت ظل شجرة بعيدة ويستقر عندها…

ديسمبر 31 2016 / المزيد
تقارير

مجلس التعاون الخليجي يعبر البحر الاحمر

استراتفور : ترجمة فرجت نت من المحرر: نشر موقع ” استراتفور ” المختص بتحليل القضايا الامنية الساخنة  بنشر تقرير عن تمدد مجلس التعاون الخليجي الى الشرق الافريقي وشمال افريقيا في عملية ملفتة للانظار ، حيث يحاول ان يستمد…

يناير 2 2017 / المزيد

الاتحاد الأوروبي يضع 170 مليون يورو في جيوب الانظمة القمعية بحجة ما اسماه معالجة عدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية في القرن الأفريقي

فرجت بروكسل:  تصريحات قامت المفوضية الأوروبية بضخ 170 مليون يوورو في جيوب الانظمة القمعية في منطقة القرن الافريقي حيث  وافقت افي الخامس عشر من الشهر الجاري  على حزمة من الاجراءات الجديدة في إطار صندوق الائتمان  للاتحاد…

ديسمبر 20 2016 / المزيد

تقرير عن فعاليات الحفل السنوي لمدرسة عواتى

فرجت: ملبورن تقرير: لقد نظمت مدرسة عواتي يوم السبت الموافق 12 / 11 /2016 حفلها السنوي كدأبها في كل عام وهذه سنة استنتها والزمت تكريم جميع الطلبة الذين تسنى لهم الدخول في الجامعات، والذين تخرجوا منها، و الذين…

نوفمبر 29 2016 / المزيد
كلمة التحرير

أمريكا تعين رئيسا لبعثتها الدبلوماسية في أسمرا : الدوافع والتوقيت

كلمة التحرير: وصلت الى أسمرا يوم الجمعة الماضي السيدة نتالي براون بعد أن تم تعينها كرئيسة للبعثة الدبلوماسية الامريكية في أسمرا، وكأنها تعلن بذلك ترطيب أجواء العلاقة لتي أصابها الفتور منذ نهاية الحرب الحدودية بين ارتريا واثيوبيا. السيدة…

أكتوبر 5 2016 / المزيد

امتعاض ورفض لبطاقة الهوية الجديدة

فرجت _ كلمة التحرير تشهد مناطق الساحل وأجزاء أخرى من اقليم شمال البحر الأحمر ، ومناطق أكلى قوزاى وأجزاء من الاقليم الجنوبي  حالة من الامتعاض والرفض لبطاقة الهوية الجديدة الصادر عن النظام هذا العام و التي جاءت مخيبة…

سبتمبر 14 2016 / المزيد القائم باعمال السفارة الامريكية اسمرا السيد لويس مازيل ونائبته السيدة لوري داندو فى تكرريت (المصدر : صفحة السفارة الامريكية على الفيس بوك)

الاتحاد الاروبي : مطاردة الضحية ومكآفأة القاتل ماهي الدوافع

فرجت : كلمة التحرير في التاسع عشر من ديسمبر الحالي قام الاتحاد الاروبي بتقديم  200 مليون يورو الى النظام الارتري  كمساعدة من الاتحاد لتمويل البرامج الاجتماعية والاقتصادية  لفترة زمنية قدرها خمسة سنوات تنتهي في عام 2020 وقال…

ديسمبر 24 2015 / المزيد
صورة وتعليق

ما هو سر ارتداء اسياس افورقى حذاء متسخ اثناء لقاه بالعاهل السعودى ؟

فرجت : صورة وتعليق انشغل الارتريون فى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصورة لزعيم العصابة الحاكمة في ارتريا اسياس افورقى يظهر فيها مرتديا حذاء متسخ خلال لقائه بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز .   …

مايو 3 2015 / Read More »

صورة تذكارية من المؤتمر التوحيدى للطلاب الارتريين فى العراق

صورة تذكارية من المؤتمر التوحيدى للطلاب الارتريين فى العراق بغداد 1976م الصورة من صفحة الأستاذ عبد القادر حسن على فكاك ‎. …

ديسمبر 22 2014 / Read More »

أزمة المياه في أسمرة : صورة تتحدث عن الف كلمة

فرجت : اسنا فعلاً كما يقال فى المثل حينما تكون الصورة ابلغ من الف كلمة , الصورة اعلاه اخذت مؤخرا من قبل احد الارتريين الذى عاد لتوه من ارتريا بعد زيارة لها هذا الصيف. ان شعبنا فى الداخل…

أكتوبر 20 2012 / Read More »
خبر وتعليق

اسباب فشل تقرير دائرة الهجرة الدنماركية حول اللاجئين الارترين

فرجت : خبر وتعليق خلال صيف عام 2014 شهدت الدنمارك زيادة كبيرة فى عدد طالبى اللجوء حيث استقبلت الدنمارك فى يوليو 2014 اكثر من 500 لاجئ ارترى . ولإستجلاء الأسباب الفعلية الكامنة وراء الزيادة الهائلة في عدد طالبي…

ديسمبر 29 2014 / المزيد

اعترافات علي عبده: الحقيقة والدور المزعوم

نشر موقع راديو اسنا اعترافات قانونية تم نسبها الى وزير الاعلام الهارب والمقدم للجوء السياسي في استراليا وبغض النظر عما إذا كانت الوثيقة حقيقية أو مفبركة أو  عما إذا كانت الاعترافات القانونية المقدمة الى السلطات الأسترالية…

يونيو 13 2014 / المزيد

ممثل هقدف المطرود من اجتماع الايغاد يعزي في ملس

ممثل اتريا الوحيد في أديس أبابا يعاني من الوحدة الشديدة في بلد يقطنه ملايين البشر ، فلهذا يطل بوجهه الغير مرغوب فيه في كل مكان مهما كانت المناسبة: اجتماعات الايغاد ، قاعات الأفراح ، أوخيمة العزاء…

سبتمبر 5 2012 / المزيد
التاريخية

وقفة وفاء للكبير قدراً .. القائد الشهيد عمر جابر عمر في الذكرى الثانية لرحيله..

بقلم: المهندس سليمان فايد دار شح 18/12/2016م تتزاحم الكمات علي بوابة مجد تليد صنعه الرجال الأوفياء .. تلوذ بستار الحياء عبارات تروى تاريخ الرجال الشجعان الذين أوفوا بعهودهم وصدقوا في وعودهم وأخلصوا في عملهم وضحوا بزهرة أعمارهم من…

ديسمبر 19 2016 / المزيد

الحاج ابراهيم محمد احد زعماء اريتريا

الحاج ابراهيم محمد (ولع فانوس) احد قامة من قامات اريتريا ويكنى (بولع فانوس) أي بريق المدينة او وجه النور ويكنى بهذا حيث كانت اياديه بيضاء وابو الفقراء والمساكين  وملجأ وسندا لكل مظلوم و لم يكون يرد…

أكتوبر 8 2016 / المزيد

المناضل محمد حيساس في ذمة الله

عبده ابراهيم تناقلت الهواتف في القرى والمدن السمهرية ومناطق هيقت (منسع)صبيحة يوم أول أمس الجمعة 21/4/2016 نبأ وفاة الرعيلي راعي الرعيل الأول محمد موسى حامد (حيساس) في مدينة قندع  بعد حياة مليئة بالنضال منذ فجرة إعلان الكفاح…

أبريل 25 2016 / المزيد
سجناء الرأي

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري { سيرة معتقل } الشيخ العالم القدوة ( موسى ابراهيم فرج الله ) ولد في قندع وترعرع فيها حيث شرع في حفظ القرآن الكريم … وأكمل دراسته في المملكة العربية السعودية جامعة المدينة…

أبريل 16 2016 / المزيد

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري سيرة معتقل زينة الشباب / محمد نور ابرار . شاب نقي تقي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد ، كان شابا حاضر البديهة ، بشوش الوجه ، غيورا على دين الله ،…

أبريل 16 2016 / المزيد

المعتقلون الإرتريون { ضميرنا المغيب }

14- ابريل – يوم المعتقل الإرتري { سيـــــــــــرة معتقل } الجد + الأب الداعية الاستاذ  \ محمد طاهر محمود حامد مندر مــــــولده : ولد الاستاذ المربي والاب  الجليل  الاستاذ / محمد طاهر  محمود  بارتريا  في منطقة عنسبا- وازنتت في العام 1960م…

أبريل 16 2016 / المزيد

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